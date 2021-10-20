Amerika GP basın toplantısı programı açıklandı

Bu hafta sonu, iki yıl aradan sonra ilk Amerika yarışı düzenlenecek ve perşembe günkü basın toplantısının programı belli oldu.

Türkiye'ye kıyasla farklı bir saat diliminde olan Amerika'daki basın toplantısı, perşembe günü TSi 20:30'da başlayacak.

Charles Leclerc, basın toplantısına Lewis Hamilton'la katılırken, Kimi Raikkonen de eski takım arkadaşı Fernando Alonso ile katılacak.

Max Verstappen, eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile eşleşirken, Sebastian Vettel de Carlos Sainz'la eşleşti.

Diğer isimlere aşağıdan bakabilirsiniz.

21 Ekim Perşembe, TSi 20:30

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nicholas Latifi (Williams)



Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Mercedes)



Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Fernando Alonso (Alpine)



Mick Schumacher (Haas)

Lando Norris (McLaren)



Daniel Ricciardo (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)



Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Pierre Gasly (AlphaTauri)



Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Mercedes)



Sebastian Vettel (Aston Martin)

Carlos Sainz (Ferrari)



Esteban Ocon (Alpine)

Nikita Mazepin (Haas)



Sergio Pérez (Red Bull)

George Russell (Williams)

Cuma günkü takım patronları basın toplantısına ise toplam dört kişi, ikişerli gruplar halinde katılacak.

İlk önce McLaren patronu Zak Brown ile Toto Wolff, daha sonra ise Gunther Steiner ile Jost Capito basın karşısına çıkacak.

Bu basın toplantısı, TSi 21:00'de başlayacak.

22 Ekim Cuma, TSi 21:00

Zak Brown (McLaren)

Toto Wolff (Mercedes)



Guenther Steiner (Haas)

Jost Capito (Williams)