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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Antrenman raporu

Amerika GP 2. antrenman: Hamilton, Leclerc'in önünde lider

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Amerika GP 2. antrenman: Hamilton, Leclerc'in önünde lider
Ekleyen:
, Editör
1 Kas 2019 21:30

2019 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansında hava sıcaklığı 16 dereceye çıkarken, pist sıcaklığı 24 dereceydi.

Seansın henüz ilk dakikalarında Haas pilotu Romain Grosjean aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına büyük bir hasar verdi. Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Kısa bir süre sonra Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo'sunun kontrolünü kaybedip spin attı.

Ayrıca Ferrari pilotu Sebastian Vettel de bitime kısa bir süre kala 14. virajda spin attı.

Saniyeler sonra Daniil Kvyat 18. virajda spin atarken, pek çok pilotun derecesi 19. virajda pist dışına taştıkları için silindi.

Tüm bunların yaşandığı seansta en hızlı dereceyi Mercedes pilotu Lewis Hamilton yaptı.

İngiliz pilot, Mercedes'iyle 1:33.232 yaparken, en yakın takipçisi ve Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 0.301 saniye önünde yer almayı başardı.

Ferrari sürücüsü Leclerc 1:33.533'lük derecesiyle ikinci sırada yer alırken, Red Bull'dan Max Verstappen sadece 0.014 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç pilot böylelikle 0.315 saniye içinde dizilmiş oldular.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takım arkadaşının 0.3, lider Hamilton'ın ise 0.6 saniye gerisinde dördüncü olurken, onu 0.1 saniye geriden Valtteri Bottas takip etti.

Red Bull pilotu Alex Albon, takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.9 saniye gerisinde kaldığı seansta altıncı olurken, Pierre Gasly güçlü bir seans geçirdi ve Albon'ın 0.075 saniye gerisinde yedinci oldu.

 

McLaren pilotu Carlos Sainz ilk seansa göre daha temiz bir seans geçirdi ve Gasly'nin 0.1 saniye gerisinde sekizinci oldu.

İlk onu Racing Point'ten Lance Stroll ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi tamamladı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Giovinazzi'nin 0.085 saniye gerisinde 11. olurken, onu da 0.052 saniye geriden Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat takip etti.

Kvyat'ın 0.013 saniye gerisinde Renault pilotu Nico Hulkenberg yer alırken, McLaren'dan Lando Norris 14. ve Racing Point'ten Sergio Perez 15. oldu.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 2.155 saniye geride 16. en hızlı isim olurken, Haas pilotu Kevin Magnussen 17. ve takım arkadaşı Romain Grosjean 18. oldu.

İlk seansta koltuğunu Nicholas Latifi'ye bırakan Williams pilotu George Russell seansı 19. sırada tamamladı.

Son sırada ise diğer Williams pilotu Robert Kubica yer aldı.

İlk dakikalarda kaza yapan Grosjean dışında tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydetti. Fransız sürücü 4 tur atabildiği seanstaki en iyi derecesini orta hamurla kaydetti.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 21:00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Pilot Şasi Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 34 01'33.232    
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 33 01'33.533 00.301 00.301
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 28 01'33.547 00.315 00.014
4 Germany Sebastian Vettel Ferrari 35 01'33.890 00.658 00.343
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes 34 01'34.045 00.813 00.155
6 Thailand Alexander Albon Red Bull 32 01'34.434 01.202 00.389
7 France Pierre Gasly Toro Rosso 31 01'34.509 01.277 00.075
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 34 01'34.667 01.435 00.158
9 Canada Lance Stroll Racing Point 29 01'34.744 01.512 00.077
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 29 01'34.839 01.607 00.095
11 Australia Daniel Ricciardo Renault 29 01'34.924 01.692 00.085
12 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 36 01'34.975 01.743 00.051
13 Germany Nico Hulkenberg Renault 32 01'34.988 01.756 00.013
14 United Kingdom Lando Norris McLaren 30 01'35.025 01.793 00.037
15 Mexico Sergio Perez Racing Point 26 01'35.109 01.877 00.084
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 34 01'35.387 02.155 00.278
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 28 01'35.442 02.210 00.055
18 France Romain Grosjean Haas 4 01'35.789 02.557 00.347
19 United Kingdom George Russell Williams 37 01'36.749 03.517 00.960
20 Poland Robert Kubica Williams 33 01'37.283 04.051 00.534
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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