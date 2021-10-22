Amerikalı sürücü Sargeant, Williams Akademisi'ne katıldı

Henüz 20 yaşında olan Sargeant, geçen yılki FIA Formula 3 şampiyonasını üçüncü bitirmişti fakat bütçe eksikliği nedeniyle kariyerini devam ettirmekte zorlandı. Son dakika fırsatıyla da F3'te kalıp, sezonu yedinci sırada bitirdi.

Sargeant, önümüzdeki hafta Barber Motorsports Park'ta yapılacak olan IndyCar çaylak testine AJ Foyt ile katılmayı planlıyordu.

Fakat Austin'deki Amerika GP öncesi bir açıklama yayınlayan Williams, Amerikalı sürücüyle uzun vadeli bir anlaşma imzaladıklarını ve genç sürücünün artık kendileri için çalışacağını duyurdu.

Sargeant, ”Williams Racing Driver Academy'e katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Williams, sadece harika bir geçmişi olan değil, aynı zamanda genç yetenekleri Formula 1'e getirme konusunda da harika bir geçmişi olan bir takım. Williams'la çalışmaya başlıyor olmaktan gerçekten çok heyecanlıyım." dedi.

Logan Sargeant, Williams Driver Academy Fotoğraf: Williams

Williams, Sargeant'ın mevcut rolü kapsamında simülatörde çalışmalar yapacağını ve uzun vadeli anlaşmanın bir parçası olarak, araç gelişimine yardım edeceğini bu kapsamda hem pistte hem de Grove'daki fabrikada takımla beraber olacağını açıkladı.

Capito, ”Logan'ın Williams Racing Driver Academy'e katıldığını açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

“Sahip olduğu yeteneği, FIA Formula 3 Şampiyonası'nda gösterdi ve son derece rekabetçi bir ortamda düzenli olarak güçlü sonuçlar aldı."

"Williams'ın, bir başka yetenekli ve genç sürücünün gelişimine ve ilerlemesine rol oynayacak olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

Şu anda Williams'ın desteklediği genç sürücüler arasında eski F2 sürücüsü Jack Aitken, W Series şampiyonu Jamie Chadwick ve F2 pilotu Roy Nissany yer alıyor.

Logan Sargeant, Charouz Racing System Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images