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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Antrenman raporu

Amerika GP 3. antrenman: Verstappen lider, Leclerc sorun yaşadı!

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Amerika GP 3. antrenman: Verstappen lider, Leclerc sorun yaşadı!
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 19:03

2019 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Amerika GP öncesi 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Cumartesi sabahı yapılan üçüncü antrenman seansında hava cuma gününe kıyasla daha sıcaktı ve 19 dereceyi buldu. Pist ise 25 ila 26 derece arasındaydı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk 16 dakika geride kalırken motorda bir şeylerin yanlış olduğunu söyledi ve dumanlar yükselen aracını kenara çekerek seansa erken veda etti.

Bunun dışında seansta önemli bir olay olmadı ve dereceler özellikle son 15 dakikada sürekli olarak gelişti.

Başlangıçta Mercedes'ten Valtteri Bottas liderdi ancak bitime yaklaşık 13 dakika kala Ferrari pilotu Sebastian Vettel 1:33.523 yaparak liderliği eline geçirdi.

Sonrasında Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:33.305 yaparak Vettel'in 0.218 saniye önünde ilk sıraya oturmayı başardı.

Son bölümde ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Verstappen böylelikle sıralama turları öncesinde en hızlı isim olmayı başardı.

Ferrari pilotu Vettel 0.218 saniye geride ikinci olurken, seansın sürprizi hiç şüphesiz McLaren pilotu Lando Norris oldu.

İngiliz pilot 1:33.818'lik derecesiyle, Vettel'in hemen ardında üçüncü olmayı başardı. Norris, Verstappen'in turundan 0.513 saniye yavaş kaldı.

Mercedes pilotu Bottas, son bölümde derecesini geliştiremeyip 1:33.904'le dördüncü olurken, Cuma gününün en hızlı ismi olan Lewis Hamilton 1:33:923'lük turuyla 0.618 saniye geride beşinci oldu.

Son dakikalarda 1:33.983 yapan Alex Albon, Red Bull'la altıncı sırada yer aldı. Taylandlı sürücü ile takım arkadaşı Verstappen arasında 0.678 saniye vardı.

McLaren'dan Carlos Sainz 1.1 saniye geride yedinci sırada yer almayı başardı.

Kimi Raikkonen seansın iyi isimlerinden biriydi ve Alfa Romeo ile 1:34.513 yapıp seansı sekizinci sırada noktaladı.

Toro Rosso'dan Pierre Gasly, Raikkonen'in sadece 0.004 saniye gerisinde dokuzuncu olurken, onu da Renault pilotları Daniel Ricciardo ile Nico Hulkenberg takip etti.

Racing Point'te Lance Stroll'ün 12. olduğu seansta Haas pilotu Romain Grosjean 13., Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat 14. ve diğer Haas pilotu Kevin Magnussen 15. oldu.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo ile 16. sırada kendisine yer bulurken, Williams pilotları George Russell ile Robert Kubica, 17. ve 18. oldular.

Yarışa pit yolundan başlayacak olan Racing Point pilotu Sergio Perez yarış simülasyonuna odaklanıp 19. olurken, yolda kalan ve zaman turu atamayan Charles Leclerc son sırada yer aldı.

Sıralama turları TSİ 00:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Pilot Şasi Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 13 01'33.305    
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 17 01'33.523 00.218 00.218
3 United Kingdom Lando Norris McLaren 14 01'33.818 00.513 00.295
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 17 01'33.904 00.599 00.086
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 16 01'33.923 00.618 00.019
6 Thailand Alexander Albon Red Bull 14 01'33.983 00.678 00.060
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 15 01'34.408 01.103 00.425
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 18 01'34.513 01.208 00.105
9 France Pierre Gasly Toro Rosso 14 01'34.517 01.212 00.004
10 Australia Daniel Ricciardo Renault 11 01'34.774 01.469 00.257
11 Germany Nico Hulkenberg Renault 11 01'34.784 01.479 00.010
12 Canada Lance Stroll Racing Point 14 01'34.792 01.487 00.008
13 France Romain Grosjean Haas 17 01'34.849 01.544 00.057
14 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 16 01'35.129 01.824 00.280
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 14 01'35.305 02.000 00.176
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 01'35.956 02.651 00.651
17 United Kingdom George Russell Williams 15 01'36.256 02.951 00.300
18 Poland Robert Kubica Williams 17 01'36.628 03.323 00.372
19 Mexico Sergio Perez Racing Point 22 01'38.426 05.121 01.798
20 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1      
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Etkinlik Birleşik Devletler GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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Paz 1 Ara
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