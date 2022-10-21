Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider

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Formula 1, 2022 Şampiyonasının 19. ayağı için bu sezon 2. kez Amerika'ya geldi. Pist üstü aksiyonu, 21 Ekim akşamı gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve yaklaşık 2 saat sonra başlayan 2. antrenman seansı ile devam etti.

Bu seansta Pirelli'nin 2023 prototip lastikleri test edileceğinden seans süresi 30 dakika daha uzundu. Yani takımların 90 dakikası vardı.

Ancak bu seans, tamamen Pirelli tarafından kontrol edildiğinden takımların güç dengeleri hakkında gerçekçi bir görüntü vermedi.

Pirelli'nin lastik testlerinin "kör testler" olduğunu hatırlatmak fayda var. Bu seanslarda takımlar sadece Pirelli'nin onlara verdiği "prototip" lastiklerini kullanabiliyor ve test programları tamamen Pirelli tarafından belirleniyor. Pilotlar ve takımlar, hangi hamuru kullandıklarını bilmiyorlar. Sadece Pirelli bu bilgiye sahip oluyor. Pilotlardan istenen şey, sabit ve istikrarlı bir tempoda gitmeleri.

Takımların sürüş programını Pirelli belirliyor. Pirelli, genellikle farklı takımlar için farklı test programları hazırlıyor. Yani bazı takımlardan dolu depoyla bazı takımlardan boş depoyla sürüş yapmasını istiyor. Her takım Pirelli'nin kendisine vermiş olduğu sürüş programını, tur sayısını, yakıt seviyesini dikkate alarak sürüşlerini yapmak zorunda oluyor.

Neredeyse her takım farklı şartlarda sürüş yaptığından, bu tarz seanslar takımların güç dengesi hakkında gerçekçi bir görüntü vermiyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İlk seansta araçta olmayan Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo ve Charles Leclerc bu seansta araçlarına döndüler. Bu isimler, ilk seansta araçta yer almadıklarından prototip lastikle turlamak zorunda değillerdi. Bu isimler seansın ilk yarısında normal hamurları kullanmalarının ardından prototip lastiklere geçtiler.

İlk seansta araçlarında yer almayan Bottas, Magnussen, Latifi, Ricciard ve Leclerc; hariç tüm pilotlar prototip lastikle turlamak zorundalardı ve öyle de yaptılar.

Seans boyunca prototip lastiklerle Pirelli'nin vermiş olduğu test programları uygulandı ve Pirelli hariç herkes için nispeten sıkıcı bir seans geride kaldı.

Seansın ilk yarısında prototip lastik kullanmak zorunda olmayan Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo; bunun getirmiş olduğu avantajla ilk 3 sırayı aldılar.

Leclerc, orta hamurla 1:36.810 yaparak en hızlı isim oldu. Fakat belirttiğimiz gibi, Leclerc'in potansiyel rakipleri prototip lastiklerle Pirelli'nin sürüş programını uyguladığından, bu seansa çok anlam yüklememek gerek.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarın TSİ 22.00'de başlayacak olan 3. antrenman seansı, takımların nerede olduğuna dair çok daha gerçekçi bir resim sunacaktır.

Seans sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL36, in the pit lane Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images