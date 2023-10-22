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Formula 1 Amerika GP
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Amerika'da günün pilotu Norris oldu

McLaren pilotu Lando Norris, Amerika'da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren MCL60

Yarışa ikinci sıradan başlayan fakat iyi bir startla liderliği alan Lando Norris, uzun süre lider gitse de, Max Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı.

Yine de harika bir yarış çıkaran İngiliz sürücü, üçüncü olarak podyuma çıktı ve bu performansıyla taraftarlar tarafından 

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya  Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan  Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Mónaco  Esteban Ocón
Spain İspanya  Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris 
United Kingdom Büyük Britanya   Lando Norris
Hungary Macaristan  Sergio Pérez
Belgium Belçika   Max Verstappen
Netherlands Macaristan   Fernando Alonso
Italy İtalya   Carlos Sainz
Singapore Singapur   Carlos Sainz
Japan Japonya  Australia Oscar Piastri
Qatar Katar  Australia Oscar Piastri
United States Amerika   Lando Norris

2026'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 8
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
Spain Carlos Sainz 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Australia Óscar Piastri 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1

 

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