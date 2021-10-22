Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci

Bir yıl aranın ardından takvime dönen Amerika GP’de ikinci antrenman seansıyla beraber cuma gününü geride bıraktık.

İkinci antrenman seansında hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 39 derece civarındaydı.

Seans içerisinde birkaç kez birbirini engelleyen ve blokaj yaşayan sürücüler olurken, seansın en büyük olayı Fernando Alonso’nun son dakikalarda spin atıp bariyerlere temas etmesiydi.

Seansın başlarında Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in start düzlüğü boyunca yan yana gitmesi ve sonrasında Hollandalı sürücünün el hareketi çekmesi ise ilginç olaylardan biriydi.

Seansın ilk dakikalarında Valtteri Bottas 1:35.887 ile ilk sıraya yükselirken, sonrasında Red Bull’dan Sergio Perez 0.004 saniye farkla ilk sıraya yükseldi.

İlk 10 dakika geride kalırken sıralama Perez, Bottas, Verstappen, Hamilton şeklindeydi ve bu dörtlüyü sadece 0.036 saniye ayırıyordu.

Dakikalar geçtikçe dereceler de gelişmeye başladı.

Seansın ortalarına gelinirken liderlik birçok kez el değiştirdi. Önce Aston Martin’den Lance Stroll 1:35.561 ile ilk sırayı ele geçirirken, sonrasında Mercedes’ten Bottas liderliği aldı.

Ancak Red Bull sürücüsü Perez 1:34.946 ile yeniden liderliği almayı başardı.

Fernando Alonso, Alpine

Son bölümlere gelinirken sıralama Perez, Norris, Hamilton, Bottas, Ricciardo şeklindeydi. En hızlı turunu orta hamurla kaydeden Verstappen ise 8. sıradaydı.

Son dakikalarda takımların uzun sürüşler yapmasıyla beraber liderlik el değiştirmedi ve seansın lideri Perez oldu. Meksikalı sürücü 1:35'in altına inebilen tek isim oldu.

McLaren’lar bu seansta hızlı gözükürken, Lando Norris 0.257 saniye geride ikinci, Daniel Ricciardo ise 0.511 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Mercedes’ler ilk seansa göre daha yavaş dereceler elde ettiler. En hızlı turu silinen Hamilton 0.364 saniye geride üçüncü olurken, ilk seansın lideri Bottas dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Lance Stroll iyi bir seans geçirip 0.615 saniye geride altıncı olurken, Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ile Carlos Sainz sırasıyla yedinci ve dokuzuncu oldular.

İki Ferrari sürücüsünün arasında ise şampiyona lideri Max Verstappen yer aldı. Red Bull sürücüsü, yumuşak lastikle attığı turlarda trafiğe takıldı ve derecesini geliştiremedi. Böylece orta lastikle attığı turla beraber 0.878 saniye geride sekizinci sırada yer aldı.

George Russell, Williams FW43B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İlk 10’u tamamlayan isim Alfa Romeo’dan Antonio Giovinazzi olurken, Alpine sürücüleri Esteban Ocon ve Fernando Alonso sırasıyla 11. ve 13. sıralarda kendilerine yer buldular.

Alpine’lerin arasında yer alan AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly 12. olurken, Kimi Raikkonen 14., en hızlı turunu orta lastikle atan Sebastian Vettel 15. sırada yer aldı.

AlphaTauri’den Yuki Tsunoda 16. sırada seansı tamamlarken, iki Williams’ı birden geride bırakan Haas sürücüsü Mick Schumacher 17. oldu.

Son üç sırada ise Williams sürücüleri Nicholas Latifi ve George Russell ile Haas’tan Nikita Mazepin yer aldı.

Verstappen (orta) ve Vettel (orta) dışında tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 21.00’de başlayacak.

Seans sonucu: