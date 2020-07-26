Formula 1 Yönetimi'nin cuma günü yapmış olduğu resmi açıklamayla birlikte bu sene Amerika, Kanada, Brezilya ve Meksika yarışlarının yapılmayacağı doğrulanmış oldu.

Son haftalarda Teksas'taki virüs baka sayılarında artış görüldü. Buna ek olarak Austin, Amerika'daki tek yarış olsaydı tek yarış için çok ciddi gider olacaktı.

COTA'dan bugün yapılan açıklamada, bilet satışlarının geçen seneye göre aynı dönemde % 250 daha iyi olduğu söylendi.

Motorsport.com'a konuşan Epstein, "Bu rakam göze çarpmıyor. Umarım bu momentumu kaybetmeyiz ve sadece 2021'e ertelenmiş olur. Geçen senenin ardından tüm koltukları satma hedefi oldukça iyi gidiyordu. Hem bilet alışı hem de kapora yatırma oranı çok ciddi seviyede artmıştı."

"Sonunda hedef olma açısından iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorduk.Bu sene için hem koltuk sayısını, hem de tribün sayısını arttıracaktık."

"Bu seneki etkinlik akşamları için gerçekten yıldız isimlerimiz olacaktı. Bu da büyümemizde bize yardımcı olacaktı." dedi.

Satışların neden ciddi ölçüde arttığının sorulması üzerine Epstein, Netflix'teki Drive to Survive belgeselinin bunda etkili olduğunu düşünüyor.

Epstein, "Birkaç şeyin bir araya gelmesiyle oldu. Bunlardan birisi, sporun Netflix serisi sayesinde daha fazla reklamını yapmış olması. Ayrıca büyük bir etkinlik düzenliyor olmamızla, gerçekten geleneksel bir yarış olmaya başladık."

"Buna ek olarak yerel halk da yarışı daha fazla kucaklamaya başladı. Artık şehrin yıllık planlaması buna göre yapılıyordu. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, başarıyı görmeye başladık." dedi.

Epstein, dünyanın normale dönmesinin ardından satış rakamlarını koruyabileceklerine inanıyor.

Epstein, "Bu iptalin sporun kendisiyle alakası yok. Sağlık, güvenlik ve lojistik açıdan karar verildi. Momentum kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Hatta tam tersi talep artışı olabileceğini söyleyebilirsiniz."

"MotoGP yarışının iptali nedeniyle kaybımız daha büyüktü çünkü yarışa çok az zaman kala iptal açıklandı. Bunun için çalışmalar çoktan başlamıştı." dedi.