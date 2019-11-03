Amerika'da günün pilotu Albon

Alexander Albon ilk turda Carlos Sainz'la yaşadığı temasın ardından pite girdi ve sonrasında harika bir tempo yakaladı.

Sonrasında rakiplerini birer birer geçerek ilk beşe kadar yükselen Albon, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Bu sonuçla bu yıl ikinci kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

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