McLaren Red Bull'dan gelebilecek 'tatsız sürprize' karşı temkinli

Red Bull'un kendisi, bir yarış hariç tüm yarışları kazandığı geçen yılki gibi rakiplerinin önünde açık ara önde olduğu yönündeki söylentilerini fazla abartılı bulurken, rakipleri hiçbir şeyi hafife almak istemiyor.

Yılı Red Bull'un en istikrarlı rakibi olarak tamamlayan McLaren, dünya şampiyonu takımın 2023 aracının geliştirilmesini erkenden durdurduğunu bildiği için bu duruma özellikle temkinli yaklaşıyor.

Bu da Red Bull'un 2024 aracı için henüz kamuoyuna yansımamış bazı büyük kazanımlara konsantre olabileceği anlamına geliyor.

McLaren'in 2024 renk düzeninin tanıtıldığı lansmanında konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, ekibinin bu yıl Red Bull'u kovalamayı umduğunu ancak bu konuda gerçekçi olmak zorunda olduklarını söyledi.

Brown, "Aradaki farkı kapatmaya devam etmek istediğimizi düşünüyorum."

"Geçen yılı hangi pistte olduğunuza bağlı olarak ikinci, üçüncü en hızlı takım olarak bitirdik. Andrea'nın da söylediği gibi, araç gelişimi güçlü oldu."

"Red Bull kesinlikle geçen yıl isteseler geliştirebilecekleri seviyede geliştirmemiş gibi görünüyor, bu yüzden bu hepimiz için hoş olmayan bir sürpriz olabilir." dedi.

Fotoğraf: McLaren Lando Norris, McLaren livery

McLaren, 2024 MCL38 aracıyla kaydettiği ilerlemeye ilişkin olarak hem rüzgar tüneli hem de CFD simülasyon tesislerinden elde ettiği cesaret verici rakamlar konusunda umutlu.

Ancak takım patronu Andrea Stella, Brown'ın performanstaki bu yükselişin pistte daha iyi sonuçlarla kendini göstermesi konusundaki ihtiyatını yineledi. Özellikle de Red Bull'un kış boyunca hareketsiz kalmayacağını bildiği için.

Stella, "Pistteki rekabet söz konusu olduğunda, bu rakibin ne yaptığına bağlıdır."

"Özellikle Red Bull'u düşündüğümüzde, bence 2024'te ne olacağı konusunda herkesi şüpheye düşüren bir unsur var. O da geçen yılın sonuna doğru araçlarını çok fazla geliştirmemiş olmaları."

"Asıl soru şu: gelecek yılki araçlarına aktarabilecekleri bir geliştirme birikimi elde ettiler mi? Benim teorim bu."

"Red Bull'un araçlarını geliştirecek durumda olmadığını düşünemiyorum, bu yüzden yükseltme yapmamaya karar vermiş olabilirler. Elbette bu, gelişim eğrilerinin devam ettiği anlamına gelebilir."

"Red Bull'un son derece rekabetçi olması gerektiğini söyleyebilirim ve nerede olduğumuzu göreceğiz ve pistte ne tür bir mücadele ortaya koyabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Stella, kendi performanslarının Red Bull'un performansı kadar önemli olduğunu ve performanslarını geliştirmeye yardımcı olacak konulara önem vereceklerini de sözlerine ekledi.

"Ama benim için önemli olan kendi performans gelişimimizde iyi bir iş çıkardığımızı görmemiz. Bunu yapmaya devam edersek, zaman içinde aradaki farkı kapatma fırsatına sahip olacağımızdan eminiz. Geleceğe yönelik vizyonumuz budur."

"Bu geçen yıl başladı, ekibi yeni fikirler üretmeye devam edebilecek kabiliyet ve kapasiteye sahip olacak duruma getirmemiz kesinlikle önemli. Aracın bazı bölgelerinde belki de buraya yapılan yatırıma değmeyeceğini fark ettiğiniz alanlar olabilir ama şu ana kadar bunu bulamadık."

"Otomobile ve süspansiyona, lastiklere, aerodinamiğe baktığımızda, bunların hepsinin bu nesil düzenlemelerde sunabileceği çok şey var. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde baktığımız şey, mevcut gibi görünen bu performans fırsatlarından yararlanabilecek durumda olduğumuzdan emin olmak." dedi.