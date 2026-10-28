Formula 1 Amerika GP

Audi’de kritik yapılanma: Eski Mercedes personeli, CEO görevine getirildi

Formula 1'deki ilk sezonunun sonuna yaklaşan Audi, F1 projesinin başına otomotiv sektörünün deneyimli ismi Thomas Fuhr'u getirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 08:35

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Takımlar Şampiyonası'nda sekizinci sırada yer aldığı ilk F1 sezonunu noktalamaya hazırlanan Audi, Neuburg merkezli motor departmanının yönetimine önemli bir takviye yaptı. 1 Kasım itibarıyla Audi Formula Racing'in yeni CEO'su olarak göreve başlayacak olan Thomas Fuhr, Alman markanın F1 projesinin tamamından sorumlu olacak. 2009-2012 yılları arasında Mercedes-AMG High Performance Powertrains'de Genel Müdürlük yapan Fuhr, 30 yılı aşkın mühendislik ve yöneticilik tecrübesini takıma taşıyacak.

Bu hamle sayesinde şu ana kadar pozisyonun sorumluluklarını paylaşan teknik direktör Stefan Dreyer tamamen güç ünitesinin teknik gelişimine odaklanma şansı yakalarken, pperasyon direktörü Christian Foyer tesisin günlük işleyişini yürütmeye devam edecek.

Thomas Fuhr

Mattia Binotto konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Neuburg’da sağlam temeller attık ve Audi’nin ilk Formula 1 güç ünitesini sıfırdan geliştirdik.”

“Thomas hem teknik zorlukları hem de yüksek performanslı takımlar kurup yönetmenin ne gerektirdiğini çok iyi biliyor. Takımı ve organizasyonu daha da geliştirerek bizi en iyi F1 üreticisi yapma yolunda kilit bir rol oynayacağına inancım tam. Kendisini aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Göreve yeni getirilen Thomas Fuhr ise şu açıklamaları yaptı: "Audi’nin Formula 1 projesine katılmaktan gurur duyuyorum. Audi’nin bu spordaki geleceğini şekillendirmeye katkı sağlama şansından dolayı çok heyecanlıyım."

"Neuburg’daki ekip tamamen yeni bir güç ünitesi geliştirdi ve bunu piste çıkarmayı başardı.”

“Benim amacım, takım içindeki uzmanlığı bir araya getirerek en üst seviyede rekabet edebilmemiz için gereken koşulları oluşturmak ve bu çalışmanın üzerine koyarak ilerlemek.”

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

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