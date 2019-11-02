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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Sıralama turları raporu

Amerika GP sıralama turları: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hamilton 5.

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Amerika GP sıralama turları: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hamilton 5.
Ekleyen:
, Şef Editör
2 Kas 2019 22:02

2019 Formula 1 Şampiyonası'nın 19. yarışı olan Amerika Birleşik Devletler GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama seansında pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu.

Son seansın son turlarına kadar oldukça yakın geçen sıralamaların son haklarında beklenen mücadele olmadı ve son seansın ilk haklarında 1:32.029 ile tur rekorunu kıran Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Bottas böylece bu sezon 5., kariyerinin ise 11. pole pozisyonunu kazanmış oldu. Bottas ayrıca, normalde herhangi bir cezasının olmaması nedeniyle Ferrari'nin sezonun ikinci yarısında elinde bulundurduğu aralıksız pole pozisyonu istikrarını sonlandırmış oldu.

Ferrari'de Sebastian Vettel, Bottas'ın 0.012 sn arkasında 2. olurken onu Red Bull'dan Max Verstappen takip etti. 

Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc, sadece 0.1 sn geride 4. olurken onu şampiyona lideri ve Austin'in Kralı Lewis Hamilton takip etti. Hamilton, Bottas'ın 0.3 sn gerisinde kaldı.

Zirve pilotları içerisinde en yavaş isim Red Bull pilotu Alexander Aldon'du. Albon'un tur zamanı pole pozisyonundan yarım saniye daha yavaştı. İlk 5 sürücü yarınki yarışa orta lastiklerle başlarken Albon'da yumuşak lastikler olacak.

Zirve pilotlarının arkasında McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris 7 ve 8. olarak en hızlı isimler oldular. Sainz'ın derecesi pole derecesinden sadece 0.8 sn daha yavaş kaldı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo 9. olurken Toro Rosso'dan Pierre Gasly son seansa geçse de derecesini iyileştirmedi.

11. sıradan başlayarak lastik seçme avantajına sahip olan isim Renault'dan Nico Hulkenberg olacak.

Kendi evinde yarışan Amerikalı Haas'ta Kevin Magnussen 12. olurken onu Daniil Kvyat, Lance Stroll ve Romain Grosjean takip ettiler.

Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen 16 ve 17. olarak ilk seansta elenirken Williams pilotu George Russell, pit yolundan yarışa başlayacak olan Sergio Perez'i geçmeyi başardı.

Seansın en yavaş ismi Williams'ın Polonyalı sürücüsü Robert Kubica oldu.

Yarış bu akşam 22:00'da başlayacak.

Sıra Pilot Şasi Zaman Fark km/sa
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 01'32.029   215.658
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 01'32.041 00.012 215.629
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 01'32.096 00.067 215.501
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 01'32.137 00.108 215.405
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 01'32.321 00.292 214.976
6 Thailand Alexander Albon Red Bull 01'32.548 00.519 214.448
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 01'32.847 00.818 213.758
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 01'33.175 01.146 213.005
9 Australia Daniel Ricciardo Renault 01'33.488 01.459 212.292
10 France Pierre Gasly Toro Rosso 01'33.601 01.572 212.036
11 Germany Nico Hulkenberg Renault 01'33.815 01.786 211.552
12 Denmark Kevin Magnussen Haas 01'33.979 01.950 211.183
13 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 01'33.989 01.960 211.160
14 Canada Lance Stroll Racing Point 01'34.100 02.071 210.911
15 France Romain Grosjean Haas 01'34.158 02.129 210.781
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 01'34.226 02.197 210.629
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 01'34.369 02.340 210.310
18 United Kingdom George Russell Williams 01'35.372 03.343 208.098
19 Poland Robert Kubica Williams 01'35.889 03.860 206.976
20 Mexico Sergio Perez Racing Point 01'35.808 03.779 207.151
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Alt-etkinlik Q1
Editör Abdullah Çelik

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