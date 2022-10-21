Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı Sonraki / Pourchaire: "Hayatımın en güzel bir saatiydi"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Antrenman raporu

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider

Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider
Haberi dinle

Formula 1, 2022 Şampiyonasının 19. ayağı için bu sezon 2. kez Amerika'ya geldi. Pist üstü aksiyonu, 21 Ekim akşamı gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve yaklaşık 2 saat sonra başlayan 2. antrenman seansı ile devam etti. 

1. antrenman raporu :

Bu seansta Pirelli'nin 2023 prototip lastikleri test edileceğinden seans süresi 30 dakika daha uzundu. Yani takımların 90 dakikası vardı. 

Ancak bu seans, tamamen Pirelli tarafından kontrol edildiğinden takımların güç dengeleri hakkında gerçekçi bir görüntü vermedi. 

Pirelli'nin lastik testlerinin "kör testler" olduğunu hatırlatmak fayda var. Bu seanslarda takımlar sadece Pirelli'nin onlara verdiği "prototip" lastiklerini kullanabiliyor ve test programları tamamen Pirelli tarafından belirleniyor. Pilotlar ve takımlar, hangi hamuru kullandıklarını bilmiyorlar. Sadece Pirelli bu bilgiye sahip oluyor. Pilotlardan istenen şey, sabit ve istikrarlı bir tempoda gitmeleri. 

Takımların sürüş programını Pirelli belirliyor. Pirelli, genellikle farklı takımlar için farklı test programları hazırlıyor. Yani bazı takımlardan dolu depoyla bazı takımlardan boş depoyla sürüş yapmasını istiyor. Her takım Pirelli'nin kendisine vermiş olduğu sürüş programını, tur sayısını, yakıt seviyesini dikkate alarak sürüşlerini yapmak zorunda oluyor. 

Neredeyse her takım farklı şartlarda sürüş yaptığından, bu tarz seanslar takımların güç dengesi hakkında gerçekçi bir görüntü vermiyor. 

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İlk seansta araçta olmayan Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo ve Charles Leclerc bu seansta araçlarına döndüler. Bu isimler, ilk seansta araçta yer almadıklarından prototip lastikle turlamak zorunda değillerdi. Bu isimler seansın ilk yarısında normal hamurları kullanmalarının ardından prototip lastiklere geçtiler. 

İlk seansta araçlarında yer almayan Bottas, Magnussen, Latifi, Ricciard ve Leclerc; hariç tüm pilotlar prototip lastikle turlamak zorundalardı ve öyle de yaptılar. 

Seans boyunca prototip lastiklerle Pirelli'nin vermiş olduğu test programları uygulandı ve Pirelli hariç herkes için nispeten sıkıcı bir seans geride kaldı. 

Seansın ilk yarısında prototip lastik kullanmak zorunda olmayan Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo; bunun getirmiş olduğu avantajla ilk 3 sırayı aldılar. 

Leclerc, orta hamurla 1:36.810 yaparak en hızlı isim oldu. Fakat belirttiğimiz gibi, Leclerc'in potansiyel rakipleri prototip lastiklerle Pirelli'nin sürüş programını uyguladığından, bu seansa çok anlam yüklememek gerek. 

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarın TSİ 22.00'de başlayacak olan 3. antrenman seansı, takımların nerede olduğuna dair çok daha gerçekçi bir resim sunacaktır. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 37 1'36.810     205.007
2 Finland Valtteri Bottas 37 1'37.525 0.715 0.715 203.504
3 Australia Daniel Ricciardo 40 1'37.627 0.817 0.102 203.292
4 Spain Carlos Sainz Jr. 26 1'38.232 1.422 0.605 202.040
5 Germany Mick Schumacher 26 1'39.507 2.697 1.275 199.451
6 United Kingdom Lando Norris 26 1'39.547 2.737 0.040 199.371
7 Netherlands Max Verstappen 26 1'39.575 2.765 0.028 199.315
8 United Kingdom Lewis Hamilton 26 1'39.698 2.888 0.123 199.069
9 France Pierre Gasly 26 1'39.840 3.030 0.142 198.786
10 Mexico Sergio Perez 26 1'39.852 3.042 0.012 198.762
11 Denmark Kevin Magnussen 24 1'40.084 3.274 0.232 198.301
12 Japan Yuki Tsunoda 26 1'40.178 3.368 0.094 198.115
13 United Kingdom George Russell 26 1'40.562 3.752 0.384 197.358
14 China Guan Yu Zhou 26 1'40.664 3.854 0.102 197.158
15 Canada Lance Stroll 26 1'40.806 3.996 0.142 196.881
16 France Esteban Ocon 26 1'41.310 4.500 0.504 195.901
17 Spain Fernando Alonso 26 1'41.334 4.524 0.024 195.855
18 Thailand Alexander Albon 26 1'41.853 5.043 0.519 194.857
19 Germany Sebastian Vettel 26 1'41.857 5.047 0.004 194.849
20 Canada Nicholas Latifi 26 1'42.317 5.507 0.460 193.973
Tüm sonuçları görüntüle
Lando Norris, McLaren MCL36, in the pit lane

Lando Norris, McLaren MCL36, in the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

 

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı
Önceki haber

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı
Sonraki haber

Pourchaire: "Hayatımın en güzel bir saatiydi"

Pourchaire: "Hayatımın en güzel bir saatiydi"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum" Malezya GP
MotoGP

İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"

FIA, Mercedes'in yeni ön kanadını kullanmasına izin vermedi! Birleşik Devletler GP
Formula 1

FIA, Mercedes'in yeni ön kanadını kullanmasına izin vermedi!

Güncellemeler hakkında konuşan Hamilton: "Araçtaki gelişimi kesinlikle hissettim" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Güncellemeler hakkında konuşan Hamilton: "Araçtaki gelişimi kesinlikle hissettim"

Son Haberler

İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"
MotoGP MotoGP

İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"

Malezya'daki sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Marc Marquez, kendisine ilk çizgide bir pozisyon getiren turu nasıl attığını bilmediğini söylerken; Ducati'leri sürekli olarak takip etmesine yönelik gelen eleştirileri de yanıtladı.

Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı
Formula 1 Formula 1

Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı

Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, tüm padoğun Red Bull'un bütçe sınırını aşmasıyla ilgili nasıl bir yaptırım göreceğini beklediği bu günlerde, bütçe sınırı konseptinde yeniden düşünülmesi gereken yerlerin olduğunu söyledi.

Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Austin'de ilk günkü antrenmanları lider tamamlasalar da sıralamalar öncesinde daha fazla gelişebileceklerini söylediler.

Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"

Sergio Perez, antrenman seanslarında araçta birkaç deneme yaptıklarını ve bunların olumlu sonuçlandığını söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.