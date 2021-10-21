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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Amerika'da pilot hakemlik görevini Pirro aypacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Amerika Grand Prix'si hafta sonunda pilot hakemlik görevini eski Formula 1 pilotu Emanuele Pirro üstlenecek.

Amerika'da pilot hakemlik görevini Pirro aypacak

Bir haftalık aradan sonra Formula 1, bu hafta sonu yapılacak Amerika GP ile birlikte dönüyor ve yarışla ilgili ilk detaylar açıklanmaya başladı.

Bu hafta sonu yapılacak yarışta, pilot hakemlik görevini Emanuele Pirro'nun üstleneceği açıklandı. Bu yıl Bahreyn'in yanı sıra Steiermark ve Britanya GP'de bu görevi üstlenen Pirro, böylelikle dördüncü kez pilot hakem olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Austria Avusturya GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP Italy Vitantonio Liuzzi
Belgium Belçika GP United Kingdom Derek Warwick
Netherlands Hollanda GP United States Danny Sullivan
Italy İtalya GP Italy Vitantonio Liuzzi
Russian Federation Rusya GP Brazil Enrique Bernoldi
Turkey Türkiye GP Brazil Enrique Bernoldi

United States Amerika GP

 Italy Emanuele Pirro

Öte yandan FIA, Austin'de gerçekleştirilen yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacağını da açıkladı.

Son kez 2019 yılında F1'e ev sahipliği yapan Austin'deki DRS bölgelerinde küçük değişiklikler yapıldı. Buna göre ilk DRS bölgesi 70 metre uzatıldı.

İlk DRS bölgesinin algılama noktası 10. virajdan 150 metre sonra, aktivasyon noktası ise 11. virajdan 250 metre sonra yer alacak.

İkinci DRS bölgesini algılama noktası 18. virajdan 65 metre sonra, aktivasyon noktası ise 20. virajdan 80 metre sonra yer alacak.

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