Amerika GP yarış: Ferrariler 1-2 yaptı, Norris ceza aldı ve Verstappen üçüncü oldu!

2024 Amerika Grand Prix'si yarışı formasyon turu başladı. İlk 10'da yer alan tüm pilotların orta hamurları seçtiği, arkadan başlayan George Russell, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Franco Colapinto gibi bazı pilotların ise sert lastikleri tercih ettiği görüldü.

Beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı. Lando Norris startta liderliği korurken Max Verstappen onu izledi. 1. viraja girerken ikili tekerlek tekerleğe geldi ve bu çekişmeden yararlanan Charles Leclerc ikiliyi geçerek liderliği aldı. Bu esnada Carlos Sainz da Norris'i geride bıraktı ve Verstappen'in peşine takıldı. Böylece sıralama; Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris ve Piastri şeklini aldı.

Bu esnada arkadan başlayan Hamilton 5 sıra kazandı ve 12'nciliğe yükseldi.

3. turda Sainz ile Verstappen arasında çekişme sürerken Hamilton, 19. virajda spin atarak çakıllara gömüldü ve yarış dışı kaldı. İlk başta sarı bayraklar çıkarılırken ardından Güvenlik Aracı devreye girdi.

5. tur itibarıyla Güvenlik Aracı pistten çıktı ve Leclerc yarışı yeniden başlattı. Leclerc, DRS devreye girmeden Verstappen ile farkını 1 saniyenin üzerine çıkarmayı başardı.

10. turda Sainz, telsizden viraj çıkışlarında güce sahip olmadığını ve araçtan yakıt kokusu geldiğini söyledi. Bu esnada Guanyu Zhou spin atarak kısa süreliğine sarı bayraklara neden olsa da aracını düzelterek piste geri döndü.

Sainz'a şikayeti üzerine telsizden, bir ayar yapması ve yarışa devam etmesi söylendi.

12. tur itibarıyla Verstappen, Leclerc'in yaklaşık 5 saniye gerisine düşerken, Sainz da 1.5 saniye geriden önündeki Verstappen'i izledi.

Russell, pit yolundan başladığı yarışta Hamilton'ın da yarış dışı kalmasıyla 13. sıraya kadar yükseldi. Ancak Russell'a Bottas'ı geçmeye çalıştığı sırada rakibini pist dışına doğru zorladığı için 5 saniye ceza verildi.

22. turda Sainz pite çağrıldı ve sert lastiklere geçerek 5. sırada piste geri döndü.

23. turda Franco Colapinto, önündeki Fernando Alonso'yu cesur bir hamleyle geride bırakarak 10. sıraya yükseldi.

26. turda Verstappen de pite çağrıldı ve sert hamurlara geçti. Hollandalı pilot, Sainz'ın arkasında 5. sırada piste geri döndü.

Bir tur sonra Leclerc de pite geldi ve Norris ile Piastri'nin arkasında 3. sırada piste geri döndü.

31. turda Leclerc, önünde pite girmeyen Piastri'ye gittikçe yaklaştı ve onu geçerek ikinci sıraya yükseldi.

32. turda Norris pite çağrıldı ve sert lastiklere geçti. İngiliz pilot, piste Verstappen'in 6 saniye gerisinde 5. olarak döndü.

33. turda ise Piastri pite geldi ve sert hamurlara geçerek Norris'in arkasında, 5. sırada piste geri döndü.

41. turda yarışa sert hamurda başlayan Russell pite geldi ve 5 saniye cezasını çektikten sonra orta hamurlara geçti ve 8. sırada piste geri döndü.

Bu esnada Yuki Tsunoda 1. virajda spin atarak pist dışına çıktı ve sarı bayraklara neden oldu ancak kısa süre sonra aracını düzelterek piste geri döndü.

43. tur itibarıyla Norris, önündeki Verstappen ile arasındaki farkı 1.4 saniyeye kadar düşürdü. Bir tur sonra Norris, Hollandalı rakibi ile arasındaki farkı 1 saniyenin altında düşürdü ve ona baskı yapmaya başladı.

46.turda Piastri'ye pist limitleri nedeniyle siyah-beyaz uyarı bayrağı çıkarıldı.

47. turda Norris, Verstappen ile arasındaki farkı 0.2 saniyeye kadar düşürdü ve ikili arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Norris birkaç geçiş denemesi yapsa da başarılı olamadı.

İkili arasındaki mücadele turlar boyunca devam etti ve 52. turda Norris burun farkıyla öne geçse de Verstappen yerini hemen geri aldı. 13. virajda Norris geçiş denemesini yaptı ve dışarıda kaldı. Verstappen savunmasını yaparken iki pilot da pist dışına çıktı ve Norris öne geçti.

Bu olaydan sonra iki pilotun da telsiz trafiği de oldukça yoğunlaştı. Bu esnada Norris'e pist dışına çıkarak avantaj sağladığı için 5 saniye ceza verildi.

Charles Leclerc önde 7 saniye farkla kazanırken onu Carlos Sainz izledi. Lando Norris'in aldığı cezayla Max Verstappen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İlk 10'u sırasıyla Norris, Piastri, Russell, Perez, Hulkenberg, Lawson ve Colapinto tamamladı.

Yarış Sonucu: