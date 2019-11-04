Amerika GP'nin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı
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Amerika Grand Prix'sinin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi.
Red Bull Racing, Amerika Grand Prix'sinde Alex Albon'ın lastiklerini 2.02 saniyede değiştirerek yarışın en hızlı pit stopunu yapmayı başardı.
Aynı zamanda Red Bull, Max Verstappen'in lastiklerini de 2.18 saniyede değiştirerek ikinci en hızlı pit stopu da yaptı.
Yarış boyunca toplamda 33 pit stop yapılırken, Albon'ın ilk turdaki pit stopu yarışın en yavaş pit stopu oldu.
|Takım
|Pilot
|Derece
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|A. Albon
|2.02
|20
|25
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|2.18
|34
|18
|3. Mercedes
|V. Bottas
|2.45
|35
|15
|4. Mercedes
|L. Hamilton
|2.49
|24
|12
|5. Renault
|D. Ricciardo
|2.50
|21
|10
|6. Williams
|G. Russell
|2.50
|23
|8
|7. Renault
|N. Hulkenberg
|2.50
|39
|6
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|2.57
|42
|4
|9. Red Bull
|M. Verstappen
|2.60
|13
|10. Williams
|R. Kubica
|2.64
|11
|2
|11. Toro Rosso
|P. Gasly
|2.71
|53
|1
|12. Red Bull
|A. Albon
|2.72
|40
|13. Racing Point
|S. Perez
|2.75
|24
|14. Racing Point
|L. Stroll
|2,96
|9
|15. Renault
|N. Hulkenberg
|3.02
|27
|16. Toro Rosso
|D. Kvyat
|3.04
|39
|17. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|3.13
|39
|18. Red Bull
|P. Gasly
|3.18
|19
|19. Mercedes
|V. Bottas
|3.22
|14
|20. Haas
|R. Grosjean
|3.23
|24
|21. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|3.32
|18
|22. Haas
|K. Magnussen
|3,36
|40
|23. McLaren
|C. Sainz
|3.40
|18
|24. Haas
|K. Magnussen
|3.50
|18
|25. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|3.55
|40
|26. McLaren
|L. Norris
|3.59
|19
|27. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|3.89
|17
|28. Racing Point
|L. Stroll
|4.01
|29
|29. McLaren
|L. Norris
|4.60
|42
|30. Toro Rosso
|D. Kvyat
|6,22
|21
|31. Williams
|G. Russell
|7.37
|46
|32. Ferrari
|C. Leclerc
|7.79
|20
|33. Red Bull
|A. Elbon
|10.42
|1
Bu sonuçla birlikte Red Bull, bitime sadece iki yarış kala en hızlı pit stop şampiyonasında Williams'la olan puan farkını 60'a çıkardı.
Puan durumu:
|Takım
|Pan
|1. Red Bull
|454
|2. Williams
|394
|3. Ferrari
|283
|4. Mercedes
|254
|5. McLaren
|198
|6. Toro Rosso
|109
|7. Renault
|96
|8. Alfa Romeo
|49
|9. Haas
|47
|10. Racing Point
|35
Yılın en hızlı 10 pit stopu Williams ve Red Bull'a ait.
2019'un en hızlı pit stopları:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Süre
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Almanya
|1.88
|2. Red Bull
|P. Gasly
|Büyük Britanya
|1.91
|3. Red Bull
|A. Albon
|Meksika
|1.93
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|Büyük Britanya
|1.96
|5. Williams
|R. Kubica
|Fransa
|1.97
|6. Williams
|R. Kubica
|Almanya
|1.99
|7. Williams
|R. Kubica
|Kanada
|2.00
|8. Williams
|R. Kubica
|Avusturya
|2.02
|9. Williams
|G. Russell
|Belçika
|2.02
|10. Red Bull
|A. Albon
|Amerika
|2.02
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Editör
|Kemal Şengül
Amerika GP'nin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı
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