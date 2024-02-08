Harman: "A523'ün dar çalışma aralığını genişletmek üzerine çalıştık"

Matt Harman 2018'da Alpine'deki görevine getirilmeden önce yedi yıl boyunca Mercedes'te görev yaptı. Bu yıl ise, hem tasarım departmanını yönetmek hem de Alpine'i gridin ön sıralarına taşımak için atılacak adımlara öncülük etmesi için görevlendirildi.

Harman, A523'ün çalışma aralığının çok dar olduğunu ve geçen yıl yaşadıkları en büyük sorunların bundan kaynaklandığını söyledi ve yeni araçlarında en çok bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Harman, "Daha fazla aerodinamik özgürlük keşfetmek ve tam potansiyelini daha iyi ortaya çıkarmak için bu araçta ilerlemek istediğimiz temel aerodinamik kavramları titizlikle analiz ettik."

"A523 ile çok dar bir çalışma aralığı olduğunu gördük. Bu, aracın kullanımını sınırlamamıza, güçlü ve zayıf yönler açısından çok spesifik özelliklere sahip olduğumuz bir zayıflıktı."

"Bu nedenle, A524 için, potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için daha fazla fırsata sahip olmak amacıyla bu pencereyi mümkün olduğunca genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Şasiden başlayarak A524'ü tasarlarken değiştirilen kısımlar konusunda daha fazla detay paylaşan Alpine teknik direktörü Harman, "Şasi tamamen yeniden tasarlandı. Yeni bir arka süspansiyon sistemimiz var ve ön süspansiyon sistemini optimize ettik. Ayrıca her yarışta daha verimli çalışabilmesi için yeni bir ısı dağıtma sistemi entegre ettik."

"Frenlerin termal yönetimi üzerinde çok çalıştık. Çünkü sistemdeki ısı transferinden elde edilecek bir performans var. Alt kısım da bu araçlarda performansı farklılaştıran bir sistemdir ve bu alanın geliştirilmesinde birçok farklı konsepti kapsayacak ve kendimizi çok daha iyi ifade edecek agresif bir yaklaşım benimsedik." dedi.

Alpine A524 Fotoğraf: Alpine

Harman hem burun hem de ön kanat üzerinde, her ikisi de 2023'tekinden farklı tasarımda, tamamen aerodinamik konular için çok fazla çalışma yaptığını itiraf etti.

"Aracın ön tarafındaki hava akışını yönetmek için burun ve ön kanadı değiştirdik. Bu değişiklikler bize önümüzdeki 2 sezonda performansı arttırmak için çok daha fazla hareket alanı sağlayacak. Ancak sınırlarını zorladığımız belirli hedeflere ulaşmak için bazı ödünler vermemiz gerekti. Bu gelişimi her alanda sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Alpine'in hedefi 2024 sezonuna testlerle başlayarak en iyi başlangıcı yapmak. Sakhir'de üç gün sürecek testler öncesinde güvenilir ve hazır bir araca sahip olmak.

Bu konuya da değinen Harman, "Hedefimiz şubat ayında Bahreyn'de yapılacak testler için iyi bir başlangıç yapmak ve böylece sistem üzerinde düşünmek yerine yalnızca konfigürasyonlara odaklanabilmek. Bu önemli hedeflere ulaşmak için iyi durumdayız ve bunun nedeni her iki fabrikamızın da mükemmel çalışmasıdır." dedi.

Alpine, araç geliştirmeyi genellikle güçlü noktaları olarak görmüştür. Ancak bu yıl, Enstone mühendisleri her zamankinden daha az temkinli olmayı seçerek bazı unsurları sınıra ve hatta bazılarını ötesine taşıdı.

Harman, "A524'ün yaklaşımı agresif ama kasıtlı oldu. Çünkü araca performans katmak için daha geniş bir marj yaratıyoruz. Sonuçlardan ziyade öğrenmeye ve öğrendiklerimize tepki vermeye odaklandık. Tasarım cesurdu ve araca ekleyebileceğimiz konseptler oluşturmaya odaklandık."

"Mümkün olduğunda performans eklemek için sağlam bir platform oluşturduk ve buna ulaşmak için hedefler belirledik. Bazı unsurların sınırlarını zorladık ve bazı durumlarda ötesine geçtik. Bu bizim yaklaşımımızla uyumlu ve bu projeyi mümkün olan en iyi seviyeye taşımak için tam olarak yapmak istediğimiz şeydi." dedi.