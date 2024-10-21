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Formula 1 Amerika GP

Amerika GP, 200 taraftarın piste girmesi nedeniyle 500.000 € para cezasına çarptırıldı

Austin’de, yarış sonunda araçlar henüz soğuma turundayken taraftarlar Formula 1 pistine akın etti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
A huge crowd fills out the grandstands
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'ye varışını kutluyor
Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Lando Norris, McLaren F1 Takımı, sürücülerin geçit töreninde kalabalığa el sallıyor
Dallas Kovboy Amigosu sürücülerin geçit töreni için gridde
Gene Haas, Haas F1 Takımı Sahibi ve Kurucusu
Mattia Binotto, CEO ve CTO, Stake F1 Takımı KICK Sauber ve Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, piste geliyor
George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı
Franco Colapinto, Williams Racing sürücüler geçit töreninde
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, sürücüler geçidi öncesinde
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber, kalabalığa el sallıyor
Mercedes-AMG F1 Takımı'ndan Lewis Hamilton, pilotlar geçidi öncesinde pist kenarındaki bir gönüllüyü kucaklıyor
Scuderia Ferrari'den Charles Leclerc ve Scuderia Ferrari'den Carlos Sainz sürücüler geçidinde
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı,
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, arabasına tırmanıyor
Aston Martin Pirelli sıcak turları için Nara Smith ve Lucky Blue Smith
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, Mattia Binotto, CEO ve CTO, Stake F1 Team KICK Sauber, Padokta konuşma
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı ve George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı sürücüler geçidinde
Haas F1 Takımından Nico Hulkenberg ve Haas F1 Takımından Kevin Magnussen sürücüler geçidinde
Joe Rogan McLaren garajında
Jenson Button, Sky F1 ve Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı
Dallas Cowboys Amigo Kızları Haas F1 Takımı garajını ziyaret etti
Şef Gordon Ramsay Aston Martin Pirelli Hot Laps deneyimi öncesinde
Golfçü Ian Poulter, Lando Norris'in McLaren MCL38 aracının önünde poz veriyor
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı KICK Sauber, bir mühendisle birlikte gridde
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, mühendisi ile birlikte gridde
Stake F1 Takımı KICK Sauber'den Valtteri Bottas kaskını çıkarıyor
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı,
Mekanikerler, Stake F1 Team KICK Sauber C44 sürücüsü Valtteri Bottas'ı griddeki yerine itiyor
Mekanikerler Lando Norris'i, McLaren MCL38, grid sırasına itiyor
Mattia Binotto, CEO ve CTO, Stake F1 Takımı KICK Sauber, gridde
Liam Lawson, Visa Cash Uygulaması RB F1 Takımı
Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, gridde
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, sahanın geri kalanı a
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, startta pistin geri kalanı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Oscar Piastri, McLaren MCL38, açılış turunda pistin geri kalanı
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Esteban Ocon, Alpine A524'ün spin atması ve Franco Colapinto, Williams FW46, Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01'in geçmesiyle genişliyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, pist dışına çıkarken
Esteban Ocon, Alpine A524, Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44'e çarparak spin attı
Esteban Ocon, Alpine A524, Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44, ondan kaçınırken spin atıyor
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Alex Albon, Williams FW46
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, spin attıktan sonra çakıllı zeminde yarıştan çekiliyor
Mercedes-AMG F1 Takımı pilotu Lewis Hamilton, spin atıp yarıştan çekildikten sonra pite geri götürülüyor
Güvenlik aracı Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, pistin geri kalanı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, açılış turunda pistin geri kalanı
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Esteban Ocon ile mücadele ediyor, Alpine A524
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01
Alex Albon, Williams FW46, pit stop yapıyor
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 pit stop yaptıktan sonra
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Lando Norris, McLaren MCL38, durduktan sonra pit kutusundan çıkıyor
George Russell, Mercedes F1 W15, pit stop yapıyor
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, durduktan sonra pitten ayrılıyor
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, sahanın geri kalanı
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 ile mücadele ediyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Lando Norris, McLaren MCL38
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
George Russell, Mercedes F1 W15
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'de kutlama yapıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'de takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'de takımıyla birlikte kutlama yapıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Parc Ferme'de takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Parc Ferme'de takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Parc Ferme'de birbirlerini tebrik ettiler
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, kutlama için kupayı kaldırıyor
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, podyumda
Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, kupasını kaldırıyor
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. sırada, kupasını kaldırıyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, podyumda şampanya ile kutlama
Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. sıra, podyumda şampanya püskürtüyor
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, podyumda
Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. sıra, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. sıra, podyumda şampanya şişeleriyle tezahürat yapıyorlar
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, podyumda
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. sıra, podyumda şampanya ile kutluyor
Podyumda 3. sırada yer alan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'e şampanya ve kupa
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, yarış sonrası basın toplantısında
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Austin'de düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin organizatörleri, seyircilerin piste erken girmesi nedeniyle FIA tarafından 500.000 € para cezasına çarptırıldı ve bu cezanın 350.000 €'luk kısmı askıya alındı.

