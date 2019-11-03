Amerika'da günün pilotu Albon
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3 Kas 2019 21:00
Alexander Albon, Amerika'da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Alexander Albon ilk turda Carlos Sainz'la yaşadığı temasın ardından pite girdi ve sonrasında harika bir tempo yakaladı.
Sonrasında rakiplerini birer birer geçerek ilk beşe kadar yükselen Albon, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.
Bu sonuçla bu yıl ikinci kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avustralya
|Valtteri Bottas
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Çin
|Alexander Albon
|Azerbaycan
|Valtteri Bottas
|İspanya
|Max Verstappen
|Mónako
|Max Verstappen
|Kanadá
|Sebastian Vettel
|Fransa
|Lando norris
|Avusturya
|Max Verstappen
|Büyük Britanya
|Charles Leclerc
|Almanya
|Max Verstappen
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Lando norris
|İtalya
|Charles Leclerc
|Singapur
|Sebastian Vettel
|Rusya
|Sebastian Vettel
|Japonya
|Valtteri Bottas
|Meksika
|Max Verstappen
|Amerika
|Alexander Albon
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|23
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|7
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Romain Grosjean
|2
|Sergio Pérez
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Alexander Albon
|
2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
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Amerika'da günün pilotu Albon
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