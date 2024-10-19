Amerika GP sıralama turları: Norris pole'de, Russell son anda bariyerlerde!
2024 Amerika Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, gets out of the car in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Austin'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Lando Norris oldu.
Max Verstappen ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Carlos Sainz takip etti.
Amerika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 22:00'da gerçekleşecek.
Q1 - Birinci Bölüm: Verstappen lider, Hamilton elendi
COTA'da cumartesi günü koşulan sıralama turları, güneşli şartlarda başladı.
Pit yolunun sonunda sıralanan pilotlar, Q1 için yeşil ışıkların yanmasıyla yavaş yavaş piste çıktılar.
Atılan ilk turların ardından zirveye yerleşen ilk isim 1:33.690 ile Max Verstappen oldu.
Rakiplerinin aksine Mercedes pilotları ilk turların ardından 12. ve 16. sıraları elde ederek oldukça geride göründüler.
Charles Leclerc, seansın bitimine beş dakika kala liderliği ele geçirdi ve 1:33.241 ile zaman tablosunun en üstünde yer aldı.
Atılan son turlarda liderlik pek çok kez el değiştirdi ve sonunda ilk bölümü lider tamamlayan isim 1:33.046'lık turuyla Max Verstappen oldu.
Verstappen'i 0.195 saniye geride Leclerc takip ederken, üçüncü sırada sürpriz bir isim olan Liam Lawson'ı gördük.
İlk bölümden havlu atan isimler ise Williams pilotları, Sauber pilotları ve turunun silinmesiyle umduğunu bulamayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.
Q1 Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'33.046
|213.300
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.195
1'33.241
|0.195
|212.854
|3
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|8
|
+0.293
1'33.339
|0.098
|212.631
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.490
1'33.536
|0.197
|212.183
|5
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|9
|
+0.504
1'33.550
|0.014
|212.151
|6
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.510
1'33.556
|0.006
|212.138
|7
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.518
1'33.564
|0.008
|212.120
|8
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.555
1'33.601
|0.037
|212.036
|9
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.565
1'33.611
|0.010
|212.013
|10
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+0.570
1'33.616
|0.005
|212.002
|11
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|8
|
+0.749
1'33.795
|0.179
|211.597
|12
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.818
1'33.864
|0.069
|211.442
|13
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|9
|
+0.927
1'33.973
|0.109
|211.196
|14
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|9
|
+0.940
1'33.986
|0.013
|211.167
|15
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|
+0.987
1'34.033
|0.047
|211.062
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|8
|
+1.005
1'34.051
|0.018
|211.021
|17
|F. Colapinto Williams
|43
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.016
1'34.062
|0.011
|210.997
|18
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|9
|
+1.106
1'34.152
|0.090
|210.795
|19
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+1.108
1'34.154
|0.002
|210.790
|20
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|9
|
+1.182
1'34.228
|0.074
|210.625
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Q2 - İkinci Bölüm: Verstappen yine lider, Sainz ikinci
İkinci bölümde piste çıkan ilk isimler Red Bull pilotları oldu.
Zirveye yerleşen ilk isim 1:32.851'lik turuyla McLaren pilotu Lando Norris oldu.
Norris'in en üst sıradaki yeri uzun süre değişmese de, seansın bitimine doğru son turlar atılırken Max Verstappen, Q1'deki gibi yeniden zirveye yerleşti.
Son dünya şampiyonu Ferrari pilotu Sainz'ın 0.252 saniye önünde liderliğe yükselirken, üçüncü sırayı 0.267 gerideki Lando Norris elde etti.
Elenen isimler sırasıyla Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll ve ikinci bölümde piste çıkmayan Liam Lawson oldu.
Q2 Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
1'32.584
|214.365
|2
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.252
1'32.836
|0.252
|213.783
|3
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.267
1'32.851
|0.015
|213.748
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.378
1'32.962
|0.111
|213.493
|5
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.436
1'33.020
|0.058
|213.360
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+0.473
1'33.057
|0.037
|213.275
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
+0.558
1'33.142
|0.085
|213.081
|8
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|15
|
+0.578
1'33.162
|0.020
|213.035
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|15
|
+0.845
1'33.429
|0.267
|212.426
|10
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|12
|
+0.890
1'33.474
|0.045
|212.324
|11
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|14
|
+0.922
1'33.506
|0.032
|212.251
|12
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|12
|
+0.960
1'33.544
|0.038
|212.165
|13
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|15
|
+1.013
1'33.597
|0.053
|212.045
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|14
|
+1.175
1'33.759
|0.162
|211.678
|15
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|11
|
|Tüm sonuçları görüntüle
Q3 - Üçüncü Bölüm: Norris pole'de, Russell bariyerlerde
12 dakikalık son bölümde en hızlı turu atarak zirveye yerleşen ilk isim 1:32.330 ile Lando Norris oldu.
Seansın bitimine az bir süre kala pilotlar yeniden piste çıkarken, Pierre Gasly'nin pitten güvenli olmayan bir çıkış yaptığı ve Max Verstappen ile temas etmeye çok yaklaştığı görüldü.
Bu durum komiserler tarafından not edildi.
Pilotlar son deneme için piste çıkmıştı ki, henüz kimse tur atamadan Mercedes pilotu George Russell'ı bariyerlerde gördük.
Böylelikle seans, bu şekilde sona ermiş oldu ve pole pozisyonu Lando Norris'e gitti.
Max Verstappen ikinci olurken, Carlos Sainz üçüncü sıraya yerleşti.
Dördüncü ve beşinci sıralarda ise sırasıyla Charles Leclerc ve Oscar Piastri yer aldı.
Q3 Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|16
|
1'32.330
|214.955
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+0.031
1'32.361
|0.031
|214.882
|3
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.322
1'32.652
|0.291
|214.208
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.410
1'32.740
|0.088
|214.004
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.620
1'32.950
|0.210
|213.521
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.644
1'32.974
|0.024
|213.466
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|20
|
+0.688
1'33.018
|0.044
|213.365
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|
+0.979
1'33.309
|0.291
|212.699
|9
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.151
1'33.481
|0.172
|212.308
|10
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
|Tüm sonuçları görüntüle
Yarış Gridi:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Zaman
|km/s
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|
1'32.330
|214.955
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.031
1'32.361
|214.882
|3
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.322
1'32.652
|214.208
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.410
1'32.740
|214.004
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.620
1'32.950
|213.521
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.644
1'32.974
|213.466
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|
+0.688
1'33.018
|213.365
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|
+0.979
1'33.309
|212.699
|9
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|
+1.151
1'33.481
|212.308
|10
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|
|11
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|
+1.176
1'33.506
|212.251
|12
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|
+1.214
1'33.544
|212.165
|13
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|
+1.267
1'33.597
|212.045
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|
+1.429
1'33.759
|211.678
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+1.721
1'34.051
|211.021
|16
|F. Colapinto Williams
|43
|Williams
|Mercedes
|
+1.732
1'34.062
|210.997
|17
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|
+1.822
1'34.152
|210.795
|18
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|
+1.824
1'34.154
|210.790
|19
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|
+1.898
1'34.228
|210.625
|20
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|
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