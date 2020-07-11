Amerika GP tehlike altında

Amerika'da koronavirüs bulaşan insan sayısı 3.2 milyonu aşarken, şimdiye kadar 136 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs bulaşan insan sayısı her geçen gün artıyor ve geçtiğimiz hafta 2020 Amerika MotoGP yarışı iptal edildi.

F1 pistinin bulunduğu Teksas'ta da hastaneye kaldırılan insan sayısı artıyor ve 13-15 Kasım'da yapılması planlanan Formula 1 yarışının gerçekleşmeme ihtimali artmış durumda.

Konu hakkında konuşan yarış organizatörü Bobby Epstein, "Formula 1 yarışının durumu da MotoGP ile benzer. Yarışın normalde Meksika ve Brezilya'daki yarışlardan önce gerçekleşmesi gerekiyordu ve bu bölgedeki yarışlar işi kolaylaştırıyor. Ama yarış ciddi şekilde tehlike altında. Önümüzdeki günlerde üç yarışla ilgili de açıklama bekliyorum." dedi.

Epstein, pandemi başladıktan sonra yarış pistinin çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkardıklarını belirtti.