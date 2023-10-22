Amerika'da günün pilotu Norris oldu
McLaren pilotu Lando Norris, Amerika'da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan fakat iyi bir startla liderliği alan Lando Norris, uzun süre lider gitse de, Max Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı.
Yine de harika bir yarış çıkaran İngiliz sürücü, üçüncü olarak podyuma çıktı ve bu performansıyla taraftarlar tarafından
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Mónaco
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Büyük Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
|Belçika
|Max Verstappen
|Macaristan
|Fernando Alonso
|İtalya
|Carlos Sainz
|Singapur
|Carlos Sainz
|Japonya
|Oscar Piastri
|Katar
|Oscar Piastri
|Amerika
|Lando Norris
2026'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Carlos Sainz
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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