Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Amerika GP'nin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı

paylaşım
yorumlar
Amerika GP'nin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı
Ekleyen:
, Editör
4 Kas 2019 17:30

Amerika Grand Prix'sinin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi.

Red Bull Racing, Amerika Grand Prix'sinde Alex Albon'ın lastiklerini 2.02 saniyede değiştirerek yarışın en hızlı pit stopunu yapmayı başardı.

Aynı zamanda Red Bull, Max Verstappen'in lastiklerini de 2.18 saniyede değiştirerek ikinci en hızlı pit stopu da yaptı.

Yarış boyunca toplamda 33 pit stop yapılırken, Albon'ın ilk turdaki pit stopu yarışın en yavaş pit stopu oldu.

Takım Pilot Derece Tur Puan
1. Red Bull A. Albon 2.02 20 25
2. Red Bull M. Verstappen 2.18 34 18
3. Mercedes V. Bottas 2.45 35 15
4. Mercedes L. Hamilton 2.49 24 12
5. Renault D. Ricciardo 2.50 21 10
6. Williams G. Russell 2.50 23 8
7. Renault N. Hulkenberg 2.50 39 6
8. Ferrari C. Leclerc 2.57 42 4
9. Red Bull M. Verstappen 2.60 13  
10. Williams R. Kubica 2.64 11 2
11. Toro Rosso P. Gasly 2.71 53 1
12. Red Bull A. Albon 2.72 40  
13. Racing Point S. Perez 2.75 24  
14. Racing Point L. Stroll 2,96 9  
15. Renault N. Hulkenberg 3.02 27  
16. Toro Rosso D. Kvyat 3.04 39  
17. Alfa Romeo A. Giovinazzi 3.13 39  
18. Red Bull P. Gasly 3.18 19  
19. Mercedes V. Bottas 3.22 14  
20. Haas R. Grosjean 3.23 24  
21. Alfa Romeo K. Raikkonen 3.32 18  
22. Haas K. Magnussen 3,36 40  
23. McLaren C. Sainz 3.40 18  
24. Haas K. Magnussen 3.50 18  
25. Alfa Romeo K. Raikkonen 3.55 40  
26. McLaren L. Norris 3.59 19  
27. Alfa Romeo A. Giovinazzi 3.89 17  
28. Racing Point L. Stroll 4.01 29  
29. McLaren L. Norris 4.60 42  
30. Toro Rosso D. Kvyat 6,22 21  
31. Williams G. Russell 7.37 46  
32. Ferrari C. Leclerc 7.79 20  
33. Red Bull A. Elbon 10.42 1  

Bu sonuçla birlikte Red Bull, bitime sadece iki yarış kala en hızlı pit stop şampiyonasında Williams'la olan puan farkını 60'a çıkardı.

Puan durumu:

Takım Pan
1. Red Bull 454
2. Williams 394
3. Ferrari 283
4. Mercedes 254
5. McLaren 198
6. Toro Rosso 109
7. Renault 96
8. Alfa Romeo 49
9. Haas 47
10. Racing Point 35

Yılın en hızlı 10 pit stopu Williams ve Red Bull'a ait.

2019'un en hızlı pit stopları:

Takım Pilot Grand Prix Süre
1. Red Bull M. Verstappen Almanya 1.88
2. Red Bull P. Gasly Büyük Britanya 1.91
3. Red Bull A. Albon Meksika 1.93
4. Red Bull M. Verstappen Büyük Britanya 1.96
5. Williams R. Kubica Fransa 1.97
6. Williams R. Kubica Almanya 1.99
7. Williams R. Kubica Kanada 2.00
8. Williams R. Kubica Avusturya 2.02
9. Williams G. Russell Belçika 2.02
10. Red Bull A. Albon Amerika 2.02
Sonraki haber
Kubica hidrolik sorunu yaşamış

Önceki haber

Kubica hidrolik sorunu yaşamış

Sonraki haber

Sainz: "Daha fazlası mümkündü"

Sainz: "Daha fazlası mümkündü"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

2
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

2s
5
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.