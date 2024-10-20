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Formula 1 Amerika GP

Amerika GP yarış: Ferrariler 1-2 yaptı, Norris ceza aldı ve Verstappen üçüncü oldu!

2024 Amerika Grand Prix'sini kazanan Charles Leclerc oldu, Carlos Sainz ikinci sırayı alırken, Max Verstappen podyumun son basamağını tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2024 Amerika Grand Prix'si yarışı formasyon turu başladı. İlk 10'da yer alan tüm pilotların orta hamurları seçtiği, arkadan başlayan George Russell, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Franco Colapinto gibi bazı pilotların ise sert lastikleri tercih ettiği görüldü.

Beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı. Lando Norris startta liderliği korurken Max Verstappen onu izledi. 1. viraja girerken ikili tekerlek tekerleğe geldi ve bu çekişmeden yararlanan Charles Leclerc ikiliyi geçerek liderliği aldı. Bu esnada Carlos Sainz da Norris'i geride bıraktı ve Verstappen'in peşine takıldı. Böylece sıralama; Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris ve Piastri şeklini aldı.

Bu esnada arkadan başlayan Hamilton 5 sıra kazandı ve 12'nciliğe yükseldi.

3. turda Sainz ile Verstappen arasında çekişme sürerken Hamilton, 19. virajda spin atarak çakıllara gömüldü ve yarış dışı kaldı. İlk başta sarı bayraklar çıkarılırken ardından Güvenlik Aracı devreye girdi.

5. tur itibarıyla Güvenlik Aracı pistten çıktı ve Leclerc yarışı yeniden başlattı. Leclerc, DRS devreye girmeden Verstappen ile farkını 1 saniyenin üzerine çıkarmayı başardı.

10. turda Sainz, telsizden viraj çıkışlarında güce sahip olmadığını ve araçtan yakıt kokusu geldiğini söyledi. Bu esnada Guanyu Zhou spin atarak kısa süreliğine sarı bayraklara neden olsa da aracını düzelterek piste geri döndü.

Sainz'a şikayeti üzerine telsizden, bir ayar yapması ve yarışa devam etmesi söylendi.

12. tur itibarıyla Verstappen, Leclerc'in yaklaşık 5 saniye gerisine düşerken, Sainz da 1.5 saniye geriden önündeki Verstappen'i izledi.

Russell, pit yolundan başladığı yarışta Hamilton'ın da yarış dışı kalmasıyla 13. sıraya kadar yükseldi. Ancak Russell'a Bottas'ı geçmeye çalıştığı sırada rakibini pist dışına doğru zorladığı için 5 saniye ceza verildi.

22. turda Sainz pite çağrıldı ve sert lastiklere geçerek 5. sırada piste geri döndü.

23. turda Franco Colapinto, önündeki Fernando Alonso'yu cesur bir hamleyle geride bırakarak 10. sıraya yükseldi.

26. turda Verstappen de pite çağrıldı ve sert hamurlara geçti. Hollandalı pilot, Sainz'ın arkasında 5. sırada piste geri döndü.

Bir tur sonra Leclerc de pite geldi ve Norris ile Piastri'nin arkasında 3. sırada piste geri döndü.

31. turda Leclerc, önünde pite girmeyen Piastri'ye gittikçe yaklaştı ve onu geçerek ikinci sıraya yükseldi.

32. turda Norris pite çağrıldı ve sert lastiklere geçti. İngiliz pilot, piste Verstappen'in 6 saniye gerisinde 5. olarak döndü.

33. turda ise Piastri pite geldi ve sert hamurlara geçerek Norris'in arkasında, 5. sırada piste geri döndü.

41. turda yarışa sert hamurda başlayan Russell pite geldi ve 5 saniye cezasını çektikten sonra orta hamurlara geçti ve 8. sırada piste geri döndü.

Bu esnada Yuki Tsunoda 1. virajda spin atarak pist dışına çıktı ve sarı bayraklara neden oldu ancak kısa süre sonra aracını düzelterek piste geri döndü.

43. tur itibarıyla Norris, önündeki Verstappen ile arasındaki farkı 1.4 saniyeye kadar düşürdü. Bir tur sonra Norris, Hollandalı rakibi ile arasındaki farkı 1 saniyenin altında düşürdü ve ona baskı yapmaya başladı.

46.turda Piastri'ye pist limitleri nedeniyle siyah-beyaz uyarı bayrağı çıkarıldı.

47. turda Norris, Verstappen ile arasındaki farkı 0.2 saniyeye kadar düşürdü ve ikili arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Norris birkaç geçiş denemesi yapsa da başarılı olamadı.

İkili arasındaki mücadele turlar boyunca devam etti ve 52. turda Norris burun farkıyla öne geçse de Verstappen yerini hemen geri aldı. 13. virajda Norris geçiş denemesini yaptı ve dışarıda kaldı. Verstappen savunmasını yaparken iki pilot da pist dışına çıktı ve Norris öne geçti.

Bu olaydan sonra iki pilotun da telsiz trafiği de oldukça yoğunlaştı. Bu esnada Norris'e pist dışına çıkarak avantaj sağladığı için 5 saniye ceza verildi.

Charles Leclerc önde 7 saniye farkla kazanırken onu Carlos Sainz izledi. Lando Norris'in aldığı cezayla Max Verstappen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İlk 10'u sırasıyla Norris, Piastri, Russell, Perez, Hulkenberg, Lawson ve Colapinto tamamladı.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 56

-

     1 25   Ferrari Ferrari
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 56

+8.562

8.562

 8.562   1 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 56

+19.412

19.412

 10.850   1 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 56

+20.354

20.354

 0.942   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 56

+21.921

21.921

 1.567   1 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 56

+56.295

56.295

 34.374   1 8   Mercedes Mercedes
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 56

+59.072

59.072

 2.777   1 6   Red Bull Red Bull
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 56

+1'02.957

1'02.957

 3.885   1 4   Haas Ferrari
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 56

+1'10.563

1'10.563

 7.606   1 2   RB Red Bull
10 Argentina F. Colapinto Williams 43 56

+1'11.979

1'11.979

 1.416   1 1   Williams Mercedes
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 56

+1'19.782

1'19.782

 7.803   2     Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 56

+1'30.558

1'30.558

 10.776   1     Alpine Renault
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

1 lap

     1     Aston Martin Mercedes
14 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 55

1 lap

     1     RB Red Bull
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

1 lap

     1     Aston Martin Mercedes
16 Thailand A. Albon Williams 23 55

1 lap

     2     Williams Mercedes
17 Finland V. Bottas Sauber 77 55

1 lap

     1     Sauber Ferrari
18 France E. Ocon Alpine 31 55

1 lap

     2     Alpine Renault
19 China G. Zhou Sauber 24 55

1 lap

     2     Sauber Ferrari
dnf United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 1

 

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