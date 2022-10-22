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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Antrenman raporu

Amerika GP: 3. antrenmanda Verstappen lider, Leclerc 2. oldu

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın Amerika'nın COTA pistinde gerçekleştirilecek olan 19. yarışı öncesinde 3. ve son antrenman seansında en hızlı isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Amerika GP: 3. antrenmanda Verstappen lider, Leclerc 2. oldu
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Birçok pilotun hızlı virajlarda pist dışına taştığı 3. seansta Ferrari ve Red Bull pilotları liderlik mücadelesi verdiler.

Cuma günkü iki antrenman seansında Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in en hızlı isimler olmasının ardından bugünkü son antrenman seansında şampiyon Verstappen en hızlı turu attı. Son bölüme kadar pilotların dereceleri birbirlerine yakındı ancak Verstappen, son hızlı turunda 1:35.825'lik derecesiyle seansı rahat bir şekilde ilk sırada tamamladı.

Leclerc, son turunda Verstappen'i geçmişti ancak Red Bull pilotunun yeniden en hızlı turu atmasıyla ikinci sıraya geriledi. Leclerc, Verstappen'in 0.320 sn gerisinde 2. olurken onun hemen arkasında takım arkadaşı Sainz yer aldı.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 0.5 sn gerisinde 4. oldu.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lider ekiplerde Red Bull'da Max Verstappen, Ferrari'de ise Carlos Sainz yarış için uzun sürüşler yaparken Ferrari'de Leclerc'in aracında bir sorun vardı ve Monakolu pilot uzun sürüş yapamadı. Red Bull'da ise Perez genel olarak hızlı turlara odaklandı.

Mercedes pilotları hızlıydı ancak zaman zaman viraj çıkışlarında araçlarını kontrol etmekte zorlandılar. Lewis Hamilton 0.576 sn geride 5. oldu ve ön gruba yakın bir görüntü çizdi. 7. sıradaki takım arkadaşı George Russell ise en hızlı turun 1.2 sn gerisinde kaldı. Mercedes pilotlarının arasında Alpine'den Fernando Alonso kendisine yer buldu.

Aston Martin, bu hafta sonu orta grupta güçlü olacağının işaretlerini verdi. Adım adım emekliliğe yaklaşan Sebastian Vettel, seansın başından beri rekabetçiydi ve Russell'ın hemen arkasında 8. oldu. Onu son anda hızlı tur atan takım arkadaşı Lance Stroll takip etti.

AlphaTauri'de Pierre Gasly seansı 10. sırada tamamlarken onu Alfa Romeo ile güçlü bir seans çıkaran ancak uzun zamandır puanlara hasret kalan Valtteri Bottas takip etti. 

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren, her iki pilotuyla birden ilk 10 dışında kaldı. Lando Norris 12. olurken, bir ara frenlerinde bir sorun olduğundan şüphe duyan Daniel Ricciardo ancak 15. oldu. Onların arasında Esteban Ocon ve Kevin Magnussen yer aldılar.

Haas pilotu Mick Schumacher, vites kutusu sorunu nedeniyle seansın ilk bölümünü kaçırdı ve piste çıktıktan sonra ancak 19. olabildi. Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou da aracındaki sorun nedeniyle 3 kurulum turunun ardından garaja çekildi.

Austin'de sıralama seansı Türkiye saati ile 01:00'da başlayacak.

2022 Birleşik Devletler GP 3. antrenman dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 22 1'35.825     207.115
2 Monaco Charles Leclerc 18 1'36.145 0.320 0.320 206.425
3 Spain Carlos Sainz Jr. 24 1'36.271 0.446 0.126 206.155
4 Mexico Sergio Perez 20 1'36.397 0.572 0.126 205.886
5 United Kingdom Lewis Hamilton 17 1'36.401 0.576 0.004 205.877
6 Spain Fernando Alonso 14 1'36.928 1.103 0.527 204.758
7 United Kingdom George Russell 21 1'37.064 1.239 0.136 204.471
8 Germany Sebastian Vettel 19 1'37.151 1.326 0.087 204.288
9 Canada Lance Stroll 20 1'37.215 1.390 0.064 204.153
10 France Pierre Gasly 18 1'37.290 1.465 0.075 203.996
11 Finland Valtteri Bottas 23 1'37.310 1.485 0.020 203.954
12 United Kingdom Lando Norris 19 1'37.449 1.624 0.139 203.663
13 France Esteban Ocon 18 1'37.468 1.643 0.019 203.623
14 Denmark Kevin Magnussen 21 1'37.519 1.694 0.051 203.517
15 Australia Daniel Ricciardo 16 1'37.622 1.797 0.103 203.302
16 Japan Yuki Tsunoda 19 1'37.888 2.063 0.266 202.750
17 Thailand Alexander Albon 18 1'37.904 2.079 0.016 202.716
18 Canada Nicholas Latifi 18 1'38.028 2.203 0.124 202.460
19 Germany Mick Schumacher 12 1'38.132 2.307 0.104 202.245
20 China Guan Yu Zhou 3 1'39.735 3.910 1.603 198.995
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