Amerika GP: 3. antrenmanda Verstappen lider, Leclerc 2. oldu

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Birçok pilotun hızlı virajlarda pist dışına taştığı 3. seansta Ferrari ve Red Bull pilotları liderlik mücadelesi verdiler.

Cuma günkü iki antrenman seansında Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in en hızlı isimler olmasının ardından bugünkü son antrenman seansında şampiyon Verstappen en hızlı turu attı. Son bölüme kadar pilotların dereceleri birbirlerine yakındı ancak Verstappen, son hızlı turunda 1:35.825'lik derecesiyle seansı rahat bir şekilde ilk sırada tamamladı.

Leclerc, son turunda Verstappen'i geçmişti ancak Red Bull pilotunun yeniden en hızlı turu atmasıyla ikinci sıraya geriledi. Leclerc, Verstappen'in 0.320 sn gerisinde 2. olurken onun hemen arkasında takım arkadaşı Sainz yer aldı.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 0.5 sn gerisinde 4. oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lider ekiplerde Red Bull'da Max Verstappen, Ferrari'de ise Carlos Sainz yarış için uzun sürüşler yaparken Ferrari'de Leclerc'in aracında bir sorun vardı ve Monakolu pilot uzun sürüş yapamadı. Red Bull'da ise Perez genel olarak hızlı turlara odaklandı.

Mercedes pilotları hızlıydı ancak zaman zaman viraj çıkışlarında araçlarını kontrol etmekte zorlandılar. Lewis Hamilton 0.576 sn geride 5. oldu ve ön gruba yakın bir görüntü çizdi. 7. sıradaki takım arkadaşı George Russell ise en hızlı turun 1.2 sn gerisinde kaldı. Mercedes pilotlarının arasında Alpine'den Fernando Alonso kendisine yer buldu.

Aston Martin, bu hafta sonu orta grupta güçlü olacağının işaretlerini verdi. Adım adım emekliliğe yaklaşan Sebastian Vettel, seansın başından beri rekabetçiydi ve Russell'ın hemen arkasında 8. oldu. Onu son anda hızlı tur atan takım arkadaşı Lance Stroll takip etti.

AlphaTauri'de Pierre Gasly seansı 10. sırada tamamlarken onu Alfa Romeo ile güçlü bir seans çıkaran ancak uzun zamandır puanlara hasret kalan Valtteri Bottas takip etti.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren, her iki pilotuyla birden ilk 10 dışında kaldı. Lando Norris 12. olurken, bir ara frenlerinde bir sorun olduğundan şüphe duyan Daniel Ricciardo ancak 15. oldu. Onların arasında Esteban Ocon ve Kevin Magnussen yer aldılar.

Haas pilotu Mick Schumacher, vites kutusu sorunu nedeniyle seansın ilk bölümünü kaçırdı ve piste çıktıktan sonra ancak 19. olabildi. Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou da aracındaki sorun nedeniyle 3 kurulum turunun ardından garaja çekildi.

Austin'de sıralama seansı Türkiye saati ile 01:00'da başlayacak.

2022 Birleşik Devletler GP 3. antrenman dereceleri