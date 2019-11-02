Amerika GP 3. antrenman: Verstappen lider, Leclerc sorun yaşadı!

Cumartesi sabahı yapılan üçüncü antrenman seansında hava cuma gününe kıyasla daha sıcaktı ve 19 dereceyi buldu. Pist ise 25 ila 26 derece arasındaydı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk 16 dakika geride kalırken motorda bir şeylerin yanlış olduğunu söyledi ve dumanlar yükselen aracını kenara çekerek seansa erken veda etti.

Bunun dışında seansta önemli bir olay olmadı ve dereceler özellikle son 15 dakikada sürekli olarak gelişti.

Başlangıçta Mercedes'ten Valtteri Bottas liderdi ancak bitime yaklaşık 13 dakika kala Ferrari pilotu Sebastian Vettel 1:33.523 yaparak liderliği eline geçirdi.

Sonrasında Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:33.305 yaparak Vettel'in 0.218 saniye önünde ilk sıraya oturmayı başardı.

Son bölümde ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Verstappen böylelikle sıralama turları öncesinde en hızlı isim olmayı başardı.

Ferrari pilotu Vettel 0.218 saniye geride ikinci olurken, seansın sürprizi hiç şüphesiz McLaren pilotu Lando Norris oldu.

İngiliz pilot 1:33.818'lik derecesiyle, Vettel'in hemen ardında üçüncü olmayı başardı. Norris, Verstappen'in turundan 0.513 saniye yavaş kaldı.

Mercedes pilotu Bottas, son bölümde derecesini geliştiremeyip 1:33.904'le dördüncü olurken, Cuma gününün en hızlı ismi olan Lewis Hamilton 1:33:923'lük turuyla 0.618 saniye geride beşinci oldu.

Son dakikalarda 1:33.983 yapan Alex Albon, Red Bull'la altıncı sırada yer aldı. Taylandlı sürücü ile takım arkadaşı Verstappen arasında 0.678 saniye vardı.

McLaren'dan Carlos Sainz 1.1 saniye geride yedinci sırada yer almayı başardı.

Kimi Raikkonen seansın iyi isimlerinden biriydi ve Alfa Romeo ile 1:34.513 yapıp seansı sekizinci sırada noktaladı.

Toro Rosso'dan Pierre Gasly, Raikkonen'in sadece 0.004 saniye gerisinde dokuzuncu olurken, onu da Renault pilotları Daniel Ricciardo ile Nico Hulkenberg takip etti.

Racing Point'te Lance Stroll'ün 12. olduğu seansta Haas pilotu Romain Grosjean 13., Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat 14. ve diğer Haas pilotu Kevin Magnussen 15. oldu.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo ile 16. sırada kendisine yer bulurken, Williams pilotları George Russell ile Robert Kubica, 17. ve 18. oldular.

Yarışa pit yolundan başlayacak olan Racing Point pilotu Sergio Perez yarış simülasyonuna odaklanıp 19. olurken, yolda kalan ve zaman turu atamayan Charles Leclerc son sırada yer aldı.

Sıralama turları TSİ 00:00'da başlayacak.

Seans sonucu: