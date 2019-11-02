Amerika GP sıralama turları: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hamilton 5.

Son seansın son turlarına kadar oldukça yakın geçen sıralamaların son haklarında beklenen mücadele olmadı ve son seansın ilk haklarında 1:32.029 ile tur rekorunu kıran Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Bottas böylece bu sezon 5., kariyerinin ise 11. pole pozisyonunu kazanmış oldu. Bottas ayrıca, normalde herhangi bir cezasının olmaması nedeniyle Ferrari'nin sezonun ikinci yarısında elinde bulundurduğu aralıksız pole pozisyonu istikrarını sonlandırmış oldu.

Ferrari'de Sebastian Vettel, Bottas'ın 0.012 sn arkasında 2. olurken onu Red Bull'dan Max Verstappen takip etti.

Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc, sadece 0.1 sn geride 4. olurken onu şampiyona lideri ve Austin'in Kralı Lewis Hamilton takip etti. Hamilton, Bottas'ın 0.3 sn gerisinde kaldı.

Zirve pilotları içerisinde en yavaş isim Red Bull pilotu Alexander Aldon'du. Albon'un tur zamanı pole pozisyonundan yarım saniye daha yavaştı. İlk 5 sürücü yarınki yarışa orta lastiklerle başlarken Albon'da yumuşak lastikler olacak.

Zirve pilotlarının arkasında McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris 7 ve 8. olarak en hızlı isimler oldular. Sainz'ın derecesi pole derecesinden sadece 0.8 sn daha yavaş kaldı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo 9. olurken Toro Rosso'dan Pierre Gasly son seansa geçse de derecesini iyileştirmedi.

11. sıradan başlayarak lastik seçme avantajına sahip olan isim Renault'dan Nico Hulkenberg olacak.

Kendi evinde yarışan Amerikalı Haas'ta Kevin Magnussen 12. olurken onu Daniil Kvyat, Lance Stroll ve Romain Grosjean takip ettiler.

Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen 16 ve 17. olarak ilk seansta elenirken Williams pilotu George Russell, pit yolundan yarışa başlayacak olan Sergio Perez'i geçmeyi başardı.

Seansın en yavaş ismi Williams'ın Polonyalı sürücüsü Robert Kubica oldu.

Yarış bu akşam 22:00'da başlayacak.