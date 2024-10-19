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Formula 1 Amerika GP

Amerika GP sprint: Verstappen kazandı, Norris üçüncü oldu!

2024 Amerika Grand Prix'si sprintini kazanan Max Verstappen olurken, Carlos Sainz ikinci oldu. Lando Norris ise podyumu tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2024 Amerika Grand Prix'si sprint yarışında formasyon turu başladı. Bütün pilotların 19 turluk bu kısa yarış için orta hamur lastikleri tercih ettiği görüldü.

Pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen yerini korurken, dördüncü sıradan başlayan Lando Norris önünde çekişen Charles Leclerc arasındaki çekişmeden faydalanarak ikinci sırayı aldı. George Russell ise üçüncü sıraya geriledi.

2. turda 4. ve 5. olarak devam eden Ferrari pilotları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Norris, Verstappen ile arasındaki farkın açılmasına engel olmayı ve 1 saniyenin altında tutmayı başararak onu yakın takibe aldı.

5. turda Sainz, sonunda takım arkadaşıyla arasındaki mücadeleyi kazandı ve Leclerc'i geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.

6. turda Norris, önündeki Verstappen'in DRS mesafesinin dışında kalırken, arkasındaki Russell'ın ataklarına maruz kalmaya başladı. Russell, vatandaşına yaklaşarak birkaç atak denemesi yapsa da başarılı olamadı.

Sprint yarışına 16. sıradan başlayan Oscar Piastri de tırmanışını sürdürdü ve 8. turda önündeki Lance Stroll'ü geçerek 12. sıraya kadar yükseldi.

9. turda Sainz, 3. sıra için önündeki Russell'a yaklaştı ve cesur bir atak yaparak onu geride bırakmayı başardı.

Bir tur sonra ise Leclerc, telsizden lastik aşınmasından şikayet eden Russell'ı geride bırakarak 4. sırayı aldı.

Bu esnada Piastri'ye, Gasly'yi geçtiği sırada rakibini pist dışına doğru zorladığı gerekçesiyle 5 saniye ceza verildi.

Piastri önündeki Colapinto'yu da geçti ve önünde çekişen Tsunoda ve Perez ile üçlü bir mücadeleye girdi.

15. tur itibarıyla önde Verstappen avantajını 2.2 saniyede sabitlemeyi başardı.

16.turda Piastri, önündeki Tsunoda'yı geçmeyi başararak 10. sıraya yükseldi.

17. tur takım arkadaşları arasındaki kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Leclerc önündeki Sainz'ı kovalarken, Hamilton Russell'a yaklaştı, Hulkenberg de Magnussen'i yakın takibe aldı.

Bu esnada Ferrari ikilisi önündeki Norris'e iyice yaklaştılar ve Sainz, eski takım arkadaşını zorlamaya başladı. Norris frenleme esnasında tekerlerini kilitledi ve Sainz bu hatadan faydalanarak ikinci sırayı aldı.

Leclerc de Norris'in hatalarından faydalanarak onu geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Böylece Verstappen sprint yarışını kazanarak 8 puanı cebine koydu. Sırasıyla Sainz, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Magnussen, Hulkenberg, Perez ve Piastri ilk 10'u tamamladı.

 

 

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