Amerika GP: Sainz pole'de, Verstappen ikinci!

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Formula 1, 2022 Şampiyonasının 19. ayağı için bu sezon 2. kez Amerika'ya geldi.

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile kısa bir sürede pilotların favori yarışlarından birisi olan Birleşik Devletler GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Carlos Sainz'ın oldu.

Sainz yarın gerçekleştirilecek yarışa ilk sıradan başlayacak, startta Sainz'ın yanında ise Max Verstappen yer alacak.

Amerika GP yarın TSİ 22.00'de start alacak.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Sainz pole'de, Verstappen ikinci!

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotlarının yanı sıra Alonso, Bottas, Norris ve Stroll de mücadele ettiler.

İlk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:34.624'lük derecesiyle en hızlı isimdi. Sainz ise ikinci sıradaydı. Büyük oranda güncellenen W13 ile üçlü bir tempo sergileyen Hamilton ise Verstappen'in önünde üçüncüydü. Perez beşinci, Russell ise altıncıydı.

Seansın bitimine 2 dakika kala pilotlar son turlarına başladılar. İlk olarak Leclerc gelerek derecesini geliştirdi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak Leclerc'in takım arkadaşı Sainz, 1:34.356 yaparak takım arkadaşını 0.065 saniye ile geçti ve ilk sıraya yükseldi.

Son olarak Verstappen çizgiyi geçti. Son sektörde zaman kaybeden çifte dünya şampiyonu Ferrarilerin arkasında üçüncü sırayı alabildi. Böylelikle pole pozisyonu Sainz'a gitmiş oldu.

İspanyol sürücü bu sezonki 2. pole pozisyonunu aldı. Son turundan memnun olmayan Leclerc ikinci en hızlı zamanı kaydetse de 10 sıra grid cezası olduğundan yarın 12. sıradan start alacak.

Verstappen de Leclerc'in cezası sayesinde yarın 2. cepten start alacak. Dördüncü sırada olan Perez'in de grid cezası var, dolayısıyla kendisi de gerileyecek. Böylelikle beşinci sıradaki Hamilton ve altıncı sıradaki Russell, ikişer sıra yükselmiş olacaklar.

Aston Martin'i son bölüme taşıyan ve harika bir performans sergileyen Lance Stroll seansı 7. sırada tamamladı. Kanadalı pilot grid cezalarıyla birlikte yarın 5. cepten start alacak.

Lando Norris, Fernando Alonso ve Valtteri Bottas ise ilk 10'u tamamladılar.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Leclerc lider, Verstappen yakın takipte

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Pilotlar olaysız bir seansı geride bıraktılar. Kaza yapan ya da spin atan olmadı. Sadece Pierre Gasly ilk virajda ön lastiklerini kilitleyerek turunu bırakmak zorunda kaldığı bir an yaşadı.

Ferrari pilotu Leclerc, 1:35.246'lık turuyla bu bölümü ilk sırada tamamladı. Verstappen ise 0.048 saniye geride ikinci sırayı aldı. Carlos Sainz ise takım arkadaşının 0.344 saniye gerisinde kaldı ve 3. oldu.

Onu Russell, Perez ve Hamilton takip ettiler. Fernando Alonso, 7. olarak güçlü performansını devam ettirirken; Lance Stroll 8. olarak Aston Martin'i son bölüme taşıdı. Valtteri Bottas ile Lando Norris ise Q3'e kalan son isimler oldular.

Alexander Albon, Norris'in sadece 0.027 saniye gerisinde 11. olarak elenen ilk isim oldu. Taylandlı pilot, Williams'ı Q3'e taşımaya fazlasıyla yaklaşmıştı.

Sebastian Vettel, Amerika'daki son sıralama seansında 12. olurken; Pierre Gasly, ilk virajdaki blokajlarının ardından 13. en hızlı zamanı kaydedebildi ve elendi.

En hızlı turu silinen Guanyu Zhou ve Yuki Tsunoda ise son 2 sıraları paylaştılar. Zhou, turu silinmeden önce 9. sırada yer alıyordu ancak pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle turunun silinmesinin ardından 14. sıraya geriledi.

İkinci bölüm sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Sainz lider, Ferrari 1-2, Ocon elendi!

Austin'de sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve nispeten olaysız bir seansı geride bıraktık. İlk bölümdeki tek olay Mick Schumacher'in 1. virajda spin atmasıydı. Bunun dışında bir kaza ya da spin görmedik.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, 1:35.297'lik derecesiyle en hızlı isim oldu; onu takım arkadaşı Charles Leclerc takip etti.

Max Verstappen 0.567 saniye geride üçüncü olurken; onu Lewis Hamilton, Sergio Perez ve George Russell takip ettiler.

15. sırayı alan Alexander Albon, Williams'ı Q2'ye taşıdı. Kevin Magnussen, Albon'un 0.017 saniye arkasında 16. olarak elenirken; Daniel Ricciardo 17. en hızlı zamanı kaydederek sıralama turlarına erkenden havlu attı.

Esteban Ocon, Alpine'in tabana güncellemeler getirdiği hafta sonunda 18. olarak sıralama turlarına ilk bölümde veda etti. Şüphesiz ki ilk bölümün en büyük sürprizi Ocon'un 18. olarak elenmesi oldu.

Son turuna başlarken 1. virajda spin atan Schumacher 19. olurken, Nicholas Latifi 20. sırayı aldı.

Birinci bölüm sonucu:

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images