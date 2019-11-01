Amerika GP 1. antrenman: Seansın lideri Verstappen

Austin'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansı soğuk şartlarda yapıldı ve hava yalnızca 12 dereceydi.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Charles Leclerc ilk on dakika geride kalırken motorda bir sorun olduğunu söyleyerek garaja geldi.

Genel olarak sürücüler pist üstünde çeşitli bölgelerde tümsekler olduğunu söylediler.

Takımlar seans içerisinde 2020 test lastiklerini deneme şansı yakaladılar ve Mercedes de uzun süre bu lastikleri deneyen takımlar arasında yer aldı.

McLaren'da Carlos Sainz'ın aracına yeni bir taban takılırken, İspanyol sürücü daha sonra piste çıktı ve bir spin attı.

Lando Norris, kafa korumasının arka düzlükteyken birden çıktığını söyleyerek garaja geldi.

Ayrıca Williams'ta George Russell yerine piste çıkan Nicholas Latifi vites kutusu problemi yaşarken, Renault'dan Nico Hulkenberg de hidrolik sorunu yaşadı.

Daniil Kvyat da son dakikalarda Toro Rosso ile ilk virajda spin attı.

Son beş dakikaya Red Bull pilotu Max Verstappen 1:34.057'lik derecesiyle ilk sırada girdi ve son bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca seansı ilk sırada noktaladı.

Red Bull böylelikle hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Sebastian Vettel, Red Bull sürücüsünün en yakın takipçisiydi ve 1:34.226'lık derecesiyle 0.169 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Red Bull'un diğer pilotu Alex Albon, Verstappen'den 0.259 saniye daha yavaş bir tur atıp üçüncü olurken, Toro Rosso pilotu Pierre Gasly sürpriz şekilde 1:35.008'le 0.951 saniye geride dördüncü oldu.

Renault pilotu Daniel Ricciardo 1:35.263'lük derecesiyle 1.206 saniye geride beşinci olurken, Haas'tan Romain Grosjean sadece 0.093 saniye gerisinde altıncı oldu.

Onu Ferrari pilotu Charles Leclerc takip etti. Monakolu pilot, takım arkadaşı Vettel'in 1.2 saniye gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk bölümde hızlı tur denemesi yapamadı ve sonrasında attığı en hızlı tur silindi.

Sonuç olarak İngiliz pilot 1:35.439'la sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Racing Point'ten Lance Stroll ve Haas'tan Kevin Magnussen tamamladı.

Toro Rosso'da Daniil Kvyat, Magnussen'in sadece 0.002 saniye gerisinde 11. olurken, Carlos Sainz 12., geçen yılki yarışın galibi Kimi Raikkonen 13. ve Sergio Perez 14. oldu.

Antonio Giovinazzi 15. olabilirken, Nico Hulkenberg 16. ve yine hızlı tur atmayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas 17. oldu.

Son üç sırada Lando Norris, Robert Kubica ve Nicholas Latifi yer aldı.

Leclerc, en hızlı turunu 2020 test lastikleriyle kaydederken, Stroll ve Perez orta hamurla kaydetti. Diğer tüm sürücüler ise en hızlı turlarını yumuşak hamurla attı.

İkinci antrenman seansı TSİ 23:00'te başlayacak.

Seans sonucu: