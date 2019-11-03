Amerika GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli bu hafta sonuna C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cumartesi günkü sıralama turlarından sonra Ferrari pilotlarının elinde bir set yeni C2 ve bir set yeni C4 lastik bulunuyor.

Mercedes pilotlarında bir set C2 ve bir set C3 lastik bulunurken, Max Verstappen'de sadece bir set yeni C3 lastik var.