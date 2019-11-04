Amerika GP'nin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı

Red Bull Racing, Amerika Grand Prix'sinde Alex Albon'ın lastiklerini 2.02 saniyede değiştirerek yarışın en hızlı pit stopunu yapmayı başardı.

Aynı zamanda Red Bull, Max Verstappen'in lastiklerini de 2.18 saniyede değiştirerek ikinci en hızlı pit stopu da yaptı.

Yarış boyunca toplamda 33 pit stop yapılırken, Albon'ın ilk turdaki pit stopu yarışın en yavaş pit stopu oldu.

Takım Pilot Derece Tur Puan 1. Red Bull A. Albon 2.02 20 25 2. Red Bull M. Verstappen 2.18 34 18 3. Mercedes V. Bottas 2.45 35 15 4. Mercedes L. Hamilton 2.49 24 12 5. Renault D. Ricciardo 2.50 21 10 6. Williams G. Russell 2.50 23 8 7. Renault N. Hulkenberg 2.50 39 6 8. Ferrari C. Leclerc 2.57 42 4 9. Red Bull M. Verstappen 2.60 13 10. Williams R. Kubica 2.64 11 2 11. Toro Rosso P. Gasly 2.71 53 1 12. Red Bull A. Albon 2.72 40 13. Racing Point S. Perez 2.75 24 14. Racing Point L. Stroll 2,96 9 15. Renault N. Hulkenberg 3.02 27 16. Toro Rosso D. Kvyat 3.04 39 17. Alfa Romeo A. Giovinazzi 3.13 39 18. Red Bull P. Gasly 3.18 19 19. Mercedes V. Bottas 3.22 14 20. Haas R. Grosjean 3.23 24 21. Alfa Romeo K. Raikkonen 3.32 18 22. Haas K. Magnussen 3,36 40 23. McLaren C. Sainz 3.40 18 24. Haas K. Magnussen 3.50 18 25. Alfa Romeo K. Raikkonen 3.55 40 26. McLaren L. Norris 3.59 19 27. Alfa Romeo A. Giovinazzi 3.89 17 28. Racing Point L. Stroll 4.01 29 29. McLaren L. Norris 4.60 42 30. Toro Rosso D. Kvyat 6,22 21 31. Williams G. Russell 7.37 46 32. Ferrari C. Leclerc 7.79 20 33. Red Bull A. Elbon 10.42 1

Bu sonuçla birlikte Red Bull, bitime sadece iki yarış kala en hızlı pit stop şampiyonasında Williams'la olan puan farkını 60'a çıkardı.

Puan durumu:

Takım Pan 1. Red Bull 454 2. Williams 394 3. Ferrari 283 4. Mercedes 254 5. McLaren 198 6. Toro Rosso 109 7. Renault 96 8. Alfa Romeo 49 9. Haas 47 10. Racing Point 35

Yılın en hızlı 10 pit stopu Williams ve Red Bull'a ait.

2019'un en hızlı pit stopları: