Amerika GP 1. antrenman seansı: Ferrariler 1-2, Verstappen üçüncü oldu
2024 Amerika Grand Prix'si 1. antrenman seansını Carlos Sainz lider tamamlarken, Charles Leclerc ikinci, Max Verstappen üçüncü oldu.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Amerika Grand Prix'sinde ilk antrenman seansı başladı.
Piste çıkan Max Verstappen ve Lando Norris gibi bazı pilotlar keşif turları atıp pite geri dönerken, bazı pilotlar hızlı turlarını atmaya başladılar. Çoğu pilotun sert hamur lastikleri tercih ettiği görüldü.
Atılan ilk turlardan sonra Charles Leclerc 1:36.724 ile liderliğe yerleşti. Ancak kısa süre sonra takım arkadaşı Carlos Sainz, liderliği yaklaşık 0.5 saniye farkla ele geçirdi.
Seansta yaklaşık 15 dakika geride kalırken Lewis Hamilton çok yüksek hızda spin attı ancak herhangi bir yere çarpmadan aracını kontrol altına almayı ve yoluna devam etmeyi başardı. Birkaç dakika sonra takım arkadaşı George Russell da spin atarak kısa süreliğine sarı bayrakların çıkmasına neden oldu ancak hasar almadan yoluna devam etti.
Seans bitimine yaklaşık 38 dakika kala Leclerc, Sainz, Russell, Verstappen ve Norris sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.
Seansın ilk yarısı geride kalırken Red Bull pilotları yumuşak hamur lastiğe geçtiler. Verstappen 1:33.855'lik derecesiyle seans liderliğini elde ederken, Sergio Perez onun 0.862 saniye gerisinde 3. sırada yer aldı. Perez daha sonra attığı turla takım arkadaşına biraz daha yaklaşarak 2. sırayı aldı.
Böylece Red Bull pilotları yumuşak hamurlarla seansta başı çekerken, onları sert hamurlarla turlarını atan Ferrari pilotları ve Russell izledi.
Seansın bitimine 10 dakika kala çaylak Franco Colapinto yumuşak hamurlarla attığı turla Verstappen'in 1.393 saniye gerisinde beşinciliğe yerleşti.
Seansın son bölümünde pilotlar yavaş yavaş yumuşak hamurlara geçtiler ve art arda hızlı turlarını atmaya başladılar.
Ferrari pilotları seansı 1 ve 2. olarak tamamlarken, onları sırasıyla Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Russell, Magnussen, Alonso ve Tsunoda izledi.
Seans Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
1'33.602
|212.033
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.021
1'33.623
|0.021
|211.986
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.253
1'33.855
|0.232
|211.462
|4
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.266
1'33.868
|0.013
|211.433
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.306
1'33.908
|0.040
|211.343
|6
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.361
1'33.963
|0.055
|211.219
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
+0.491
1'34.093
|0.130
|210.927
|8
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|24
|
+0.494
1'34.096
|0.003
|210.920
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+0.510
1'34.112
|0.016
|210.884
|10
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|20
|
+0.711
1'34.313
|0.201
|210.435
|11
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|24
|
+0.762
1'34.364
|0.051
|210.321
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|24
|
+0.773
1'34.375
|0.011
|210.297
|13
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|28
|
+0.841
1'34.443
|0.068
|210.145
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|26
|
+1.016
1'34.618
|0.175
|209.757
|15
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+1.017
1'34.619
|0.001
|209.754
|16
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.036
1'34.638
|0.019
|209.712
|17
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|24
|
+1.204
1'34.806
|0.168
|209.341
|18
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|26
|
+1.439
1'35.041
|0.235
|208.823
|19
|F. Colapinto Williams
|43
|Williams
|Mercedes
|27
|
+1.646
1'35.248
|0.207
|208.369
|20
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|15
|
+3.617
1'37.219
|1.971
|204.145
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