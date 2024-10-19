Amerika GP sıralama turları: Norris pole'de, Russell son anda bariyerlerde!

Austin'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Lando Norris oldu.

Max Verstappen ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Carlos Sainz takip etti.

Amerika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 22:00'da gerçekleşecek.

Q1 - Birinci Bölüm: Verstappen lider, Hamilton elendi

COTA'da cumartesi günü koşulan sıralama turları, güneşli şartlarda başladı.

Pit yolunun sonunda sıralanan pilotlar, Q1 için yeşil ışıkların yanmasıyla yavaş yavaş piste çıktılar.

Atılan ilk turların ardından zirveye yerleşen ilk isim 1:33.690 ile Max Verstappen oldu.

Rakiplerinin aksine Mercedes pilotları ilk turların ardından 12. ve 16. sıraları elde ederek oldukça geride göründüler.

Charles Leclerc, seansın bitimine beş dakika kala liderliği ele geçirdi ve 1:33.241 ile zaman tablosunun en üstünde yer aldı.

Atılan son turlarda liderlik pek çok kez el değiştirdi ve sonunda ilk bölümü lider tamamlayan isim 1:33.046'lık turuyla Max Verstappen oldu.

Verstappen'i 0.195 saniye geride Leclerc takip ederken, üçüncü sırada sürpriz bir isim olan Liam Lawson'ı gördük.

İlk bölümden havlu atan isimler ise Williams pilotları, Sauber pilotları ve turunun silinmesiyle umduğunu bulamayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Q1 Sonucu:

Q2 - İkinci Bölüm: Verstappen yine lider, Sainz ikinci

İkinci bölümde piste çıkan ilk isimler Red Bull pilotları oldu.

Zirveye yerleşen ilk isim 1:32.851'lik turuyla McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Norris'in en üst sıradaki yeri uzun süre değişmese de, seansın bitimine doğru son turlar atılırken Max Verstappen, Q1'deki gibi yeniden zirveye yerleşti.

Son dünya şampiyonu Ferrari pilotu Sainz'ın 0.252 saniye önünde liderliğe yükselirken, üçüncü sırayı 0.267 gerideki Lando Norris elde etti.

Elenen isimler sırasıyla Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll ve ikinci bölümde piste çıkmayan Liam Lawson oldu.

Q2 Sonucu:

Q3 - Üçüncü Bölüm: Norris pole'de, Russell bariyerlerde

12 dakikalık son bölümde en hızlı turu atarak zirveye yerleşen ilk isim 1:32.330 ile Lando Norris oldu.

Seansın bitimine az bir süre kala pilotlar yeniden piste çıkarken, Pierre Gasly'nin pitten güvenli olmayan bir çıkış yaptığı ve Max Verstappen ile temas etmeye çok yaklaştığı görüldü.

Bu durum komiserler tarafından not edildi.

Pilotlar son deneme için piste çıkmıştı ki, henüz kimse tur atamadan Mercedes pilotu George Russell'ı bariyerlerde gördük.

Böylelikle seans, bu şekilde sona ermiş oldu ve pole pozisyonu Lando Norris'e gitti.

Max Verstappen ikinci olurken, Carlos Sainz üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü ve beşinci sıralarda ise sırasıyla Charles Leclerc ve Oscar Piastri yer aldı.

Q3 Sonucu:

Yarış Gridi: