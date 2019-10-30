Amerika'da pilot hakem Warwick olacak
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FIA, Amerika GP'sinde yaşanan olayları inceleyecek üçüncü hakemin Derek Warwick olacağını açıkladı.
FIA, her yarış öncesinde eski bir yarış pilotunu hakem olarak seçiyor ve bu isim hafta sonu boyunca yaşanan olayları değerlendiriyor.
Amerika GP'si öncesi gerçekleştirilen görüşmede pilot hakemin Derek Warwick olmasına karar verildi.
Warwick hafta sonu boyunca Gary Connelly ve Jose Abed ile birlikte olayları inceleyecek.
Bu yıl pilot hakemlik görevini üstlenen isimler şöyleydi:
Avustralya, İspanya, Macaristan ve Meksika: Danny Sullivan
Bahreyn, Kanada, Belçika ve Rusya: Emanuele Pirro
Bakü, Monako ve Singapur: Mika Salo
Çin ve Almanya: Derek Warwick
Fransa: Yannick Dalmas
Avusturya ve Japonya: Tom Kristensen
İngiltere: Vitantonio Liuzzi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Amerika'da pilot hakem Warwick olacak
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