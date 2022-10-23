Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Amerika yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.
Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell'ın elinde iki set yeni C2 ve bir set yeni C3 lastik bulunuyor.
Red Bull pilotlarının yanı sıra Charles Leclerc'in elinde ise iki set yeni C2 ve iki set yeni C3 lastik var.
Yarışa ilk sıradan başlayacak Carlos Sainz ise iki set yeni C2, bir set yeni C3 ve bir set yeni C4 lastik bulunuyor.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli'nin tahminlerine göre yarış için en hızlı strateji çift pit stop olacak. Bunun için pilotların yarışa orta hamurla başlamaları, 14 ila 19. turlar arasında yeni sert lastik için pite girmeleri ve 35 ila 42. turlar arasında yeni orta hamur takarak finiş görmeleri gerekiyor.
İkinci en hızlı strateji yarışa orta hamurla başlayıp, 12 ila 18. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 32 ila 38. turlar arasında bir başka sert lastik takıp finiş görmek olacak.
İsteyen üç pit stop da yapabilir ancak bu strateji "yavaş" olarak açıklandı.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (С2)
|Orta (C3)
|Yumuşak (C4)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|2
|-
|2
|-
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull
|2
|-
|2
|-
|-
|2
|16. C Leclerc
|Ferrari
|2
|-
|2
|-
|-
|2
|55. C. Sainz
|Ferrari
|2
|-
|1
|-
|1
|2
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|4. L. Norris
|McLaren
|2
|-
|1
|-
|-
|2
|14. F. Alonso
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|-
|2
|1
|-
|1
|3
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|1
|-
|2
|-
|3
|5. S. Vettel
|Aston Martin
|-
|1
|-
|2
|1
|3
|23. A. Albon
|Williams
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|6. N. Latifi
|Williams
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|20. K. Magnussen
|Haas
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|47. M. Schumacher
|Haas
|2
|-
|1
|-
|2
|2
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