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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Antrenman raporu

Amerika GP 1. antrenman: Seansın lideri Verstappen

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Amerika GP 1. antrenman: Seansın lideri Verstappen
Ekleyen:
, Editör
1 Kas 2019 17:32

2019 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Amerika GP öncesinde ilk antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Austin'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansı soğuk şartlarda yapıldı ve hava yalnızca 12 dereceydi.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Charles Leclerc ilk on dakika geride kalırken motorda bir sorun olduğunu söyleyerek garaja geldi.

Genel olarak sürücüler pist üstünde çeşitli bölgelerde tümsekler olduğunu söylediler.

Takımlar seans içerisinde 2020 test lastiklerini deneme şansı yakaladılar ve Mercedes de uzun süre bu lastikleri deneyen takımlar arasında yer aldı.

McLaren'da Carlos Sainz'ın aracına yeni bir taban takılırken, İspanyol sürücü daha sonra piste çıktı ve bir spin attı.

Lando Norris, kafa korumasının arka düzlükteyken birden çıktığını söyleyerek garaja geldi.

Ayrıca Williams'ta George Russell yerine piste çıkan Nicholas Latifi vites kutusu problemi yaşarken, Renault'dan Nico Hulkenberg de hidrolik sorunu yaşadı.

Daniil Kvyat da son dakikalarda Toro Rosso ile ilk virajda spin attı.

Son beş dakikaya Red Bull pilotu Max Verstappen 1:34.057'lik derecesiyle ilk sırada girdi ve son bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca seansı ilk sırada noktaladı.

Red Bull böylelikle hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Sebastian Vettel, Red Bull sürücüsünün en yakın takipçisiydi ve 1:34.226'lık derecesiyle 0.169 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

 

Red Bull'un diğer pilotu Alex Albon, Verstappen'den 0.259 saniye daha yavaş bir tur atıp üçüncü olurken, Toro Rosso pilotu Pierre Gasly sürpriz şekilde 1:35.008'le 0.951 saniye geride dördüncü oldu.

Renault pilotu Daniel Ricciardo 1:35.263'lük derecesiyle 1.206 saniye geride beşinci olurken, Haas'tan Romain Grosjean sadece 0.093 saniye gerisinde altıncı oldu.

Onu Ferrari pilotu Charles Leclerc takip etti. Monakolu pilot, takım arkadaşı Vettel'in 1.2 saniye gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk bölümde hızlı tur denemesi yapamadı ve sonrasında attığı en hızlı tur silindi.

Sonuç olarak İngiliz pilot 1:35.439'la sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Racing Point'ten Lance Stroll ve Haas'tan Kevin Magnussen tamamladı.

Toro Rosso'da  Daniil Kvyat, Magnussen'in sadece 0.002 saniye gerisinde 11. olurken, Carlos Sainz 12., geçen yılki yarışın galibi Kimi Raikkonen 13. ve Sergio Perez 14. oldu.

Antonio Giovinazzi 15. olabilirken, Nico Hulkenberg 16. ve yine hızlı tur atmayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas 17. oldu.

Son üç sırada Lando Norris, Robert Kubica ve Nicholas Latifi yer aldı.

Leclerc, en hızlı turunu 2020 test lastikleriyle kaydederken, Stroll ve Perez orta hamurla kaydetti. Diğer tüm sürücüler ise en hızlı turlarını yumuşak hamurla attı.

İkinci antrenman seansı TSİ 23:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Pilot Şasi Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 26 01'34.057    
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 30 01'34.226 00.169 00.169
3 Thailand Alexander Albon Red Bull 28 01'34.316 00.259 00.090
4 France Pierre Gasly Toro Rosso 32 01'35.008 00.951 00.692
5 Australia Daniel Ricciardo Renault 29 01'35.263 01.206 00.255
6 France Romain Grosjean Haas 24 01'35.356 01.299 00.093
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari 23 01'35.380 01.323 00.024
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 32 01'35.439 01.382 00.059
9 Canada Lance Stroll Racing Point 31 01'35.586 01.529 00.147
10 Denmark Kevin Magnussen Haas 23 01'35.659 01.602 00.073
11 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 31 01'35.661 01.604 00.002
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 26 01'35.723 01.666 00.062
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 22 01'35.854 01.797 00.131
14 Mexico Sergio Perez Racing Point 29 01'35.971 01.914 00.117
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 26 01'36.037 01.980 00.066
16 Germany Nico Hulkenberg Renault 24 01'36.124 02.067 00.087
17 Finland Valtteri Bottas Mercedes 40 01'36.159 02.102 00.035
18 United Kingdom Lando Norris McLaren 23 01'36.263 02.206 00.104
19 Poland Robert Kubica Williams 28 01'37.948 03.891 01.685
20 Canada Nicholas Latifi Williams 7 01'41.112 07.055 03.164
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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