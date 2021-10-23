Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!

COTA pistinde gerçekleştirilen sıralama turları güneşli ve sıcak bir havada gerçekleştirildi.

Son bölümde harika bir tur atan Max Verstappen ilk sırada yer aldı ve Amerika GP için pole pozisyonunu elde etti.

Üçüncü bölüm:

Pole pozisyonunun sahibinin belirleneceği son bölüm heyecanlı geçti.

İlk denemelerde liderlik sürekli el değiştirdi. İlk önce Lewis Hamilton liderliği ele geçirirken, hemen ardından takım arkadaşı Valtteri Bottas ilk sıraya yükseldi.

Ancak Red Bull’lar art arda çok hızlı turlarla geldiler. Önce Max Verstappen 1:33.199’la ilk sırayı ele geçirdi, ancak hemen sonrasında Sergio Perez 1:33.180 ile harika bir derece elde etti ve liderliğe yükseldi.

İlk denemelerin ardından Perez, Verstappen, Bottas, Hamilton sıralaması oluştu.

İkinci bölüm:

Bu bölümde ilk denemelerde Mercedes, Red Bull ve McLaren sürücülerinin yanı sıra Charles Leclerc, Pierre Gasly ve Esteban Ocon orta hamurla piste çıktı. Diğer sürücüler ise yumuşak hamurdaydı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:33.464 ile ilk sırayı ele geçirdi. Lewis Hamilton 0.333 saniye geride ikinci, Lando Norris 0.416 saniye geride üçüncüydü.

Bu noktada elenme noktasında yer alan isimler ise turları pist limitleri aştıkları sebebiyle silinen Sergio Perez ve Daniel Ricciardo ile George Russell, Sebastian Vettel ve Antonio Giovinazzi’ydi.

İkinci ve son denemelerde Perez kendisini yedinci sıraya taşımayı başarırken, seansın lideri 1:33.464 ile Verstappen oldu.

Hamilton 0.333 saniye geride ikinci olurken, Norris 0.416 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Yumuşak lastikle 6. olan Carlos Sainz ve 10. olan Yuki Tsunoda, yarışa bu lastiklerle başlayacak. İlk 10’a giren diğer isimler orta lastikle yarışa başlayacak.

Bu seansta elenen isimler ise Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso ve George Russell oldu.

Ancak Vettel, Alonso ve Russell grid cezaları bulunduğundan dolayı yarışa son üç sıradan başlayacak.

İlk bölüm:

Sıralama turları güneşli ve sıcak bir havada gerçekleştirildi. Bu sıcak şartlarda sürücüler, ilk seansta elenmemek için mücadele ettiler.

Bu seansta tüm sürücüler, üçüncü antrenman seansında bolca denedikleri yumuşak lastiği kullandılar.

İlk denemelerde önce Max Verstappen, sonrasında ise Daniel Ricciardo ilk sıraya yerleşti. Ancak Verstappen 1:34.352 ile yeniden ilk sıraya yükseldi.

Son dakikalara gelinirken sıralama Verstappen, Sergio Perez, Ricciardo, Lando Norris şeklindeydi. Elenme bölgesinde ise Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen ve Nikita Mazepin yer alıyordu.

Son denemelerde Charles Leclerc 1:34.153 ile iyi bir derece elde ederek ilk bölümün lideri olmayı başardı.

Verstappen 0.199 saniye geride ikinci olurken, Perez 0.216 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Mercedes sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ise 8. ve 9. oldular.

Son denemesinde spin atan Antonio Giovinazzi 15. olarak son anda ikinci bölüme kalmayı başarırken, Aston Martin sürücüsü Lance Stroll 16. olarak elendi.

Elenen diğer isimler ise Williams’tan Nicholas Latifi, Alfa Romeo’dan Kimi Raikkonen ve Haas sürücüleri Mick Schumacher ile Nikita Mazepin oldu.