American Express, F1 ve Las Vegas GP için ortak rolünü üstlendi

Las Vegas'a özel çalışmalara ek olarak; bu çok yıllı anlaşma Austin, Miami, Montreal, Mexico City ve Interlagos etkinliklerini kapsıyor. Amex ayrıca sadece kadınlara özel F1 Academy serisinin destekçisi olacak.

Bu anlaşma aynı zamanda basketbol, golf, tenis ve futbolda uzun süredir faaliyet gösteren finansal hizmetler şirketi için son on yıl içindeki ilk yeni spor sponsorluğu programı anlamına geliyor.

Amex kart üyeleri; biletlere ön satış erişimi ve yarışlarda ek özel avantajlara sahip olacak.

Şirketin pazarlama müdürü Elizabeth Rutledge, kendilerine çekici gelen şeyin F1'in artan izleyici kitlesi olduğunu açıkça belirtiyor.

"F1 hayran kitlesi ve izleyici sayısı son birkaç yılda katlanarak arttı."

"Bu nedenle American Express'in bilinen ayrıcalıklı erişimini ve benzersiz deneyimlerini kart üyelerimize ve yarış tutkunlarına sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

"F1'in küresel ortaklık portföyümüze eklenmesi, müşterilerimiz için en tutkulu oldukları alanlarda anlamlı değer yaratmaya devam etmemize yardımcı oluyor.""

Las Vegas track action Photo by: Liberty Media

F1'in ticari ortaklıklar direktörü Jonny Haworth, bunun iki yönlü bir yol olduğunu ve sporun da Amex'in sağlayabileceği görünürlükten faydalanmasının beklendiğini öne sürdü.

"ABD'deki varlığımızı büyütmeye devam ederken; American Express'in kart üyelerine hayatta birinci sınıf anlar sunarken spora yeni bir hayran dalgası getireceğine ve bu önemli pazardaki taraftar deneyimini daha da geliştirme ve yükseltme çabalarımızda F1'i destekleyeceğine inanıyoruz."

"American Express gibi küresel bir markanın F1 Academy'yi desteklediğini ve serinin sporumuzda kalıcı bir değişim yaratmak için yaptığı çalışmaları görmek de harika."

Las Vegas etkinliğinin baş ticari sorumlusu Emily Prazer şunları ekledi: "Genel konuk deneyimini geliştiren ve beklentilerini aşan markalarla ortaklık kurmamız çok önemli.

"American Express, dünyanın dört bir yanındaki sporseverler için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunmaya devam ediyor ve kart üyeleri için hayatta bir kez yaşanabilecek deneyimler yaratmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Tarih boyunca kredi kartı şirketleri F1'e nadiren dahil oldu, Mastercard'ın 1997'de kısa ömürlü Lola takımıyla olan kısa ilişkisi belki de en iyi hatırlanan örnekti. Şirket daha sonra Jordan ile birlikte çalıştı