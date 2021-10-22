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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Antrenman raporu

Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci

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, Editör

2021 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin 2. antrenman seansını Red Bull sürücüsü Sergio Perez ilk sırada tamamladı.

Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci

Bir yıl aranın ardından takvime dönen Amerika GP’de ikinci antrenman seansıyla beraber cuma gününü geride bıraktık.

İkinci antrenman seansında hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 39 derece civarındaydı.

Seans içerisinde birkaç kez birbirini engelleyen ve blokaj yaşayan sürücüler olurken, seansın en büyük olayı Fernando Alonso’nun son dakikalarda spin atıp bariyerlere temas etmesiydi.

Seansın başlarında Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in start düzlüğü boyunca yan yana gitmesi ve sonrasında Hollandalı sürücünün el hareketi çekmesi ise ilginç olaylardan biriydi.

Seansın ilk dakikalarında Valtteri Bottas 1:35.887 ile ilk sıraya yükselirken, sonrasında Red Bull’dan Sergio Perez 0.004 saniye farkla ilk sıraya yükseldi.

İlk 10 dakika geride kalırken sıralama Perez, Bottas, Verstappen, Hamilton şeklindeydi ve bu dörtlüyü sadece 0.036 saniye ayırıyordu.

Dakikalar geçtikçe dereceler de gelişmeye başladı.

Seansın ortalarına gelinirken liderlik birçok kez el değiştirdi. Önce Aston Martin’den Lance Stroll 1:35.561 ile ilk sırayı ele geçirirken, sonrasında Mercedes’ten Bottas liderliği aldı.

Ancak Red Bull sürücüsü Perez 1:34.946 ile yeniden liderliği almayı başardı.

Fernando Alonso, Alpine

Fernando Alonso, Alpine

Son bölümlere gelinirken sıralama Perez, Norris, Hamilton, Bottas, Ricciardo şeklindeydi. En hızlı turunu orta hamurla kaydeden Verstappen ise 8. sıradaydı.

Son dakikalarda takımların uzun sürüşler yapmasıyla beraber liderlik el değiştirmedi ve seansın lideri Perez oldu. Meksikalı sürücü 1:35'in altına inebilen tek isim oldu.

McLaren’lar bu seansta hızlı gözükürken, Lando Norris 0.257 saniye geride ikinci, Daniel Ricciardo ise 0.511 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Mercedes’ler ilk seansa göre daha yavaş dereceler elde ettiler. En hızlı turu silinen Hamilton 0.364 saniye geride üçüncü olurken, ilk seansın lideri Bottas dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Lance Stroll iyi bir seans geçirip 0.615 saniye geride altıncı olurken, Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ile Carlos Sainz sırasıyla yedinci ve dokuzuncu oldular.

İki Ferrari sürücüsünün arasında ise şampiyona lideri Max Verstappen yer aldı. Red Bull sürücüsü, yumuşak lastikle attığı turlarda trafiğe takıldı ve derecesini geliştiremedi. Böylece orta lastikle attığı turla beraber 0.878 saniye geride sekizinci sırada yer aldı.

George Russell, Williams FW43B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

George Russell, Williams FW43B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İlk 10’u tamamlayan isim Alfa Romeo’dan Antonio Giovinazzi olurken, Alpine sürücüleri Esteban Ocon ve Fernando Alonso sırasıyla 11. ve 13. sıralarda kendilerine yer buldular.

Alpine’lerin arasında yer alan AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly 12. olurken, Kimi Raikkonen 14., en hızlı turunu orta lastikle atan Sebastian Vettel 15. sırada yer aldı.

AlphaTauri’den Yuki Tsunoda 16. sırada seansı tamamlarken, iki Williams’ı birden geride bırakan Haas sürücüsü Mick Schumacher 17. oldu.

Son üç sırada ise Williams sürücüleri Nicholas Latifi ve George Russell ile Haas’tan Nikita Mazepin yer aldı.

Verstappen (orta) ve Vettel (orta) dışında tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 21.00’de başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 24 1'34.946    
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 20 1'35.203 0.257 0.257
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'35.310 0.364 0.107
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 24 1'35.360 0.414 0.050
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'35.457 0.511 0.097
6 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'35.561 0.615 0.104
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'35.572 0.626 0.011
8 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 23 1'35.824 0.878 0.252
9 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 24 1'35.919 0.973 0.095
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 26 1'36.138 1.192 0.219
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 23 1'36.158 1.212 0.020
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 25 1'36.242 1.296 0.084
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 18 1'36.376 1.430 0.134
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 25 1'36.558 1.612 0.182
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 30 1'36.718 1.772 0.160
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 24 1'36.983 2.037 0.265
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 24 1'37.041 2.095 0.058
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'37.254 2.308 0.213
19 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 21 1'37.490 2.544 0.236
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 23 1'38.026 3.080 0.536
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