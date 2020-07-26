Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış

Biletler
paylaşım
yorumlar
Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
26 Tem 2020 05:51

COTA pisti patronu Bobby Epstein, koronavirüs öncesinde 2020 Birleşik Devletler GP'si için bilet satışlarının çok iyi olduğunu ve aynı ivmeyi gelecek sene için de hedeflediklerini söyledi.

Formula 1 Yönetimi'nin cuma günü yapmış olduğu resmi açıklamayla birlikte bu sene Amerika, Kanada, Brezilya ve Meksika yarışlarının yapılmayacağı doğrulanmış oldu.

Son haftalarda Teksas'taki virüs baka sayılarında artış görüldü. Buna ek olarak Austin, Amerika'daki tek yarış olsaydı tek yarış için çok ciddi gider olacaktı.

COTA'dan bugün yapılan açıklamada, bilet satışlarının geçen seneye göre aynı dönemde % 250 daha iyi olduğu söylendi.

Motorsport.com'a konuşan Epstein, "Bu rakam göze çarpmıyor. Umarım bu momentumu kaybetmeyiz ve sadece 2021'e ertelenmiş olur. Geçen senenin ardından tüm koltukları satma hedefi oldukça iyi gidiyordu. Hem bilet alışı hem de kapora yatırma oranı çok ciddi seviyede artmıştı."

"Sonunda hedef olma açısından iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorduk.Bu sene için hem koltuk sayısını, hem de tribün sayısını arttıracaktık."

"Bu seneki etkinlik akşamları için gerçekten yıldız isimlerimiz olacaktı. Bu da büyümemizde bize yardımcı olacaktı." dedi.

Satışların neden ciddi ölçüde arttığının sorulması üzerine Epstein, Netflix'teki Drive to Survive belgeselinin bunda etkili olduğunu düşünüyor.

Epstein, "Birkaç şeyin bir araya gelmesiyle oldu. Bunlardan birisi, sporun Netflix serisi sayesinde daha fazla reklamını yapmış olması.  Ayrıca büyük bir etkinlik düzenliyor olmamızla, gerçekten geleneksel bir yarış olmaya başladık."

"Buna ek olarak yerel halk da yarışı daha fazla kucaklamaya başladı. Artık şehrin yıllık planlaması buna göre yapılıyordu. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, başarıyı görmeye başladık." dedi.

Epstein, dünyanın normale dönmesinin ardından satış rakamlarını koruyabileceklerine inanıyor.

Epstein, "Bu iptalin sporun kendisiyle alakası yok. Sağlık, güvenlik ve lojistik açıdan karar verildi. Momentum kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Hatta tam tersi talep artışı olabileceğini söyleyebilirsiniz."

"MotoGP yarışının iptali nedeniyle kaybımız daha büyüktü çünkü yarışa çok az zaman kala iptal açıklandı. Bunun için çalışmalar çoktan başlamıştı." dedi.

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"

Önceki haber

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"

Sonraki haber

BBC: "Yeni karantina önlemleri F1'i etkilemeyecek"

BBC: "Yeni karantina önlemleri F1'i etkilemeyecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP Biletler
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"

Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
56dk

Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!
GT4 European Series GT4 European Series / Sıralama turları raporu

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'dan harika performans!
GENEL GENEL / Yarış raporu

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'dan harika performans!

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

Son Haberler

BBC: "Yeni karantina önlemleri F1'i etkilemeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika
26dk

BBC: "Yeni karantina önlemleri F1'i etkilemeyecek"

Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış
F1 Formula 1 / Son dakika
56dk

Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

2
MotoGP

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"

3
Formula 1

Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış

56dk
4
MotoGP

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş

5
GT4 European Series

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

BBC: "Yeni karantina önlemleri F1'i etkilemeyecek"
F1

BBC: "Yeni karantina önlemleri F1'i etkilemeyecek"

Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış
F1

Amerika GP, koronavirüs öncesi bilet satışında rekor kırmış

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"
F1

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
F1

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
F1

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.