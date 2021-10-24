Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı da belli oldu.

Pazar günkü yarış öncesinde Mercedes pilotları ve Max Verstappen'in elinde kullanılmamış iki set sert ve bir set orta hamur var.

Sergio Perez'in elinde ise hiç yeni set orta hamur yok. Bunu yerine bir set sert ve bir set yumuşak hamur var.

McLaren ve Ferrari pilotlarının yanı sıra, Pierre Gasly'nin elinde ikişer set sert hamur bulunurken, Yuki Tsunoda'nın elinde iki set sert ve bir set yeni orta hamur var.

Diğer isimlerin ellerindeki hamurlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, aynı zamanda Amerika Grand Prix'sinde çift pit stop yapılmasını bekliyor.

En hızlı strateji, yarışa orta hamurla başlamak ve 12 ila 17. turlar arası pite gelip sert hamuru takmak; sonrasında ise 32 ila 37. turlar arası pite gelip sert hamurla finiş görmek olacak.

İkinci en hızlı strateji de ilk stratejiyle benzer hızda olacak. Bu stratejide yarışa orta hamurla başlayıp 15 ila 20. turlar arasında pite gelip sert lastiğe geçmek ve 38. ila 44. turlar arasında orta hamurlara geçerek finiş görmek gerekiyor.

Yarışa yumuşak hamurla başlayanlar 10. ila 15. turlar arası pite gelip sert lastiğe geçmeli ve ardından 32 ila 37. turlar arasında bir başka sert lastiğe daha geçip finiş görmeleri gerekiyor.

Tek pit stop ise "yavaş" strateji olarak açıklandı. Buna göre yarışa orta hamurla başlamak ve 20 ila 25. turlar arasında pite gelip, sert hamurla finiş görmek gerekiyor.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 1 - 2 77. V. Bottas Mercedes 2 - 1 1 - 2 33. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - 1 1 - 2 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - - 2 1 2 3. D. Ricciardo McLaren 2 - - 2 - 2 4. L. Norris McLaren 2 - - 2 - 2 5. S Vettel Aston Martin 1 - - 2 1 3 18. L. Stroll Aston Martin 1 - 2 - 2 2 14. F. Alonso Alpine 2 - 2 - 1 2 31. E. Ocon Alpine 1 - - 2 2 2 16. C. Leclerc Ferrari 2 - - 1 - 3 55. C. Sainz Ferrari 2 - - 1 - 3 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 - - 3 10. P. Gasly AlphaTauri 2 - - 1 - 3 7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 2 - 2 2 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 1 2 2 9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 2 2 47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 1 3 63. G. Russell Williams 2 - 1 1 1 2 6. N. Latifi Williams 2 - 1 - 2 2