Amerika GP'nin ilk seansında beş farklı pilot piste çıkacak
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Amerika GP'nin ilk antrenman seansında beş yedek pilot piste çıkacak.
Formula 1, sezon boyunca test fırsatlarının yetersiz olmasından ötürü bu yıl genç sürücülerin modern F1 araçlarıyla sürüş yapabilmesi amacıyla kural değişikliğine gitmişti.
Buna göre takımlar, sezon boyunca en az iki antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarmak zorundalar. Aslında sürücü yaşı konusunda kısıtlama yok fakat bu ismin F1'de sadece birkaç yarışa çıkmış olması gerekiyor.
Geride kalan 18 yarışın ardından takımların hiçbiri bu konudaki programını tamamlamadı, bundan ötürü kalan dört yarışta sık sık pilot değişiklikleri olacak.
İlk yoğun program Amerika'da olacak ve ilk antrenmanda beş farklı isim piste çıkacak. Ferrari, takımın yedek pilotu Robert Shwartzman'ı İsrail lisansıyla ilk antrenman seansında piste çıkaracak fakat hangi pilotun yerini alacağı açıklanmadı.
Formula 2'de yarışan Williams'ın yedek pilotu Logan Sargeant, bu hafta sonu kariyerinde ilk kez bir F1 yarış hafta sonunda piste çıkacak ve Nicholas Latifi'nin Williams FW44'ünü sürecek.
Alex Palou testte eerder dit jaar al met de McLaren MCL35M in Barcelona.
Foto: Monaco Increase Management
Sargeant gibi Formula 2'de yarışan Théo Pourchaire de Cuma günü Alfa Romeo adına piste çıkacak ve yeni aracın tadına ilk kez bakacak.
McLaren sürpriz şekilde eski F2 pilotu ve IndyCar sürücüsü Alex Palou'nun cuma günü piste çıkacağını doğruladı. 2021 IndyCar şampiyonu, Daniel Ricciardo'nun aracında olacak.
Bu hafta sonu piste çıkacağı açıklanan beşini ve son sürücü, Ferrari'nin yedek pilotu Antonio Giovinazzi olacak. Giovinazzi, F1'de çok sayıda yarışa çıktığı için "genç sürücü" kriterlerini karşılamıyor. Yine de Ferrari ile yapılan anlaşma gereği ilk seansta piste çıkacak ve yeni araçla deneyim kazanacak.
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