Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!

İlk antrenman seansının ardından gerçekleşen Amerika GP sprint sıralama seansını ilk sırada bitiren pilot Max Verstappen oldu.

George Russell ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Charles Leclerc takip etti.

Amerika GP sprint yarışı cumartesi günü Türkiye saati ile 21:00'da gerçekleşecek.

SQ1 - Birinci Bölüm: Leclerc lider, Piastri elendi

Austin'deki hafta sonunda gerçekleşen sprint yarışı öncesi sıralama turları güneşli koşullarda başladı.

Yeşil bayrağın sallanmasıyla birlikte pilotlar 12 dakikalık ilk bölüm için piste çıkmaya başladılar.

İlk turların atılmasının ardından en hızlı turu elde ederek zirveye yerleşen pilot 1:33.840 ile Lewis Hamilton oldu.

İlk bölümün bitimine saniyeler kala Alex Albon, 19. virajda spin atarak ekranlara geldi.

Williams pilotu kaza yapmadan seansa devam etmeyi başarsa da bu hata onun ilk bölümde elenmesine sebep oldu.

Charles Leclerc, Hamilton'dan 0.193 saniye daha iyi bir tur atarak zaman tablosunun en üst sırasına yerleşti.

Hamilton ikinci olurken, Max Verstappen 1:33.908'lik turuyla üçüncü oldu.

SQ2'ye kalamayan isimler ise sırasıyla turu silinen Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alex Albon ve Kick Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou oldu.

SQ1 Sonucu:

SQ2 - İkinci Bölüm: Sainz zirvede, Perez son bölüme kalamadı

10 dakikalık ikinci bölüm başladığında piste çıkan ilk isimler Haas ikilisi oldu.

SQ2'nin ilk yarısını geride bırakırken, ilk denemelerin ardından en hızlı turu atan 1:33.274'lük turuyla Carlos Sainz oldu.

Geri kalan dakikalarda Sainz'ın turunu geçebilen olmadı.

İkinci sıraya 0.016 saniye gerideki Max Verstappen yerleşirken, üçüncü sıradaki pilot Lewis Hamilton oldu.

Havlu atan isimler ise Red Bull pilotu Sergio Perez, Fernando Alonso, Liam Lawson, Pierre Gasly ve Lance Stroll oldu.

SQ2 Sonucu:

SQ3 - Üçüncü Bölüm: Verstappen pole'de, zorlanan Hamilton altıncı sırada

Sprint sıralama seansının üçüncü ve son bölümünde pilotlar, cumartesi günkü sprintte ilk 10'un dizilişini belirlemek için piste çıktılar.

Franco Colapinto'nun ilk virajda aracın kontrolünü kaybetmesi nedeniyle ikinci sektörde kısa süreli bir sarı bayrak çıktı.

Williams pilotu, kaza yapmadan seansına devam etmeyi başardı.

Seansı zirvede bitiren pilot, 1:32.833 ile Max Verstappen oldu.

Mercedes pilotu George Russell, 0.12 saniyelik bir farkla ikinci sırada kalırken, Charles Leclerc üçüncü oldu.

Dördüncü ve beşinci sıralarda ise Lando Norris ve eski takım arkadaşı Carlos Sainz yer aldı.

SQ3 Sonucu:

Sprint yarışı gridi:

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