Amerika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Sezonun son 6 hafta sonuna girilirken Formula 1, bu hafta sonu Amerika'ya konuk oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Formula 1 için inşa edilen ilk pist olan COTA (Circuit of the Americas) 5,487 km uzunluğunda ve engebeli yapısıyla 39 m yükseklik farkı sunuyor. Formula 1 takımlarının ve pilotlarının heyecanla beklediği yarışlardan biri olan Amerika Grand Prix'si 56 tur sürecek.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Amerika GP'de en çok kazanma rekorunu pilotlarda 6 galibiyetle Lewis Hamilton elinde tutarken, takımlarda 10 galibiyetle Ferrari başı çekiyor.

Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Amerika GP seansları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hafta sonu programı



18 Ekim Cuma

1. Antrenman Seansı: 20:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

19 Ekim Cumartesi

Sprint Sıralama: 00:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe ) Sprint: 21:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

20 Ekim Pazar

Sıralama turları: 01:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe ) Yarış: 22:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.