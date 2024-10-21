Amerika GP, 200 taraftarın piste girmesi nedeniyle 500.000 € para cezasına çarptırıldı

Austin'de düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin organizatörleri, seyircilerin piste erken girmesi nedeniyle FIA tarafından 500.000 € para cezasına çarptırıldı ve bu cezanın 350.000 €'luk kısmı askıya alındı.

COTA’daki yarışın sonunda, otomobiller yarışın bitiminden sonra hâlâ soğuma turlarına devam ederken, seyirci kalabalığı start-finiş düzlüğünde piste girdi.

FIA'nın tahminlerine göre pit yolunun karşısındaki tribünlerden gelen yaklaşık 200 kişi bir çitin üzerinden tırmanarak iki metre aşağıya indi ve kendilerini pistten ayıran bir bariyeri aştı.

Erken pist işgalleri FIA'nın güvenlik protokollerinin ciddi bir ihlali olarak kabul edilir ve Amerika Birleşik Devletleri yarış yönetiminin ve COTA temsilcilerinin bir açıklama yapmak üzere FIA'nın yarış komiserlerine rapor vermeleri gerekir.

Toplantıda komiserler, etkinliğin “makul önlemleri almayarak güvensiz bir duruma yol açarak” FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.

Teksas pistinin FIA onaylı etkinliklerinde başka bir ihlalin gerçekleşmemesi koşuluyla etkinliğe 500.000 Avro para cezası verildi ve bu cezanın 350.000 Avroluk kısmı, COTA'da ilk kez böyle bir güvenlik ihlali yaşandığı için 31 Aralık 2026 tarihine kadar askıya alındı.

Yıl sonundan önce organizatörün FIA'ya bir daha tekrarlanmaması için atacağı adımları ortaya koyan resmi bir iyileştirme planı sunması ve 5,5 km'lik pist çevresindeki diğer olası ihlal alanlarını araştırması gerekiyor.

Hakemler, izleyicilerin piste alınmasına yönelik etkinliğin güvenlik planının kendi başına iyi uygulandığını, ancak organizatörlerin Pazar günü güvenlik sorunlarına yol açan ana düzlükteki olası bir ihlal alanını gözden kaçırdığını belirtti.

ARCHIVE PHOTO —Red smoke fills the air as the huge crowd celebrate a win for Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Kalabalık kontrolü sorunları son yıllarda tekrarlanan bir tema haline geldi. 2024'ün başlarında, Kanada Grand Prix’si organizatörleri, araçlar hala pistteyken taraftarların piste girmesi nedeniyle FIA tarafından çağrıldı.

2023 yılında Melbourne'de düzenlenen Avustralya Grand Prix'sinde de pist işgali sorunları yaşanmış ve organizatörlerden yönetim organına benzer bir iyileştirme raporu sunmaları istenmişti. Melbourne organizatörleri, bu yıl Albert Park'ta yapılacak yarış için seyircilerin piste inmesini yasaklamaya karar verdiler.

Geçen yıl Avustralya'da yaşanan sorunların bir benzeri de Brezilya Grand Prix'sinde yaşanmış, otomobiller damalı bayrağı alırken taraftarlar 1. virajda Interlagos pistine girmişti.

Komiserler, FIA'ya cezanın garanti edilen kısmının, FIA Güvenlik Departmanı tarafından yürütülen motor sporları güvenlik girişimlerine tahsis edilmesi tavsiyesinde bulundu.