Amerika GP öncesi: Yarış gridi
Amerika Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lando Norris olacak.
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2
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|1
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4
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Carlos Sainz
|3
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6
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Max Verstappen
|5
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George Russell
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8
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|7
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Pierre Gasly
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10
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Oscar Piastri
|9
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Sergio Pérez
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12
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Zhou Guanyu
|11
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14
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Kevin Magnussen
|13
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Valtteri Bottas
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16
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Nico Hülkenberg
|15
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Daniel Ricciardo
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18
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|17
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Fernando Alonso
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20
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Logan Sargeant
|19
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Lance Stroll
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