COTA’daki yarışın sonunda, otomobiller yarışın bitiminden sonra hâlâ soğuma turlarına devam ederken, seyirci kalabalığı start-finiş düzlüğünde piste girdi.

FIA'nın tahminlerine göre pit yolunun karşısındaki tribünlerden gelen yaklaşık 200 kişi bir çitin üzerinden tırmanarak iki metre aşağıya indi ve kendilerini pistten ayıran bir bariyeri aştı.

Erken pist işgalleri FIA'nın güvenlik protokollerinin ciddi bir ihlali olarak kabul edilir ve Amerika Birleşik Devletleri yarış yönetiminin ve COTA temsilcilerinin bir açıklama yapmak üzere FIA'nın yarış komiserlerine rapor vermeleri gerekir.

Toplantıda komiserler, etkinliğin “makul önlemleri almayarak güvensiz bir duruma yol açarak” FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.

Teksas pistinin FIA onaylı etkinliklerinde başka bir ihlalin gerçekleşmemesi koşuluyla etkinliğe 500.000 Avro para cezası verildi ve bu cezanın 350.000 Avroluk kısmı, COTA'da ilk kez böyle bir güvenlik ihlali yaşandığı için 31 Aralık 2026 tarihine kadar askıya alındı.

Yıl sonundan önce organizatörün FIA'ya bir daha tekrarlanmaması için atacağı adımları ortaya koyan resmi bir iyileştirme planı sunması ve 5,5 km'lik pist çevresindeki diğer olası ihlal alanlarını araştırması gerekiyor.

Hakemler, izleyicilerin piste alınmasına yönelik etkinliğin güvenlik planının kendi başına iyi uygulandığını, ancak organizatörlerin Pazar günü güvenlik sorunlarına yol açan ana düzlükteki olası bir ihlal alanını gözden kaçırdığını belirtti.

ARCHIVE PHOTO —Red smoke fills the air as the huge crowd celebrate a win for Ferrari

ARCHIVE PHOTO —Red smoke fills the air as the huge crowd celebrate a win for Ferrari

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Kalabalık kontrolü sorunları son yıllarda tekrarlanan bir tema haline geldi. 2024'ün başlarında, Kanada Grand Prix’si organizatörleri, araçlar hala pistteyken taraftarların piste girmesi nedeniyle FIA tarafından çağrıldı.

2023 yılında Melbourne'de düzenlenen Avustralya Grand Prix'sinde de pist işgali sorunları yaşanmış ve organizatörlerden yönetim organına benzer bir iyileştirme raporu sunmaları istenmişti. Melbourne organizatörleri, bu yıl Albert Park'ta yapılacak yarış için seyircilerin piste inmesini yasaklamaya karar verdiler.

Geçen yıl Avustralya'da yaşanan sorunların bir benzeri de Brezilya Grand Prix'sinde yaşanmış, otomobiller damalı bayrağı alırken taraftarlar 1. virajda Interlagos pistine girmişti.

Komiserler, FIA'ya cezanın garanti edilen kısmının, FIA Güvenlik Departmanı tarafından yürütülen motor sporları güvenlik girişimlerine tahsis edilmesi tavsiyesinde bulundu.

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