Amerika GP'ye üç gün boyunca 400 bin kişi gelmiş

Austin, son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve 2020 yılında yapılması planlanan yarış COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'in Amerika'ya dönüşü de oldukça harika oldu ve pis üstündeki savaşın yanı sıra, tribünlerde de enfes görüntüler vardı.

Geçmiş yıllarda Austin'deki yarışa çok fazla ilgi gösterilmemişti ancak Liberty Media'nın sporu Amerika'da büyütmek amacıyla yaptığı çalışmalar nihayet 2021 yılında meyvesini verdi.

Detaylar açıklanmadı ancak FIA Başkanı Jean Todt'un duyurusuna göre üç gün boyunca piste toplam 400 bin seyirci geldi. Bu, 2021 Amerika Grand Prix'sinin şimdiye kadar en çok taraftarın gittiği Grand Prix hafta sonu olduğu anlamına geliyor.

Özellikle Netflix Drive to Survive, Amerika'daki seyirci sayısının artmasında büyük rol oynamış gibi görünüyor.

Bundan önce en çok taraftarın gittiği Grand Prix hafta sonu, 2019 Büyük Britanya Grand Prix'siydi. O hafta sonuna toplam 351 bin taraftar gelmişti. 2019 Meksika Grand Prix'si ise 345 bin ile ikinci sıradaydı.

Formula 1, Amerika'da artan popülaritesini daha da geliştirmek için gelecek yıl Miami'de ikinci bir Amerika yarışı düzenleyecek. Üçüncü Amerika yarışı içinse Indianapolis ve Las Vegas'la görüşmeler yapıldığı biliniyor.

Fans pack out the grandstands Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images