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Sıralama turları raporu
Formula 1 Amerika GP

Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!

2024 Amerika Grand Prix'si sprint sıralama seansında zirveye yerleşen isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk antrenman seansının ardından gerçekleşen Amerika GP sprint sıralama seansını ilk sırada bitiren pilot Max Verstappen oldu.

George Russell ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Charles Leclerc takip etti.

Amerika GP sprint yarışı cumartesi günü Türkiye saati ile 21:00'da gerçekleşecek.

SQ1 - Birinci Bölüm: Leclerc lider, Piastri elendi

Austin'deki hafta sonunda gerçekleşen sprint yarışı öncesi sıralama turları güneşli koşullarda başladı.

Yeşil bayrağın sallanmasıyla birlikte pilotlar 12 dakikalık ilk bölüm için piste çıkmaya başladılar.

İlk turların atılmasının ardından en hızlı turu elde ederek zirveye yerleşen pilot 1:33.840 ile Lewis Hamilton oldu.

İlk bölümün bitimine saniyeler kala Alex Albon, 19. virajda spin atarak ekranlara geldi. 

Williams pilotu kaza yapmadan seansa devam etmeyi başarsa da bu hata onun ilk bölümde elenmesine sebep oldu.

Charles Leclerc, Hamilton'dan 0.193 saniye daha iyi bir tur atarak zaman tablosunun en üst sırasına yerleşti.

Hamilton ikinci olurken, Max Verstappen 1:33.908'lik turuyla üçüncü oldu.

SQ2'ye kalamayan isimler ise sırasıyla turu silinen Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alex Albon ve Kick Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou oldu.

SQ1 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

1'33.647

   211.932
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 5

+0.193

1'33.840

 0.193 211.496
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.261

1'33.908

 0.068 211.343
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.272

1'33.919

 0.011 211.318
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.462

1'34.109

 0.190 210.891
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.478

1'34.125

 0.016 210.855
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.677

1'34.324

 0.199 210.410
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.686

1'34.333

 0.009 210.390
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.756

1'34.403

 0.070 210.234
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.789

1'34.436

 0.033 210.161
11 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 6

+0.959

1'34.606

 0.170 209.783
12 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 6

+0.970

1'34.617

 0.011 209.759
13 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.999

1'34.646

 0.029 209.695
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+1.178

1'34.825

 0.179 209.299
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.218

1'34.865

 0.040 209.210
16 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+1.234

1'34.881

 0.016 209.175
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+1.270

1'34.917

 0.036 209.096
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.407

1'35.054

 0.137 208.795
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+1.501

1'35.148

 0.094 208.588
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 6

+2.825

1'36.472

 1.324 205.726
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SQ2 - İkinci Bölüm: Sainz zirvede, Perez son bölüme kalamadı

10 dakikalık ikinci bölüm başladığında piste çıkan ilk isimler Haas ikilisi oldu.

SQ2'nin ilk yarısını geride bırakırken, ilk denemelerin ardından en hızlı turu atan 1:33.274'lük turuyla Carlos Sainz oldu.

Geri kalan dakikalarda Sainz'ın turunu geçebilen olmadı. 

İkinci sıraya 0.016 saniye gerideki Max Verstappen yerleşirken, üçüncü sıradaki pilot Lewis Hamilton oldu.

Havlu atan isimler ise Red Bull pilotu Sergio Perez, Fernando Alonso, Liam Lawson, Pierre Gasly ve Lance Stroll oldu.

SQ2 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

1'33.274

   212.779
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

+0.016

1'33.290

 0.016 212.743
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 4

+0.096

1'33.370

 0.080 212.560
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.118

1'33.392

 0.022 212.510
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.270

1'33.544

 0.152 212.165
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

+0.292

1'33.566

 0.022 212.115
7 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 5

+0.514

1'33.788

 0.222 211.613
8 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 4

+0.678

1'33.952

 0.164 211.244
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 5

+0.720

1'33.994

 0.042 211.149
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 3

+0.778

1'34.052

 0.058 211.019
11 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.970

1'34.244

 0.192 210.589
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 3

+1.089

1'34.363

 0.119 210.323
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 3

 

    
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

 

    
15 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 3

 

    
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SQ3 - Üçüncü Bölüm: Verstappen pole'de, zorlanan Hamilton altıncı sırada

Sprint sıralama seansının üçüncü ve son bölümünde pilotlar, cumartesi günkü sprintte ilk 10'un dizilişini belirlemek için piste çıktılar.

Franco Colapinto'nun ilk virajda aracın kontrolünü kaybetmesi nedeniyle ikinci sektörde kısa süreli bir sarı bayrak çıktı.

Williams pilotu, kaza yapmadan seansına devam etmeyi başardı.

Seansı zirvede bitiren pilot, 1:32.833 ile Max Verstappen oldu.

Mercedes pilotu George Russell, 0.12 saniyelik bir farkla ikinci sırada kalırken, Charles Leclerc üçüncü oldu.

Dördüncü ve beşinci sıralarda ise Lando Norris ve eski takım arkadaşı Carlos Sainz yer aldı.

SQ3 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'32.833

   213.790
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.012

1'32.845

 0.012 213.762
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.226

1'33.059

 0.214 213.271
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+0.250

1'33.083

 0.024 213.216
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+0.256

1'33.089

 0.006 213.202
6 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 3

+0.350

1'33.183

 0.094 212.987
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 3

+0.545

1'33.378

 0.195 212.542
8 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 3

+0.565

1'33.398

 0.020 212.497
9 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 3

+0.969

1'33.802

 0.404 211.581
10 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 5

+1.573

1'34.406

 0.604 210.228
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