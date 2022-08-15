Amerika GP biletleri neredeyse tükendi
Amerika Grand Prix'sinin organizatörleri, Ekim ayında yapılacak yarışın biletlerinin neredeyse tükendiğini açıkladı.
Geçen yıl gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'si, tüm zamanların rekorunu kırmış ve üç gün boyunca etkinliğe 400 bin kişi gelmişti.
Drive to Survive'ın etkisiyle F1'in Amerika'da giderek daha popüler hale gelmesiyle, bu yıl da durum farklı olmayacak.
23 Ekim'de yapılacak yarış öncesinde neredeyse hiç bilet kalmadı ve tribünler yine tıklım tıklım olacak.
Bu, toplam seyirci sayısının geçen yılı bile geride bırakacağı anlamına gelebilir.
Yarış organizatörü Bobby Epstein, Planetf1'e verdiği demeçte, “Hepsi olmasa bile neredeyse tüm biletler satıldı."
"Üstelik biletlerin çoğu baharda, satışlar daha ilk başladığında alındı. Bu inanılmazdı!"
"Piste giden yeni bir yol açıldı ve buna gerçekten ihtiyacımız vardı. İnsanların yaptıkları yolculuktan keyif alması bizim için çok önemli, bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."
"Pistte olup biteni kontrol edemeyiz ama eğlence programını kendimiz oluşturabiliriz ve bunu daha da iyi hale getirebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda buna odaklanacağız."
"Formula 1'in popülaritesi artıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri üç yarışa ve hatta daha fazlasına ev sahipliği yapmak üzere. Pistimizin, festivalleri seven ve çok fazla para ödeyemeyecek taraftarların favorisi olmaya devam edeceğine inanıyorum."
"Birinci sınıf bir gösteri sunuyoruz ancak buna rağmen taraftarlar için erişilebilir olmaya devam ediyor." dedi.
COTA, Miami GP ile kıyaslandığında bilet fiyatlarını çok daha alt bir seviyede tutuyor.
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