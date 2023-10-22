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Formula 1 Amerika GP
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Amerika GP öncesi: Yarış gridi

Amerika Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lando Norris olacak.

Editör Basile Davoine
Yardımcı Editör Ezel Tan
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İlk üç sıralama Lando Norris, McLaren, pole adamı Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

3

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

5

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

7

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

9

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

11

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

13

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

15

  Daniel Ricciardo
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

17

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

19

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

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