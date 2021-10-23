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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Sıralama turları raporu

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!

Ekleyen:
, Editör

Formula 1 2021 sezonunun 17. yarışı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu, Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in oldu.

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!

COTA pistinde gerçekleştirilen sıralama turları güneşli ve sıcak bir havada gerçekleştirildi.

Son bölümde harika bir tur atan Max Verstappen ilk sırada yer aldı ve Amerika GP için pole pozisyonunu elde etti.

 

Üçüncü bölüm:

Pole pozisyonunun sahibinin belirleneceği son bölüm heyecanlı geçti.

İlk denemelerde liderlik sürekli el değiştirdi. İlk önce Lewis Hamilton liderliği ele geçirirken, hemen ardından takım arkadaşı Valtteri Bottas ilk sıraya yükseldi.

Ancak Red Bull’lar art arda çok hızlı turlarla geldiler. Önce Max Verstappen 1:33.199’la ilk sırayı ele geçirdi, ancak hemen sonrasında Sergio Perez 1:33.180 ile harika bir derece elde etti ve liderliğe yükseldi.

İlk denemelerin ardından Perez, Verstappen, Bottas, Hamilton sıralaması oluştu.

 

 

İkinci bölüm:

Bu bölümde ilk denemelerde Mercedes, Red Bull ve McLaren sürücülerinin yanı sıra Charles Leclerc, Pierre Gasly ve Esteban Ocon orta hamurla piste çıktı. Diğer sürücüler ise yumuşak hamurdaydı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:33.464 ile ilk sırayı ele geçirdi. Lewis Hamilton 0.333 saniye geride ikinci, Lando Norris 0.416 saniye geride üçüncüydü.

Bu noktada elenme noktasında yer alan isimler ise turları pist limitleri aştıkları sebebiyle silinen Sergio Perez ve Daniel Ricciardo ile George Russell, Sebastian Vettel ve Antonio Giovinazzi’ydi.

İkinci ve son denemelerde Perez kendisini yedinci sıraya taşımayı başarırken, seansın lideri 1:33.464 ile Verstappen oldu.

Hamilton 0.333 saniye geride ikinci olurken, Norris 0.416 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Yumuşak lastikle 6. olan Carlos Sainz ve 10. olan Yuki Tsunoda, yarışa bu lastiklerle başlayacak. İlk 10’a giren diğer isimler orta lastikle yarışa başlayacak.

Bu seansta elenen isimler ise Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso ve George Russell oldu.

Ancak Vettel, Alonso ve Russell grid cezaları bulunduğundan dolayı yarışa son üç sıradan başlayacak.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'33.464    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 3 1'33.797 0.333 0.333
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 5 1'33.880 0.416 0.083
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 1'33.928 0.464 0.048
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 3 1'33.959 0.495 0.031
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'34.126 0.662 0.167
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'34.178 0.714 0.052
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 5 1'34.583 1.119 0.405
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'34.643 1.179 0.060
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'35.137 1.673 0.494
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'35.377 1.913 0.240
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 3 1'35.500 2.036 0.123
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 3 1'35.794 2.330 0.294
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'44.549 11.085 8.755
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 5      
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İlk bölüm:

Sıralama turları güneşli ve sıcak bir havada gerçekleştirildi. Bu sıcak şartlarda sürücüler, ilk seansta elenmemek için mücadele ettiler.

Bu seansta tüm sürücüler, üçüncü antrenman seansında bolca denedikleri yumuşak lastiği kullandılar.

İlk denemelerde önce Max Verstappen, sonrasında ise Daniel Ricciardo ilk sıraya yerleşti. Ancak Verstappen 1:34.352 ile yeniden ilk sıraya yükseldi.

Son dakikalara gelinirken sıralama Verstappen, Sergio Perez, Ricciardo, Lando Norris şeklindeydi. Elenme bölgesinde ise Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen ve Nikita Mazepin yer alıyordu.

Son denemelerde Charles Leclerc 1:34.153 ile iyi bir derece elde ederek ilk bölümün lideri olmayı başardı.

Verstappen 0.199 saniye geride ikinci olurken, Perez 0.216 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Mercedes sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ise 8. ve 9. oldular.

Son denemesinde spin atan Antonio Giovinazzi 15. olarak son anda ikinci bölüme kalmayı başarırken, Aston Martin sürücüsü Lance Stroll 16. olarak elendi.

Elenen diğer isimler ise Williams’tan Nicholas Latifi, Alfa Romeo’dan Kimi Raikkonen ve Haas sürücüleri Mick Schumacher ile Nikita Mazepin oldu.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 1'34.153    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'34.352 0.199 0.199
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'34.369 0.216 0.017
4 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 3 1'34.407 0.254 0.038
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 3 1'34.551 0.398 0.144
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 3 1'34.558 0.405 0.007
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'34.567 0.414 0.009
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'34.579 0.426 0.012
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'34.590 0.437 0.011
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'35.281 1.128 0.691
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'35.360 1.207 0.079
12 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 6 1'35.746 1.593 0.386
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'35.747 1.594 0.001
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'35.756 1.603 0.009
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 5 1'35.920 1.767 0.164
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 7 1'35.983 1.830 0.063
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 6 1'35.995 1.842 0.012
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 7 1'36.311 2.158 0.316
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 9 1'36.499 2.346 0.188
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 8 1'36.796 2.643 0.297
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