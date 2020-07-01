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Formula 1 / Son dakika

Amerika GP kararı Kanada ve Meksika ile bağlantılı olacak

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Amerika GP kararı Kanada ve Meksika ile bağlantılı olacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
1 Tem 2020 06:19

Circuit of the Americas patronu Bobby Epstein, 2020 Birleşmiş Devletler GP'nin olup olmayacağına dair henüz bir şey söyleyemediklerini çünkü Formula 1 yönetiminin bu konuda aceleci davranmadığını söyledi.

Austin yarışı teoride 25 Ekim olarak takvimde bulunuyor ve Amerika kıtasında düzenlenmesi planlanan 4 yarıştan birisi konumunda.

F1 yetkilileri henüz 8 Eylül'den sonrası için bir açıklamada bulunmadı. Ancak beklenti, sezonun Amerika ayağının 11 Ekim'de Kanada GP ile başlaması, ardından Austin yarışının, 1 Kasım'da Meksika ve 8 Kasım'da Brezilya yarışının yapılması yönünde.

Deniz aşırı yarışların planlanması, Avrupa yarışlarına göre hem daha karmaşık hem de daha yüksek maliyetli oluyor. F1, uzak yarışların normal yarış ücretlerini ödemese dahi belli miktarda yarış ücreti ödemelerini istiyor.

COTA yarışı Teksas eyaleti tarafından finanse edildiği için zor durumda. O yarışta seyirciler büyük önem taşıyor çünkü eyalet, turistlerin eyalette yaptıkları harcamalardan topladığı vergilerle destek veriyordu. 

Motorsport.com'a konuşan Epstein, "Şu an için yarışın yapılıp yapılmayacağını söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bir karar verilecek ancak henüz bir karar verilmedi. F1 tüm planlarını yarış olacak şekilde yapıyor gibi görünüyor. Biz de cevap için baskı kurmuyoruz."

"Chase Carey'i ve her şeyi dengelemeye çalıştığını anlayabiliyorum. Onun insanları ve takımları birbirine katmadan, son dakikada bir yarışın iptaline müsade etmeden mümkün olduğu kadar çok yarış yapacağı konusunda kendisine güveniyorum." dedi.

Epstein, COTA'nın seyirciye kapalı yarış yapabilmesi için çok önceden haber almaları gerekmediğini söyledi.

Epstein, "Bizim için yarışı çok kısa sürede planlamak kolay. Muhtemelen 3 haftaya ihtiyacımız ar.  Biz yarışmaya hazırız. Sadece ışıkları yakmamız gerekiyor. Takımları ayırma ve sınırlı sayıda çalışanı görevlendirme konusunda F1'in kendi planı var."

"Seyircili yarış yapmak daha fazla planlama ve aynı zamanda kiralama ve hazırlık için daha fazla zaman gerektiriyor. Burada seyircisiz bir yarış yapma kararı için son ana kadar bekleyebilirler. Ancak kısa sürede bir karar vermelerini bekliyorum. Bu karar sadece Austin'i baz almayacak. Meksika ve Kanada yarışlarına da bağlı olacak." 

"Sporun uzun vadeli lehine verecekleri karar konusunda onlara güvenmek zorundayız. Yarış konusu bu sene, normal bir seneye göre farklı olacak. Eğer sadece Avrupa gibi dar bir bölgede kalıp tüm yarışları orada yapacaklarsa, bunu desteklerim. Kuzey Amerika turu kapsamında Teksas'a gelirlerse, bundan mutlu olurum." 

"Biz de diğer organizatörlerden farklı durumda değiliz. Bizim için çalışan yolu bulmamız lazım. Belki pistten piste tanımlamalar değişiyor olabilir."

"Bizim için sporun sağlam olması önemli. Bu konuda hemfikiriz. Eğer bunun için bizim pistte bir sene yarış yapılmaması gerekiyorsa, uzun vadeli planlar kapsamında bunu kabul edebiliriz."

"Organizatörlerin finansal açıdan bazı ödünler vermesi gerekiyorsa, sanırım herkes buna sıcak bakacaktır. Bu bizden ne istendiğine, neler yapılabileceğine bağlı. Hepimizin ortak noktası, bu zor senede F1'in hayatta kalabilmesi."

"Ancak tüm taraftarlar bunu anlamış olmalı. Bizler de organizatörler olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini anladık. Bu yüzden yaptıkları şeyi takdir ediyorum. Şu an için yaşanan belirsizlik bu açıdan sıkıntı değil." dedi.

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Editör Adam Cooper

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