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Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Amerika yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.

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Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell'ın elinde iki set yeni C2 ve bir set yeni C3 lastik bulunuyor.

Red Bull pilotlarının yanı sıra Charles Leclerc'in elinde ise iki set yeni C2 ve iki set yeni C3 lastik var.

Yarışa ilk sıradan başlayacak Carlos Sainz ise iki set yeni C2, bir set yeni C3 ve bir set yeni C4 lastik bulunuyor.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin tahminlerine göre yarış için en hızlı strateji çift pit stop olacak. Bunun için pilotların yarışa orta hamurla başlamaları, 14 ila 19. turlar arasında yeni sert lastik için pite girmeleri ve 35 ila 42. turlar arasında yeni orta hamur takarak finiş görmeleri gerekiyor.

İkinci en hızlı strateji yarışa orta hamurla başlayıp, 12 ila 18. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 32 ila 38. turlar arasında bir başka sert lastik takıp finiş görmek olacak.

İsteyen üç pit stop da yapabilir ancak bu strateji "yavaş" olarak açıklandı.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (С2) Orta (C3) Yumuşak (C4)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 - - 3
63. G. Russell Mercedes 2 - 1 - - 3
1. M. Verstappen Red Bull  2 - 2 - - 3
11. S. Perez Red Bull  2 - 2 - - 2
16. C Leclerc Ferrari 2 - 2 - - 2
55. C. Sainz Ferrari 2 - 1 - 1 2
3. D. Ricciardo McLaren 2 - 1 - 2 2
4. L. Norris McLaren 2 - 1 - - 2
14. F. Alonso Alpine 2 - 1 - - 3
31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - 2 2
10. P. Gasly AlphaTauri - 2 1 - 1 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 2 - 1 3
18. L. Stroll Aston Martin - 1 - 2 - 3
5. S. Vettel Aston Martin - 1 - 2 1 3
23. A. Albon Williams 1 - 2 - 1 3
6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 1 3
77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 - - 3
24. G. Zhou Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3
20. K. Magnussen Haas 2 - 1 - 2 2
47. M. Schumacher Haas 2 - 1 - 2 2
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