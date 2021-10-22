Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell, Amerika GP için grid cezası aldı Sonraki / Canlı anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Amerikalı sürücü Sargeant, Williams Akademisi'ne katıldı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Williams, Logan Sargeant'la uzun vadeli bir anlaşma imzaladıklarını ve Amerikalı sürücünün, Formula 1 sürücü akademisine katıldığını açıkladı.

Amerikalı sürücü Sargeant, Williams Akademisi'ne katıldı

Henüz 20 yaşında olan Sargeant, geçen yılki FIA Formula 3 şampiyonasını üçüncü bitirmişti fakat bütçe eksikliği nedeniyle kariyerini devam ettirmekte zorlandı. Son dakika fırsatıyla da F3'te kalıp, sezonu yedinci sırada bitirdi.

Sargeant, önümüzdeki hafta Barber Motorsports Park'ta yapılacak olan IndyCar çaylak testine AJ Foyt ile katılmayı planlıyordu.

Fakat Austin'deki Amerika GP öncesi bir açıklama yayınlayan Williams, Amerikalı sürücüyle uzun vadeli bir anlaşma imzaladıklarını ve genç sürücünün artık kendileri için çalışacağını duyurdu.

Sargeant, ”Williams Racing Driver Academy'e katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Williams, sadece harika bir geçmişi olan değil, aynı zamanda genç yetenekleri Formula 1'e getirme konusunda da harika bir geçmişi olan bir takım. Williams'la çalışmaya başlıyor olmaktan gerçekten çok heyecanlıyım." dedi.

Logan Sargeant, Williams Driver Academy

Logan Sargeant, Williams Driver Academy

Fotoğraf: Williams

Williams, Sargeant'ın mevcut rolü kapsamında simülatörde çalışmalar yapacağını ve uzun vadeli anlaşmanın bir parçası olarak, araç gelişimine yardım edeceğini bu kapsamda hem pistte hem de Grove'daki fabrikada takımla beraber olacağını açıkladı.

Capito, ”Logan'ın Williams Racing Driver Academy'e katıldığını açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

“Sahip olduğu yeteneği, FIA Formula 3 Şampiyonası'nda gösterdi ve son derece rekabetçi bir ortamda düzenli olarak güçlü sonuçlar aldı."

"Williams'ın, bir başka yetenekli ve genç sürücünün gelişimine ve ilerlemesine rol oynayacak olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

Şu anda Williams'ın desteklediği genç sürücüler arasında eski F2 sürücüsü Jack Aitken, W Series şampiyonu Jamie Chadwick ve F2 pilotu Roy Nissany yer alıyor.

Logan Sargeant, Charouz Racing System

Logan Sargeant, Charouz Racing System

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Russell, Amerika GP için grid cezası aldı

Önceki haber

Russell, Amerika GP için grid cezası aldı

Sonraki haber

Canlı anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı

Canlı anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Norris, F1 anket sonuçlarının ardından genç taraftarları etkileyebildiği için memnunmuş
Haber video
Formula 1

Norris, F1 anket sonuçlarının ardından genç taraftarları etkileyebildiği için memnunmuş

Leclerc, seyahat serbestliğindeki karışıklık nedeniyle New York'a gitmiş Birleşik Devletler GP
Formula 1

Leclerc, seyahat serbestliğindeki karışıklık nedeniyle New York'a gitmiş

Formula 1, her yarış hafta sonunda sprint yarışı yapmayı düşünmüyor
Formula 1

Formula 1, her yarış hafta sonunda sprint yarışı yapmayı düşünmüyor

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"

Resmi: Bottas 5 sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas 5 sıra grid cezası aldı!

2022 F1 araçları, 2021'e kıyasla sadece yarım saniye daha yavaş olacak
Formula 1 Formula 1

2022 F1 araçları, 2021'e kıyasla sadece yarım saniye daha yavaş olacak

Verstappen, "gerçekleri anlatmayan" Drive to Survive'a katılmayacak
Formula 1 Formula 1

Verstappen, "gerçekleri anlatmayan" Drive to Survive'a katılmayacak

Verstappen: “Mercedes’in performansından endişeli değilim”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Mercedes’in performansından endişeli değilim”

22-24 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL

22-24 Ekim Yarış Programı

F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü
eSpor eSpor

F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü

Perez: "Mercedes'in performans artışı 'sürpriz' oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Mercedes'in performans artışı 'sürpriz' oldu"

Son Haberler

Amerika GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes rahat şekilde 1-2!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes rahat şekilde 1-2!

Raikkonen: "Bu hafta sonu elimizden geleni yapacağız"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Bu hafta sonu elimizden geleni yapacağız"

Resmi: Bottas 5 sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas 5 sıra grid cezası aldı!

Tsunoda: “Hamilton ile mücadeleden çok şey öğrendim”
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: “Hamilton ile mücadeleden çok şey öğrendim”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.