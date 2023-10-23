Amerika GP hafta sonu, Leclerc için oldukça zorlu geçmiş

Amerika GP hafta sonunda diş ağrısı nedeniyle sürekli ağrı kesici alan Leclerc, inişli çıkışlı Austin pistinin sarsıntılarının üstesinden gelerek yarış için pole pozisyonunu aldı. Ancak Ferrari'si rakiplerini geride bırakacak hızdan yoksundu ve bu durum takımın tek bir pit stop yapma kararıyla daha da kötüleşti.

Damalı bayrağı altıncı sırada gören Leclerc, yarış sonrası kontrollerde tespit edilen aşırı taban plakası aşınması nedeniyle yarıştan diskalifiye edildi.

Leclerc yarıştan sonra medyaya konuştuğunda diskalifiye olacağından habersizdi. Takımın tek pit stop stratejisinin ellerindeki bilgilere göre mantıklı olduğunu, ancak yanlış yaptıklarının kısa sürede anlaşıldığını söyledi.

"Yarışın hemen başında tek ve iki pit stop stratejilerinin birbirine son derece yakın olduğunu düşündük."

"12-13 tur sonra göstergedeki rakamları gördüm ve en azından bozulma açısından tek pit stop için oldukça iyiydi. Turdan tura çok fazla zaman kaybetmiyordum."

"Rakamlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda o an için yapılacak en doğru şey buydu, ancak pit stop sonrası bunun yanlış olduğunu anladık. Bir sebepten dolayı hesaplamalarımızda bir yanlışlık vardı çünkü ideal yarış stratejisinden çok uzaktaydık."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc, Ferrari'nin Sainz'ın geçmesine izin vermesi yönündeki talimatından şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Leclerc, "Aslında on saniye sonra telsizi tekrar açtıklarında ve Checo'nun Carlos'un biraz gerisinden geldiğini söylediklerinde kararın sebebini anladım."

"Yani kendi aramızda savaşmayı göze alamazdık. Bu yüzden bana söyledikleri anda bunun nedenini tamamen anladım ve sonra yarışıma devam ettim."

Günün sonunda Leclerc için hafta sonunun tek iyi yanı, çektiği diş ağrısının azalmış olmasıydı.

Leclerc, "Yirmilik diş olduğunu düşündüğüm bir diş enfeksiyonu geçirdim."

"Perşembe ve Cuma günleri oldukça ağrım vardı, sonra sakinleşti ve Pazar günü de iyiydi."

"Perşembe gününden beri gerçekten çok fazla ağrı kesici kullanıyorum. Nedense şimdi oldukça iyi çünkü ağrı kesicileri yarıştan önce aldım. Daha şiddetli zamanlar geçirdim ama aracın içinde beni etkileyen bir şey olmadı." dedi.