Amerika GP'de, Magnussen'in fren diski "patlamış"
Kevin Magnussen, Amerika GP'de fren diskinin patlamasının ardından yarışa veda etmek zorunda kaldı.
Danimarkalı pilot, Amerika GP'nin son turlarında fren sorunu yaşıyordu ve bir noktada pist dışına taştı ve çakıl havuzuna gömüldü.
Magnussen daha sonra takıma, "Evet, söylemiştim" dedi.
Bu olaydan hemen önce Danimarkalı pilot, fren dengesi konusunda ayar istemişti.
Magnussen, "Bütün yarış boyunca pedala bastığımda fren mesafesi uzuyordu. Çocuklara bakmasını söyledim ancak hiçbir şey göremediler ve sıcaklık düzeldi. Ben de devam ettim. Sonra da fren diski patladı. Evet, disk patladı. Fren diski yoktu!" dedi.
Magnussen, sorundan önce 16. sıradaydı ve ilk turda 10. sıraya çıksa da, bu pozisyonu koruyamadı.
Danimarkalı pilot, gülerek "Bir Red Bull'u bile geçtim!" dedi ve sonra şöyle devam etti: "Pozisyonumun çok dışındaydım ve sonrasında geriye düştüm."
"İlk birkaç turdan sonra böyle devam etmeyeceğini biliyordum. Ayrıca lastikler pozisyonumu korumaya çalıştığımda bitiyordu. Lastikleri yönetmek gerekiyor ve bunu yapamazdım. Ne olursa olsun beni geçeceklerdi, çaresizdik. Durumumuzdan bahsetmiyorum, ama o pozisyonda kalmaya çalışmak umutsuzcaydı."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Pilotlar
|Kevin Magnussen
|Takımlar
|Haas F1 Team
|Editör
|Scott Mitchell
Amerika GP'de, Magnussen'in fren diski "patlamış"
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