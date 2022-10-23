Amerika'da günün pilotu Vettel oldu!
Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, 2022 Amerika Grand Prix'sinde ortaya koyduğu performansla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Sebastian Vettel, bugün gerçekleştirilen yarışta harika bir performans sergiledi ve bir noktada öndekilerin pit stop yapmasıyla liderliğe kadar çıktı.
Fakat pit stopta yapılan hatayla gerilere düşen Vettel, son bölümde harika geçişler yaparak sekizinci oldu.
Ortaya koyduğu performansla da arka arkaya ikinci kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
|Avusturya
|Mick Schumacher
|Fransa
|Carlos Sainz
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Max Verstappen
|İtalya
|Nyck de Vries
|Singapur
|Sergio Pérez
|Japonya GP
|Sebastian Vettel
|Amerika GP
|Sebastian Vettel
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|37
|Sebastian Vettel
|22
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|11
|Daniel Ricciardo
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
Red Bull, 2022 F1 takımlar şampiyonu oldu!
Verstappen: "Bugün her şeyimi ortaya koydum"
Son Haberler
Leclerc: "Yarışta lastikleri istediğimiz gibi kullanamıyoruz"
Ferrari pilotu Charles Leclerc'e göre İtalyan ekibin en büyük problemlerinden birisi lastikleri yeterince iyi kullanamamak.
Hamilton: "Red Bull'un hız avantajı çok büyük"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull'un bu yılki hız avantajının çok büyük olmasından ötürü yarış kazanmalarını beklemiyor.
FIA-Red Bull görüşmeleri, Mateschitz'in vefatı nedeniyle askıya alındı
FIA ve Red Bull arasında bütçe sınırı ve aşım durumunda verilen cezanın kabulü ile ilgili yürütülen görüşmeler, Red Bull kurucusu ve CEO2su Dietrich Mateschitz'in vefatı nedeniyle duraklatıldı.
Doohan, Alpine ile Meksika ve Abu Dhabi GP antrenmanlarına katılacak
Jack Doohan, Meksika ve Abu Dhabi Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında piste çıkmaya hazırlanıyor.