Amerika GP: Verstappen gerilemesine rağmen kazandı, Red Bull takımlar şampiyonu oldu!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve güvenlik aracı periyotlarına rağmen yerini korumayı başaran Verstappen, ikinci pit stopta sol ön lastiğinin takılmasında yaşanan sorunun ardından galibiyet yolundaki ana rakipleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in gerisine düştü.

Verstappen, önce Leclerc ardından Hamilton'ı pist üstünde geçerek yarışı kazanmayı başardı. Verstappen bu galibiyetle bu sezon 13. yarış zaferini elde ederken bir sezonda en çok kazanma rekorunda Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'i yakalamış oldu. Verstappen kalan 3 yarışta bir zafer daha kazanırsa, bu rekorun tek başına sahibi olacak.

Amerika'da alınan sonuçlarla Red Bull 2022 Formula 1 Takımlar Şampiyonu oldu. Red Bull böylece 2013'ün ardından ilk kez takımlar şampiyonu olurken toplamda 5. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Kariyerinde tüm sezonlarda yarış kazanmayı başaran ancak bu sezon henüz bu başarıyı elde edemeyen Lewis Hamilton, bu sezon ilk defa galibiyete çok yaklaştı. Yarışın başından itibaren Verstappen'i yakından takip eden Hamilton, Verstappen'in ikinci pitte yaşadığı sorunun ardından büyük bir fırsat yakaladı.

İkinci pitlerin tamamlanmasının ardından liderliğe yükselen Hamilton, son turlara kadar yerini korudu ancak Verstappen'e karşı pek savunma yapamadı. Hamilton yarışı ikinci sırada noktaladı.

Yarışa 12. sıradan başlayan Charles Leclerc, iyi bir şekilde yükseldi ve güvenlik aracı periyodunda pite gelmesinin ardından 4. sırada kendisini buldu. Yarışın ilerleyen bölümünde Verstappen ile mücadele eden Leclerc, yerini korumayı başaramadı ve ilerleyen turlarda lastik aşınmasıyla bir kez daha performans kaybetti. Leclerc, 3. olarak yarışı podyumda tamamladı.

Yarışa 9. sıradan başlayan Sergio Perez, ilk turda yaşanan temas nedeniyle ön kanadının kenar plakasına zarar verdi ve güvenlik aracı periyotlarına rağmen liderlik mücadelesine ortak olamadı. Meksikalı pilot yarışı 4. sırada noktaladı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk virajda Carlos Sainz ile yaşadığı temas nedeniyle suçlu bulunan ve 5 sn zaman cezası alan George Russell, yarışı 5. sırada tamamlarken onu yarışın son bölümünde oldukça güçlü performans sergileyen McLaren pilotu Lando Norris takip etti.

Yarışın en büyük işlerinden birisini Alpine pilotu Fernando Alonso çıkardı. Aston Martin'den Lance Stroll'e atak yaptığı sırada Stroll'ün çok geç bir şekilde öne kırması nedeniyle teması engelleyemeyen Alonso, önce Stroll'e çarptı, ardından havalandı ve son olarak yere indiğinde bariyerlere yan bir şekilde sürterek piste geri döndü.

Bu olaya ve patlayan lastiklerine rağmen yola devam eden Alonso, güvenlik aracı sayesinde pek bir şey kaybetmedi ve lastik değişiminin ardından yarışa geri döndü. Alpine pilotu her şeye rağmen 7. olarak güçlü puanlar kazandı.

Formula 1'de muhtemelen son 3 yarışına çıkacak olan Sebastian Vettel, ilk turdaki harika yükselişinin ardından ön grup mücadelesine dahil oldu ve ikinci pit stopa geç gelmesinin ardından liderliğe kadar yükseldi. Vettel çok iyi bir sonuç alacak gibi duruyordu ancak son pit stopunda sol ön lastiğinin takılmasında sorun yaşanınca çok zaman kaybetti ve puan mücadelesinin dışına çıktı.

Buna rağmen Vettel yeniden yükselişe geçti ve son turda Kevin Magnussen'i geçerek 8. olmayı başardı. Vettel gösterdiği performans ile Amerika'da günün pilotu seçildi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışı tek pit stopla tamamlayan Kevin Magnussen 9. olarak puan kazanmayı başarırken son puanın sahibi Yuki Tsunoda oldu.

Yarışa pit yolundan başlayan Esteban Ocon 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken onu Alex Albon, Guanyu Zhou, Pierre Gasly ve Mick Schumacher takip ettiler.

Güvenlik aracı arkasında önündeki araçla 10 araç mesafesinden fazla fark açılmasına izin verdiği için 10 sn zaman cezası alan Gasly, pit stopta bu cezayı doğru bir şekilde çekmediği için bir daha inceleme altına alındı ve yine zaman cezası aldı.

Schumacher yarışın ilk yarısında oldukça güçlüydü ve ikinci pit stop öncesinde Lando Norris'in arkasında puan alabileceği bir yerdeydi. Ancak Schumacher 2. pitten sonra geriledi ve Nicholas Latifi'nin kendisini pist dışına itmesiyle daha fazla zaman kaybetti. Latifi o olay nedeniyle 5 sn zaman cezası aldı. Schumacher'in pitten önce mücadele ettiği gruptaki Norris ve Tsunoda 6. ve 10. olurken Schumacher son bölümdeki sorunların ardından ancak 15. olabildi.

Alex Albon, Williams FW44, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışı tamamlayabilen son isimler Daniel Ricciardo ve Nicholas Latifi olurken yarış dışı kalan isimler Alonso ile kaza yapan Stroll, pist dışına çıkıp aracını çakıl havuza saplayarak ilk güvenlik aracına neden olan Valtteri Bottas ve ilk turda Russell'ın çarptığı Carlos Sainz oldu.

Sainz yarışa pole pozisyonundan başlamıştı ancak beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından daha geç reaksiyon göstererek Verstappen'in gerisine düştü. İlk virajdan çıkışta Russell'ın temasıyla spin atan Sainz, sonrasında pite gelerek yarışa veda etti.

Sezonun 20. yarışı olan Meksika GP gelecek hafta sonu gerçekleşecek.

Yarış sonucu: