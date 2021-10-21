Amerika'da pilot hakemlik görevini Pirro aypacak

Bir haftalık aradan sonra Formula 1, bu hafta sonu yapılacak Amerika GP ile birlikte dönüyor ve yarışla ilgili ilk detaylar açıklanmaya başladı.

Bu hafta sonu yapılacak yarışta, pilot hakemlik görevini Emanuele Pirro'nun üstleneceği açıklandı. Bu yıl Bahreyn'in yanı sıra Steiermark ve Britanya GP'de bu görevi üstlenen Pirro, böylelikle dördüncü kez pilot hakem olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Portekiz GP Azerbaycan GP Enrique Bernoldi Fransa GP Yannick Dalmas Steiermark GP Avusturya GP Derek Warwick Emanuele Pirro Macaristan GP Vitantonio Liuzzi Belçika GP Derek Warwick Danny Sullivan Danny Sullivan İtalya GP Vitantonio Liuzzi Rusya GP Enrique Bernoldi Türkiye GP Enrique Bernoldi Amerika GP Emanuele Pirro Öte yandan FIA, Austin'de gerçekleştirilen yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacağını da açıkladı. Son kez 2019 yılında F1'e ev sahipliği yapan Austin'deki DRS bölgelerinde küçük değişiklikler yapıldı. Buna göre ilk DRS bölgesi 70 metre uzatıldı. İlk DRS bölgesinin algılama noktası 10. virajdan 150 metre sonra, aktivasyon noktası ise 11. virajdan 250 metre sonra yer alacak. İkinci DRS bölgesini algılama noktası 18. virajdan 65 metre sonra, aktivasyon noktası ise 20. virajdan 80 metre sonra yer alacak.