Amerika GP basın toplantısı programı açıklandı
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FIA, Amerika GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.
Amerika GP öncesi yapılan açıklamada bugün (perşembe) gerçekleştirilecek basın toplantısına Lando Norris, Lance Stroll, George Russell, Max Verstappen ve Pierre Gasly'nin katılacağı açıklandı.
Cuma günü takım patronlarının yer alacağı toplantıda ise Mattia Binotto, Zak Brown, Cyril Abiteboul, Franz Tost ve Claire Williams yer alacak.
31 Ekim Perşembe, TSİ 19:00
Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Racing Point), George Russell (Williams), Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (Toro Rosso)
1 Kasım Cuma, TSİ 20:00
Mattia Binotto (Ferrari), Zak Brown (McLaren), Cyril Abiteboul (Renault), Franz Tost (Toro Rosso), Claire Williams (Williams)
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Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Editör
|Kemal Şengül
Amerika GP basın toplantısı programı açıklandı
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