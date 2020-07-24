F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!

Formula 1, başlangıçta sekiz yarışlık bir Avrupa takvimi açıklamıştı ve ardından bu takvime Mugello ile Rusya Grand Prix'leri eklendi.

Takvimdeki yarış sayısının artması zaten beklenen bir şeydi ancak Amerika kıtasındaki mevcut sorunlar nedeniyle Amerika, Brezilya, Meksika ve Kanada GP'lerinin geleceğiyle ilgili pek çok soru işareti vardı.

Motorsport.com, bugün itibariyle bu dört yarışın tamamının 2020 için iptal edileceğini öğrendi. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

Yerlerini ise Portimao, Imola ve Nürburgring alacak.

Portimao, Formula 1'e daha önce hiç ev sahipliği yapmadı. Ancak pist, daha önce burada yarışan pilotlar tarafından beğeniliyor ve ayrıca taraftarlar da pist düzeninden hoşlanıyor.

Imola ise son kez 2006 yılında Formula 1'e ev sahipliği yaptı. Böylelikle takvimde Monza ve Mugello'dan sonra üç farklı İtalya pisti olacak.

Nürburgring ise 2013'ten sonra Formula 1 takvimine dönmüş olacak.

Nürburgring yarışı 11 Ekim, Portimao yarışı 25 Ekim ve Imola yarışı ise 1 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Yeni 2020 F1 takvimi:

*henüz resmi değil.