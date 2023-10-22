Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Amerika yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.
Sprint hafta sonunun ilk iki gününün ardından sürücüler hemen hemen benzer lastiklere sahipler.
Red Bull, Ferrari ve Mercedes pilotlarının elinde bir set sert ve iki set orta hamur bulunurken, McLaren pilotlarında iki set sert ve bir set orta hamur var.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak.
Buna göre yarışa orta hamurla başlamak ve 14 ila 19. turlar arasında sert hamura geçmek gerekiyor. Sürücüler 35 ila 42. turlar arasında yeni bir orta hamura geçerek finiş görebilirler.
Alternatif strateji ise yarışa orta hamurla başlayıp 12 ila 17. turlar arasında sert hamura geçmek, 30 ila 38. turlar arasında bir başka sert hamur takarak finiş görmek olacak.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Yarışçı
|Takım
|Sert (C2)
|Orta (C3)
|Yumuşak (C4)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|1
|-
|2
|1
|-
|5
|11. S. Perez
|Red Bull
|1
|-
|2
|1
|-
|5
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|2
|1
|-
|6
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|2
|2
|-
|5
|63. G. Russell
|Mercedes
|1
|-
|2
|1
|-
|6
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|2
|1
|-
|6
|31. E.Ocon
|Alpine
|1
|-
|2
|1
|-
|5
|10. P. Gasly
|Alpine
|1
|-
|2
|1
|-
|5
|4. L. Norris
|McLaren
|2
|-
|1
|1
|-
|6
|81. O. Piastri
|McLaren
|2
|-
|1
|1
|-
|6
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|2
|-
|2
|-
|1
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|1
|1
|2
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|1
|-
|1
|2
|3
|3
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|1
|-
|1
|2
|4
|2
|20. K. Magnussen
|Haas
|2
|-
|2
|-
|1
|5
|27. N. Hulkenberg
|Haas
|2
|-
|1
|1
|3
|3
|3. D. Ricciardo
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|1
|1
|5
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|2
|-
|2
|-
|1
|5
|2. L. Sargeant
|Williams
|2
|-
|2
|-
|2
|2
|23. A. Albon
|Williams
|2
|-
|-
|2
|2
|5
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