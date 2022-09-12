Ameliyat sonrası durumu kötüye giden Albon'dan iyi haber geldi

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Williams pilotu Alex Albon, Monza'da güçlü bir cuma günü geçirmiş ve puan savaşı vereceğinin sinyallerini vermişti.

Ancak cumartesi günü apandisit teşhisiyle acilen hastaneye yatırıldı ve ameliyata alınmasına karar verildi. Bunun üzerine Williams, Albon'un Monza'da yarışmayacağını doğruladı.

O günden bu yana Albon'un sağlık durumuyla alakalı yeni bir bilgi yoktu. Fakat bugün bir açıklama yayınlayan İngiliz ekip, Taylandlı sürücünün durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Albon, ameliyat sonrası yaşanan bir komplikasyon nedeniyle solunum güçlüğü çekti ve bundan ötürü de tekrar yoğun bakıma alındı. Sonrasında durumu beklendiği gibi gelişti ve artık kendi başına nefes alabiliyor.

Açıklamada şöyle denildi: "Alex Albon, 10 Eylül Cumartesi sabahı apandisit teşhisi konulmasının ardından tedavi için San Gerardo hastanesine yatırıldı."

"Cumartesi günü öğle saatlerinde başarılı bir laparoskopik ameliyat geçirdi."

"Ameliyatın ardından Alex, nadir görülen bir komplikasyon olan solunum yetmezliğine yol açan beklenmedik anestezi komplikasyonları yaşadı. Bunun üzerine tekrar entübe edildi ve destek için yoğun bakıma nakledildi."

"Gece boyunca durumu harika şekilde gelişti ve dün sabah solunum cihazından çıkarıldı. Şimdi genel servise nakledildi ve yarın taburcu olması bekleniyor. Başka herhangi bir komplikasyon yaşanmadı."

"Alex'in tüm odak noktası iyileşmek ve bu ayın sonundaki Singapur Grand Prix'sine hazırlanmak olacak."