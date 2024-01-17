McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

Yakında yeni ismini alacak olan AlphaTauri takımının talihini iyileştirme çabasının bir parçası olarak, takımın sahibi Red Bull liderliğini yeniledi ve altyapı değişiklikleri yapıyor.

Bunun bir parçası olarak AlphaTauri, Red Bull'dan daha fazla müşteri parçası alacak ve takımının Milton Keynes kampüsündeki varlığını artıracak.

Brown daha önce de bu ortaklığın kapsamıyla ilgili endişelerini dile getirmişti ve takım patronlarının azami dikkat göstermesi gereken bir konu olduğunu düşünüyor.

McLaren'in 2024 renk düzeni lansmanında konuşan Brown, "Bir spor dalı olarak odaklanmamızı istediğim şey, A/B takımının ortak mülkiyeti ile ilgili düzenlemelerin neresinde olduğumuz."

"Bunun sporun adaleti ve taraftarlar için ciddi bir mesele olduğuna inanıyorum. Bu yüzden başka hiçbir büyük spor dalında buna izin verilmiyor."

"Sektör olarak, Formula 1'in bir zamanlar olduğu seviyeye gelmeden önce buna odaklandığımızı görmek isterim, ki bu çok dengesiz bir durum çünkü insanlar kurallara göre oynuyor ama farklı bir kurallar dizisine göre." dedi.

Brown, AlphaTauri operasyonunun tamamının Red Bull'a daha yakın olmak için mevcut İtalya'daki fabrikasından taşınabileceği söylentileri üzerine durumla ilgili endişelerinin arttığını söyledi.

"Anladığım kadarıyla AlphaTauri İngiltere'ye taşınıyor ve bence bu her iki takımın da yararına olacak."

"Dolayısıyla bu A/B ekibi ve A/B ekibinin tamamen başka bir seviyesi olan ortak sahiplik, sporun sağlığı ve sporun adaleti açısından bizim için büyük bir endişe kaynağı." dedi.

"Takım işbirliği kuralları uygulamaya konulduğunda, spor farklı bir yerdeydi. Bizim gibi büyük bütçelere sahip olanlarla daha küçük takımlar arasında büyük bir uçurum vardı. Şimdi herkes hemen hemen sınırda, hatta sınırda bile değil."

"Bence herkes beyzbol tabiriyle aynı büyüklükte sopayla oynuyor ve bu nedenle buna gerek yok."

"Ancak bu durum birilerine haksız bir avantaj sağlayabilir ve bence bu sporda hızla çözmemiz gereken bir konu." dedi.

Fotoğraf: Motorsport Images Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the Team Principals Press Conference

FIA ve F1 ilişkileri

Brown'ın harekete geçme çağrısı, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in bazı tartışmalı eylemlerinin ardından bir tarafta FIA diğer tarafta takımlar arasındaki gergin ilişkilerin arka planında yer alıyor.

FIA'nın Noel öncesinde Mercedes patronu Toto Wolff ve eşi Susie'nin karıştığı olası bir çıkar çatışması soruşturmasını kamuoyuna duyurma kararı alması ve 48 saat sonra kanıt bulunamadığı gerekçesiyle soruşturmadan vazgeçmesi de buna dahildi.

Bu eylem, FIA'nın eylemleri nedeniyle uğradıkları itibar kaybı konusunda son derece eleştirel olan Wolff ailesinin potansiyel yasal işlem başlatmalarının kapısını açtı.

Brown, FIA ve F1'in gelecekte birlikte daha iyi çalışabileceğini umduğunu söyledi.

Brown, "FIA ve Formula 1 [liderlik söz konusu olduğunda], arasındaki ilişkinin daha birleşik bir şekilde ilerlediğini görmek isteriz."

"Bence her ikisi de spor için en iyisini yapmak istiyor." dedi.

Wolff olayının herhangi bir yansıması olup olmadığı sorulduğunda Brown, "O zamandan beri hiçbir şey duymadık."

"Resmi ya da gayri resmi olarak, çünkü bazı insanların kelimelerini dikkatli seçtiğini görüyorum, Toto/Susie durumu hakkında hiç kimseyle konuşmadık."

"F1 Akademisinin büyük bir destekçisiyiz. Bunun bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. Susie'yi uzun zamandır tanıyorum, çok dürüst biridir. Dolayısıyla hiçbir endişemiz yok." dedi.