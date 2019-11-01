Amerika GP 2. antrenman: Hamilton, Leclerc'in önünde lider

İkinci antrenman seansında hava sıcaklığı 16 dereceye çıkarken, pist sıcaklığı 24 dereceydi.

Seansın henüz ilk dakikalarında Haas pilotu Romain Grosjean aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına büyük bir hasar verdi. Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Kısa bir süre sonra Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo'sunun kontrolünü kaybedip spin attı.

Ayrıca Ferrari pilotu Sebastian Vettel de bitime kısa bir süre kala 14. virajda spin attı.

Saniyeler sonra Daniil Kvyat 18. virajda spin atarken, pek çok pilotun derecesi 19. virajda pist dışına taştıkları için silindi.

Tüm bunların yaşandığı seansta en hızlı dereceyi Mercedes pilotu Lewis Hamilton yaptı.

İngiliz pilot, Mercedes'iyle 1:33.232 yaparken, en yakın takipçisi ve Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 0.301 saniye önünde yer almayı başardı.

Ferrari sürücüsü Leclerc 1:33.533'lük derecesiyle ikinci sırada yer alırken, Red Bull'dan Max Verstappen sadece 0.014 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç pilot böylelikle 0.315 saniye içinde dizilmiş oldular.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takım arkadaşının 0.3, lider Hamilton'ın ise 0.6 saniye gerisinde dördüncü olurken, onu 0.1 saniye geriden Valtteri Bottas takip etti.

Red Bull pilotu Alex Albon, takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.9 saniye gerisinde kaldığı seansta altıncı olurken, Pierre Gasly güçlü bir seans geçirdi ve Albon'ın 0.075 saniye gerisinde yedinci oldu.

McLaren pilotu Carlos Sainz ilk seansa göre daha temiz bir seans geçirdi ve Gasly'nin 0.1 saniye gerisinde sekizinci oldu.

İlk onu Racing Point'ten Lance Stroll ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi tamamladı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Giovinazzi'nin 0.085 saniye gerisinde 11. olurken, onu da 0.052 saniye geriden Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat takip etti.

Kvyat'ın 0.013 saniye gerisinde Renault pilotu Nico Hulkenberg yer alırken, McLaren'dan Lando Norris 14. ve Racing Point'ten Sergio Perez 15. oldu.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 2.155 saniye geride 16. en hızlı isim olurken, Haas pilotu Kevin Magnussen 17. ve takım arkadaşı Romain Grosjean 18. oldu.

İlk seansta koltuğunu Nicholas Latifi'ye bırakan Williams pilotu George Russell seansı 19. sırada tamamladı.

Son sırada ise diğer Williams pilotu Robert Kubica yer aldı.

İlk dakikalarda kaza yapan Grosjean dışında tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydetti. Fransız sürücü 4 tur atabildiği seanstaki en iyi derecesini orta hamurla kaydetti.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 21:00'de başlayacak.

Seans sonucu: