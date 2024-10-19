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Sıralama turları raporu
Formula 1 Amerika GP

Amerika GP sıralama turları: Norris pole'de, Russell son anda bariyerlerde!

2024 Amerika Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, gets out of the car in Parc Ferme

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, gets out of the car in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Austin'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Lando Norris oldu.

Max Verstappen ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Carlos Sainz takip etti.

Amerika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 22:00'da gerçekleşecek.

Q1 - Birinci Bölüm: Verstappen lider, Hamilton elendi

COTA'da cumartesi günü koşulan sıralama turları, güneşli şartlarda başladı.

Pit yolunun sonunda sıralanan pilotlar, Q1 için yeşil ışıkların yanmasıyla yavaş yavaş piste çıktılar.

Atılan ilk turların ardından zirveye yerleşen ilk isim 1:33.690 ile Max Verstappen oldu.

Rakiplerinin aksine Mercedes pilotları ilk turların ardından 12. ve 16. sıraları elde ederek oldukça geride göründüler.

Charles Leclerc, seansın bitimine beş dakika kala liderliği ele geçirdi ve 1:33.241 ile zaman tablosunun en üstünde yer aldı.

Atılan son turlarda liderlik pek çok kez el değiştirdi ve sonunda ilk bölümü lider tamamlayan isim 1:33.046'lık turuyla Max Verstappen oldu.

Verstappen'i 0.195 saniye geride Leclerc takip ederken, üçüncü sırada sürpriz bir isim olan Liam Lawson'ı gördük.

İlk bölümden havlu atan isimler ise Williams pilotları, Sauber pilotları ve turunun silinmesiyle umduğunu bulamayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Q1 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'33.046

   213.300
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.195

1'33.241

 0.195 212.854
3 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 8

+0.293

1'33.339

 0.098 212.631
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.490

1'33.536

 0.197 212.183
5 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.504

1'33.550

 0.014 212.151
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.510

1'33.556

 0.006 212.138
7 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.518

1'33.564

 0.008 212.120
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.555

1'33.601

 0.037 212.036
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.565

1'33.611

 0.010 212.013
10 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

+0.570

1'33.616

 0.005 212.002
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 8

+0.749

1'33.795

 0.179 211.597
12 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.818

1'33.864

 0.069 211.442
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.927

1'33.973

 0.109 211.196
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.940

1'33.986

 0.013 211.167
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8

+0.987

1'34.033

 0.047 211.062
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+1.005

1'34.051

 0.018 211.021
17 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 6

+1.016

1'34.062

 0.011 210.997
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 9

+1.106

1'34.152

 0.090 210.795
19 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+1.108

1'34.154

 0.002 210.790
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+1.182

1'34.228

 0.074 210.625
Tüm sonuçları görüntüle  

Q2 - İkinci Bölüm: Verstappen yine lider, Sainz ikinci

İkinci bölümde piste çıkan ilk isimler Red Bull pilotları oldu.

Zirveye yerleşen ilk isim 1:32.851'lik turuyla McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Norris'in en üst sıradaki yeri uzun süre değişmese de, seansın bitimine doğru son turlar atılırken Max Verstappen, Q1'deki gibi yeniden zirveye yerleşti.

Son dünya şampiyonu Ferrari pilotu Sainz'ın 0.252 saniye önünde liderliğe yükselirken, üçüncü sırayı 0.267 gerideki Lando Norris elde etti.

Elenen isimler sırasıyla Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll ve ikinci bölümde piste çıkmayan Liam Lawson oldu.

Q2 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12

1'32.584

   214.365
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 14

+0.252

1'32.836

 0.252 213.783
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 11

+0.267

1'32.851

 0.015 213.748
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.378

1'32.962

 0.111 213.493
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 12

+0.436

1'33.020

 0.058 213.360
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.473

1'33.057

 0.037 213.275
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 10

+0.558

1'33.142

 0.085 213.081
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15

+0.578

1'33.162

 0.020 213.035
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15

+0.845

1'33.429

 0.267 212.426
10 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 12

+0.890

1'33.474

 0.045 212.324
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 14

+0.922

1'33.506

 0.032 212.251
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 12

+0.960

1'33.544

 0.038 212.165
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 15

+1.013

1'33.597

 0.053 212.045
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 14

+1.175

1'33.759

 0.162 211.678
15 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 11

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

Q3 - Üçüncü Bölüm: Norris pole'de, Russell bariyerlerde

12 dakikalık son bölümde en hızlı turu atarak zirveye yerleşen ilk isim 1:32.330 ile Lando Norris oldu.

Seansın bitimine az bir süre kala pilotlar yeniden piste çıkarken, Pierre Gasly'nin pitten güvenli olmayan bir çıkış yaptığı ve Max Verstappen ile temas etmeye çok yaklaştığı görüldü.

Bu durum komiserler tarafından not edildi.

Pilotlar son deneme için piste çıkmıştı ki, henüz kimse tur atamadan Mercedes pilotu George Russell'ı bariyerlerde gördük.

Böylelikle seans, bu şekilde sona ermiş oldu ve pole pozisyonu Lando Norris'e gitti.

Max Verstappen ikinci olurken, Carlos Sainz üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü ve beşinci sıralarda ise sırasıyla Charles Leclerc ve Oscar Piastri yer aldı.

Q3 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 16

1'32.330

   214.955
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 17

+0.031

1'32.361

 0.031 214.882
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 19

+0.322

1'32.652

 0.291 214.208
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.410

1'32.740

 0.088 214.004
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.620

1'32.950

 0.210 213.521
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.644

1'32.974

 0.024 213.466
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 20

+0.688

1'33.018

 0.044 213.365
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 18

+0.979

1'33.309

 0.291 212.699
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 17

+1.151

1'33.481

 0.172 212.308
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 17

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

Yarış Gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

1'32.330

 214.955
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.031

1'32.361

 214.882
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.322

1'32.652

 214.208
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.410

1'32.740

 214.004
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.620

1'32.950

 213.521
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.644

1'32.974

 213.466
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+0.688

1'33.018

 213.365
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.979

1'33.309

 212.699
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.151

1'33.481

 212.308
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

 

  
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.176

1'33.506

 212.251
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.214

1'33.544

 212.165
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.267

1'33.597

 212.045
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.429

1'33.759

 211.678
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.721

1'34.051

 211.021
16 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes

+1.732

1'34.062

 210.997
17 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.822

1'34.152

 210.795
18 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+1.824

1'34.154

 210.790
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+1.898

1'34.228

 210.625
20 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull

 

  
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