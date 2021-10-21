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Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Amerika GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Bu yıl egzoz sistemlerinin değişimi de sınırlı. Sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor.

Güç ünitesi ve egzoz sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 4 3 3 3 2 2 4
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 5 5 5 4 2 3 5
33. M. Verstappen Red Bull Honda 4 4 4 4 3 3 7
11. S. Perez Red Bull Honda 4 4 4 4 4 4 6
03. D. Ricciardo McLaren Mercedes 4 4 4 2 2 2 4
04. L. Norris McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 5
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 3 3 3 2 2 2 3
05. S. Vettel Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 4
14. F. Alonso Alpine Renault 3 3 3 3 2 2 8
31. E. Ocon Alpine Renault 3 3 3 3 2 2 8
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 4 4 4 3 3 3 6
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 4 4 4 3 3 3 7
22. Y. Tsunoda AlphaTauri Honda 3 3 3 3 3 3 6
10. P. Gasly AlphaTauri Honda 4 4 4 4 3 3 7
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 3 3 3 2 2 2 6
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 3 3 3 2 2 2 6
09. N. Mazepin Haas F1 Ferrari 3 3 3 2 2 2 5
47. M. Schumacher Haas F1 Ferrari 3 3 3 2 2 2 5
63. G. Russell Williams Mercedes 3 3 3 2 2 2 3
06. N. Latifi Williams Mercedes 4 4 4 2 2 2 4

ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz

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