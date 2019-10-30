Amerika'da pilot hakem Warwick olacak

FIA, her yarış öncesinde eski bir yarış pilotunu hakem olarak seçiyor ve bu isim hafta sonu boyunca yaşanan olayları değerlendiriyor.

Amerika GP'si öncesi gerçekleştirilen görüşmede pilot hakemin Derek Warwick olmasına karar verildi.

Warwick hafta sonu boyunca Gary Connelly ve Jose Abed ile birlikte olayları inceleyecek.

Bu yıl pilot hakemlik görevini üstlenen isimler şöyleydi:

Avustralya, İspanya, Macaristan ve Meksika: Danny Sullivan

Bahreyn, Kanada, Belçika ve Rusya: Emanuele Pirro

Bakü, Monako ve Singapur: Mika Salo

Çin ve Almanya: Derek Warwick

Fransa: Yannick Dalmas

Avusturya ve Japonya: Tom Kristensen

İngiltere: Vitantonio Liuzzi.