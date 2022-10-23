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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Amerika'da günün pilotu Vettel oldu!

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, 2022 Amerika Grand Prix'sinde ortaya koyduğu performansla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

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, Editör
Amerika'da günün pilotu Vettel oldu!
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Sebastian Vettel, bugün gerçekleştirilen yarışta harika bir performans sergiledi ve bir noktada öndekilerin pit stop yapmasıyla liderliğe kadar çıktı.

Fakat pit stopta yapılan hatayla gerilere düşen Vettel, son bölümde harika geçişler yaparak sekizinci oldu.

Ortaya koyduğu performansla da arka arkaya ikinci kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya   Sergio Pérez
Austria Avusturya   Mick Schumacher
France Fransa    Carlos Sainz
Hungary Macaristan   Max Verstappen
Belgium Belçika   Max Verstappen
 Hollanda   Max Verstappen
Italy İtalya  Nyck de Vries
Singapore Singapur   Sergio Pérez
Japan Japonya GP   Sebastian Vettel 
United States Amerika GP   Sebastian Vettel 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 37
 Sebastian Vettel 22
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 11
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1

 

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