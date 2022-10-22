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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Sıralama turları raporu

Amerika GP: Sainz pole'de, Verstappen ikinci!

Formula 1 Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Carlos Sainz'a gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Amerika GP: Sainz pole'de, Verstappen ikinci!
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Formula 1, 2022 Şampiyonasının 19. ayağı için bu sezon 2. kez Amerika'ya geldi. 

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile kısa bir sürede pilotların favori yarışlarından birisi olan Birleşik Devletler GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Carlos Sainz'ın oldu. 

Sainz yarın gerçekleştirilecek yarışa ilk sıradan başlayacak, startta Sainz'ın yanında ise Max Verstappen yer alacak. 

Amerika GP yarın TSİ 22.00'de start alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Spain Carlos Sainz Jr. 1'34.356   210.339
2 Netherlands Max Verstappen 1'34.448 0.092 210.134
3 United Kingdom Lewis Hamilton 1'34.947 0.591 209.030
4 United Kingdom George Russell 1'34.988 0.632 208.940
5 Canada Lance Stroll 1'35.598 1.242 207.606
6 United Kingdom Lando Norris 1'35.690 1.334 207.407
7 Finland Valtteri Bottas 1'36.319 1.963 206.052
8 Mexico Sergio Perez 1'34.645 0.289 209.697
9 Thailand Alexander Albon 1'36.368 2.012 205.948
10 Germany Sebastian Vettel 1'36.398 2.042 205.883
11 France Pierre Gasly 1'36.740 2.384 205.156
12 Monaco Charles Leclerc 1'34.421 0.065 210.194
13 Japan Yuki Tsunoda 1'37.147 2.791 204.296
14 Spain Fernando Alonso 1'35.876 1.520 207.004
15 Denmark Kevin Magnussen 1'36.949 2.593 204.713
16 Australia Daniel Ricciardo 1'37.046 2.690 204.509
17 France Esteban Ocon 1'37.068 2.712 204.462
18 Germany Mick Schumacher 1'37.111 2.755 204.372
19 China Guan Yu Zhou 1'36.970 2.614 204.669
20 Canada Nicholas Latifi 1'37.244 2.888 204.092
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Sainz pole'de, Verstappen ikinci! 

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotlarının yanı sıra Alonso, Bottas, Norris ve Stroll de mücadele ettiler. 

İlk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:34.624'lük derecesiyle en hızlı isimdi. Sainz ise ikinci sıradaydı. Büyük oranda güncellenen W13 ile üçlü bir tempo sergileyen Hamilton ise Verstappen'in önünde üçüncüydü. Perez beşinci, Russell ise altıncıydı. 

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Seansın bitimine 2 dakika kala pilotlar son turlarına başladılar. İlk olarak Leclerc gelerek derecesini geliştirdi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak Leclerc'in takım arkadaşı Sainz, 1:34.356 yaparak takım arkadaşını 0.065 saniye ile geçti ve ilk sıraya yükseldi.

Son olarak Verstappen çizgiyi geçti. Son sektörde zaman kaybeden çifte dünya şampiyonu Ferrarilerin arkasında üçüncü sırayı alabildi. Böylelikle pole pozisyonu Sainz'a gitmiş oldu.

İspanyol sürücü bu sezonki 2. pole pozisyonunu aldı. Son turundan memnun olmayan Leclerc ikinci en hızlı zamanı kaydetse de 10 sıra grid cezası olduğundan yarın 12. sıradan start alacak. 

Verstappen de Leclerc'in cezası sayesinde yarın 2. cepten start alacak. Dördüncü sırada olan Perez'in de grid cezası var, dolayısıyla kendisi de gerileyecek. Böylelikle beşinci sıradaki Hamilton ve altıncı sıradaki Russell, ikişer sıra yükselmiş olacaklar. 

Aston Martin'i son bölüme taşıyan ve harika bir performans sergileyen Lance Stroll seansı 7. sırada tamamladı. Kanadalı pilot grid cezalarıyla birlikte yarın 5. cepten start alacak. 

Lando Norris, Fernando Alonso ve Valtteri Bottas ise ilk 10'u tamamladılar. 

Üçüncü bölüm sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Carlos Sainz Jr. 14 1'34.356     210.339
2 Monaco Charles Leclerc 14 1'34.421 0.065 0.065 210.194
3 Netherlands Max Verstappen 15 1'34.448 0.092 0.027 210.134
4 Mexico Sergio Perez 12 1'34.645 0.289 0.197 209.697
5 United Kingdom Lewis Hamilton 18 1'34.947 0.591 0.302 209.030
6 United Kingdom George Russell 19 1'34.988 0.632 0.041 208.940
7 Canada Lance Stroll 15 1'35.598 1.242 0.610 207.606
8 United Kingdom Lando Norris 18 1'35.690 1.334 0.092 207.407
9 Spain Fernando Alonso 17 1'35.876 1.520 0.186 207.004
10 Finland Valtteri Bottas 18 1'36.319 1.963 0.443 206.052
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Leclerc lider, Verstappen yakın takipte 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Pilotlar olaysız bir seansı geride bıraktılar. Kaza yapan ya da spin atan olmadı. Sadece Pierre Gasly ilk virajda ön lastiklerini kilitleyerek turunu bırakmak zorunda kaldığı bir an yaşadı. 

Ferrari pilotu Leclerc, 1:35.246'lık turuyla bu bölümü ilk sırada tamamladı. Verstappen ise 0.048 saniye geride ikinci sırayı aldı. Carlos Sainz ise takım arkadaşının 0.344 saniye gerisinde kaldı ve 3. oldu. 

