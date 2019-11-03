Amerika GP: Bottas galip, Hamilton şampiyon, Ferrari kayıp!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, ilk turda yerini korumasının ardından yarışın kalan bölümünde hiç tehdit altına girmedi. Çift pit stop yapan Bottas, tek pit stop yapan takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı pist üstünde geçerek kazandı.

Bottas böylece bu seneki 4., kariyerindeki ise 7. zaferini almış oldu.

Yarışa 5. sıradan başlayan Lewis Hamilton, ilk tur sorunlardan uzak durmasının ardından Ferrari pilotlarını geride bırakarak Bottas ve ikinci sıradaki Max Verstappen'in arkasına geldi. Hamilton, ilk pit stopa öndeki sürücülerden daha geç gelerek avantaj kazandı ve tek pit stopla beraber Verstappen'i geçerek ikinci olmayı başardı. Hamilton bu sonuçla 6. Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazandı.

Yarışa 3. sıradan başlayan Verstappen, ilk başta Bottas'ı kovalasa da sonradan tam olarak ayak uydurmakta zorlandı. Buna rağmen Verstappen 3. sırada yarışı tamamlayarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarışa 2. ve 4. sıralardan başlayan Ferrari, tam manasıyla kabus gibi bir yarış geçirdi. 2. sıradan başlayan Sebastian Vettel, oldukça kötü bir ilk turun ardından art arda pozisyonlar kaybetti ve 8. sıraya kadar geriledi. Vettel, çok geçmeden sağ arka süspansiyon sorunuyla yarışa erken veda etti.

4. sıradan başlayan Charles Leclerc de ilk turda Hamilton'a geçilmesinin ardından öndeki pilotların çok ciddi farkla gerisinde kaldı ve ancak 4. sırada yarışı tamamladı. Bu, Ferrari'nin sezonun ikinci yarısında geçirdiği en kötü yarış oldu ve İtalyan ekip Macaristan'dan bu yana ilk defa ciddi manada galibiyet ve podyum mücadelesinin dışında yer aldı.

İlk turda Carlos Sainz ile yaşadığı temasın ardından erken pit stop yapmak zorunda kalan Red Bull pilotu Alexander Albon, 3 pit stop yapmasına rağmen 5. olmayı başardı.

Orta grupta en yukarıda yer alan isim Renault pilotu Daniel Ricciardo oldu. Yarış içerisinde McLaren sürücülerini geçmeyi başaran Ricciardo 6. olarak bu grupta en iyi isim oldu.

McLaren'ın çaylak ismi Lando Norris, startta iyi iş çıkarmasının ardından ön grupla mücadele etse de kalan bölümde Ricciardo'yu arkasında tutabilecek hıza sahip değildi. Çift pit stop yapan ve son turlarda Ricciardo'yu geçme fırsatı bulamayan Norris 7. olurken tek pit stop yapan Sainz 8. oldu ve McLaren takımlar şampiyonasında dördüncülük yolunda avantajını sürdürmüş oldu.

Nico Hulkenberg'in dokuzunculuğu ile Renault çifte puan kazanırken 10. sıranın sahibi son anda Sergio Perez'i geçen Daniil Kvyat'un oldu. Ancak son turda Perez'le yaşadığı temas yüzünden zaman cezası alan Kvyat 12. sıraya geriledi. Böylece son puan Perez'in oldu.

Böylece yarışa pit yolundan başlayan Perez, hafta sonundan puanla ayrılmayı başarmış oldu. Perez ayrıca son turlara girilirken diğer Toro Rosso sürücüsü Pierre Gasly ile de temas yaşadı.

Yarış boyunca puan potasında yer alan Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Kvyat'ın cezasıyla beraber 11. sırada yarışı noktaladı. Racing Point'ten Lance Stroll 13. olurken, Alfa Romeo'nun diğer pilotu Antonio Giovinazzi 14. oldu.

Kendi evinde yarışan Haas'ta Romain Grosjean 15. sırada yarışı noktalarken takım arkadaşı Kevin Magnussen mekanik sorunla bitime birkaç tur kala yarışa veda etti.

Toro Rosso pilotu Gasly son turda yolda kalırken yarışı tamamlayabilen son isim Williams'tan George Russell oldu.

Magnussen ve Vettel dışında yarış dışı kalan diğer isim Williams pilotu Robert Kubica oldu.

Sezonun bitmesine 2 yarış kala Hamilton şampiyonluğunu ilan ederken yarışı kazanan Bottas da pilotlar şampiyonasında ikinciliğini garantilemiş oldu.

Sezonun 20. yarışı olan Brezilya GP 17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: