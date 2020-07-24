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Formula 1 / Son dakika

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!

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F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Tem 2020 08:42

2020 F1 sezonunda Meksika, Amerika, Brezilya ve Kanada GP'nin yapılmayacak ve yerlerini ise Imola, Nürburgring ve Portimao alacak.

Formula 1, başlangıçta sekiz yarışlık bir Avrupa takvimi açıklamıştı ve ardından bu takvime Mugello ile Rusya Grand Prix'leri eklendi.

Takvimdeki yarış sayısının artması zaten beklenen bir şeydi ancak Amerika kıtasındaki mevcut sorunlar nedeniyle Amerika, Brezilya, Meksika ve Kanada GP'lerinin geleceğiyle ilgili pek çok soru işareti vardı.

Motorsport.com, bugün itibariyle bu dört yarışın tamamının 2020 için iptal edileceğini öğrendi. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

Yerlerini ise Portimao, Imola ve Nürburgring alacak.

Portimao, Formula 1'e daha önce hiç ev sahipliği yapmadı. Ancak pist, daha önce burada yarışan pilotlar tarafından beğeniliyor ve ayrıca taraftarlar da pist düzeninden hoşlanıyor.

Imola ise son kez 2006 yılında Formula 1'e ev sahipliği yaptı. Böylelikle takvimde Monza ve Mugello'dan sonra üç farklı İtalya pisti olacak.

Nürburgring ise 2013'ten sonra Formula 1 takvimine dönmüş olacak.

Nürburgring yarışı 11 Ekim, Portimao yarışı 25 Ekim ve Imola yarışı ise 1 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Yeni 2020 F1 takvimi:

*henüz resmi değil.

Tarih Grand Prix Pist

5 Temmuz

Avusturya Avusturya Grand Prix

Spielberg

12 Temmuz

 Avusturya Steiermark Grand Prix Spielberg

19 Temmuz

 Macaristan Macaristan Grand Prix Hungaroring

2 Ağustos

Birleşik Krallık Büyük Britanya Grand Prix

Silverstone

9 Ağustos

 Birleşik Krallık 70. Yıl Dönümü Grand Prix Silverstone

16 Ağustos

 ispanya İspanya Grand Prix Barcelona

30 Ağustos

 Belçika Belçika Grand Prix Spa

6 EYLÜL

İtalya İtalya Grand Prix

Monza

13 Eylül

İtalya Toskana Grand Prix

Mugello

27 Eylül

Rusya Federasyonu Rusya Grand Prix'si (seyircili)

Sochi

11 Ekim

Almanya Eifel Grand Prix*

 Nürburgring

25 Ekim

Portekiz Portekiz Grand Prix*

Portimao

1 Kasım

 İtalya Emilia Romagna Grand Prix*

Imola
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Editör Jose Carlos de Celis

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