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Önceki / Takım arkadaşı mücadeleleri: Amerika GP
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Amerika GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Amerika Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lewis Hamilton olacak.

Amerika GP öncesi: Yarış gridi

1

  Max Verstappen
(Red Bull)

 

 



 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Sergio Pérez
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

5

  Carlos Sainz
(Ferrari)

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

7

  Lando Norris
(McLaren)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

9

  Valtteri Bottas (C)
(Mercedes)

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

11

  Esteban Ocon
(Alpine)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

13

  Lance Stroll
(Aston Martin)

 



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

15

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

17

  Nikita Mazepin
(Haas)

 



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Sebastian Vettel (C)
(Aston Martin)

19

  Fernando Alonso (C)
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  George Russell (C)
(Williams)

 

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Takım arkadaşı mücadeleleri: Amerika GP

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi Türkiye GP
Formula 1

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri Türkiye GP
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Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

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