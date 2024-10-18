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Formula 1 Amerika GP

Amerika GP 1. antrenman seansı: Ferrariler 1-2, Verstappen üçüncü oldu

2024 Amerika Grand Prix'si 1. antrenman seansını Carlos Sainz lider tamamlarken, Charles Leclerc ikinci, Max Verstappen üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Amerika Grand Prix'sinde ilk antrenman seansı başladı.

Piste çıkan Max Verstappen ve Lando Norris gibi bazı pilotlar keşif turları atıp pite geri dönerken, bazı pilotlar hızlı turlarını atmaya başladılar. Çoğu pilotun sert hamur lastikleri tercih ettiği görüldü.

Atılan ilk turlardan sonra Charles Leclerc 1:36.724 ile liderliğe yerleşti. Ancak kısa süre sonra takım arkadaşı Carlos Sainz, liderliği yaklaşık 0.5 saniye farkla ele geçirdi.

Seansta yaklaşık 15 dakika geride kalırken Lewis Hamilton çok yüksek hızda spin attı ancak herhangi bir yere çarpmadan aracını kontrol altına almayı ve yoluna devam etmeyi başardı. Birkaç dakika sonra takım arkadaşı George Russell da spin atarak kısa süreliğine sarı bayrakların çıkmasına neden oldu ancak hasar almadan yoluna devam etti.

Seans bitimine yaklaşık 38 dakika kala Leclerc, Sainz, Russell, Verstappen ve Norris sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

Seansın ilk yarısı geride kalırken Red Bull pilotları yumuşak hamur lastiğe geçtiler. Verstappen 1:33.855'lik derecesiyle seans liderliğini elde ederken, Sergio Perez onun 0.862 saniye gerisinde 3. sırada yer aldı. Perez daha sonra attığı turla takım arkadaşına biraz daha yaklaşarak 2. sırayı aldı.

Böylece Red Bull pilotları yumuşak hamurlarla seansta başı çekerken, onları sert hamurlarla turlarını atan Ferrari pilotları ve Russell izledi.

Seansın bitimine 10 dakika kala çaylak Franco Colapinto yumuşak hamurlarla attığı turla Verstappen'in 1.393 saniye gerisinde beşinciliğe yerleşti.

Seansın son bölümünde pilotlar yavaş yavaş yumuşak hamurlara geçtiler ve art arda hızlı turlarını atmaya başladılar.

Ferrari pilotları seansı 1 ve 2. olarak tamamlarken, onları sırasıyla Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Russell, Magnussen, Alonso ve Tsunoda izledi.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 25

1'33.602

   212.033
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 27

+0.021

1'33.623

 0.021 211.986
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23

+0.253

1'33.855

 0.232 211.462
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 25

+0.266

1'33.868

 0.013 211.433
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.306

1'33.908

 0.040 211.343
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 22

+0.361

1'33.963

 0.055 211.219
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.491

1'34.093

 0.130 210.927
8 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 24

+0.494

1'34.096

 0.003 210.920
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24

+0.510

1'34.112

 0.016 210.884
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 20

+0.711

1'34.313

 0.201 210.435
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 24

+0.762

1'34.364

 0.051 210.321
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 24

+0.773

1'34.375

 0.011 210.297
13 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 28

+0.841

1'34.443

 0.068 210.145
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+1.016

1'34.618

 0.175 209.757
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 24

+1.017

1'34.619

 0.001 209.754
16 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24

+1.036

1'34.638

 0.019 209.712
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 24

+1.204

1'34.806

 0.168 209.341
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 26

+1.439

1'35.041

 0.235 208.823
19 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 27

+1.646

1'35.248

 0.207 208.369
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 15

+3.617

1'37.219

 1.971 204.145
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Neva Ünsaldı
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Neva Ünsaldı
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