Onu Russell, Perez ve Hamilton takip ettiler. Fernando Alonso, 7. olarak güçlü performansını devam ettirirken; Lance Stroll 8. olarak Aston Martin'i son bölüme taşıdı. Valtteri Bottas ile Lando Norris ise Q3'e kalan son isimler oldular. 

Alexander Albon, Norris'in sadece 0.027 saniye gerisinde 11. olarak elenen ilk isim oldu. Taylandlı pilot, Williams'ı Q3'e taşımaya fazlasıyla yaklaşmıştı. 

Sebastian Vettel, Amerika'daki son sıralama seansında 12. olurken; Pierre Gasly, ilk virajdaki blokajlarının ardından 13. en hızlı zamanı kaydedebildi ve elendi. 

En hızlı turu silinen Guanyu Zhou ve Yuki Tsunoda ise son 2 sıraları paylaştılar. Zhou, turu silinmeden önce 9. sırada yer alıyordu ancak pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle turunun silinmesinin ardından 14. sıraya geriledi. 

İkinci bölüm sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 7 1'35.246     208.374
2 Netherlands Max Verstappen 7 1'35.294 0.048 0.048 208.269
3 Spain Carlos Sainz Jr. 7 1'35.590 0.344 0.296 207.624
4 United Kingdom George Russell 12 1'35.692 0.446 0.102 207.402
5 United Kingdom Lewis Hamilton 12 1'35.732 0.486 0.040 207.316
6 Mexico Sergio Perez 6 1'35.864 0.618 0.132 207.030
7 Spain Fernando Alonso 11 1'35.988 0.742 0.124 206.763
8 Canada Lance Stroll 12 1'36.032 0.786 0.044 206.668
9 Finland Valtteri Bottas 12 1'36.321 1.075 0.289 206.048
10 United Kingdom Lando Norris 12 1'36.341 1.095 0.020 206.005
11 Thailand Alexander Albon 15 1'36.368 1.122 0.027 205.948
12 Germany Sebastian Vettel 12 1'36.398 1.152 0.030 205.883
13 France Pierre Gasly 11 1'36.740 1.494 0.342 205.156
14 China Guan Yu Zhou 15 1'36.970 1.724 0.230 204.669
15 Japan Yuki Tsunoda 12 1'37.147 1.901 0.177 204.296
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Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Sainz lider, Ferrari 1-2, Ocon elendi! 

Austin'de sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve nispeten olaysız bir seansı geride bıraktık. İlk bölümdeki tek olay Mick Schumacher'in 1. virajda spin atmasıydı. Bunun dışında bir kaza ya da spin görmedik. 

Ferrari pilotu Carlos Sainz, 1:35.297'lik derecesiyle en hızlı isim oldu; onu takım arkadaşı Charles Leclerc takip etti. 

Max Verstappen 0.567 saniye geride üçüncü olurken; onu Lewis Hamilton, Sergio Perez ve George Russell takip ettiler. 

15. sırayı alan Alexander Albon, Williams'ı Q2'ye taşıdı. Kevin Magnussen, Albon'un 0.017 saniye arkasında 16. olarak elenirken; Daniel Ricciardo 17. en hızlı zamanı kaydederek sıralama turlarına erkenden havlu attı. 

Esteban Ocon, Alpine'in tabana güncellemeler getirdiği hafta sonunda 18. olarak sıralama turlarına ilk bölümde veda etti. Şüphesiz ki ilk bölümün en büyük sürprizi Ocon'un 18. olarak elenmesi oldu.

Son turuna başlarken 1. virajda spin atan Schumacher 19. olurken, Nicholas Latifi 20. sırayı aldı. 

Birinci bölüm sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Carlos Sainz Jr. 4 1'35.297     208.262
2 Monaco Charles Leclerc 4 1'35.795 0.498 0.498 207.179
3 Netherlands Max Verstappen 3 1'35.864 0.567 0.069 207.030
4 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'36.148 0.851 0.284 206.419
5 Mexico Sergio Perez 3 1'36.163 0.866 0.015 206.387
6 United Kingdom George Russell 6 1'36.195 0.898 0.032 206.318
7 Spain Fernando Alonso 5 1'36.446 1.149 0.251 205.781
8 United Kingdom Lando Norris 6 1'36.465 1.168 0.019 205.740
9 France Pierre Gasly 6 1'36.577 1.280 0.112 205.502
10 China Guan Yu Zhou 9 1'36.656 1.359 0.079 205.334
11 Germany Sebastian Vettel 6 1'36.695 1.398 0.039 205.251
12 Finland Valtteri Bottas 6 1'36.746 1.449 0.051 205.143
13 Japan Yuki Tsunoda 6 1'36.808 1.511 0.062 205.011
14 Canada Lance Stroll 6 1'36.860 1.563 0.052 204.901
15 Thailand Alexander Albon 9 1'36.932 1.635 0.072 204.749
16 Denmark Kevin Magnussen 8 1'36.949 1.652 0.017 204.713
17 Australia Daniel Ricciardo 6 1'37.046 1.749 0.097 204.509
18 France Esteban Ocon 6 1'37.068 1.771 0.022 204.462
19 Germany Mick Schumacher 8 1'37.111 1.814 0.043 204.372
20 Canada Nicholas Latifi 8 1'37.244 1.947 0.133 204.092
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Alex Albon, Williams FW44

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

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