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Formula 1 Haberler

Wolff: ''Verstappen geleceğin yıldızı, ancak tek yıldız o değil''

Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Max Verstappen'in gelecekte harika bir yıldız olacağını, ancak tek harika sürüşler çıkaracak ismin o olmadığını söyledi.

Wolff: ''Verstappen geleceğin yıldızı, ancak tek yıldız o değil''

Wolff, Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, Alman takımın gelecekteki sürücü kadrosu ile ilgili bazı soruları cevapladı.

Lewis Hamilton'un 2021 yılı için Mercedes'le sadece tek yıllık sözleşme imzalamasının ardından, İngiliz pilotun yıl sonunda Formula 1'den ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmıştı.

Ancak Mercedes pilotu geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda, gelecek yıl da seride devam etmeyi düşündüğünü söylemişti.

Mercedes takım patronu Wolff, Hamilton'un takım için çok önemli olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: ''Lewis çok uzun zamandır Mercedes'te ve takımın çok önemli bir parçası haline geldi.''

''Takımın performansına katkıda bulunuyor, takımda çalışanların en göz önünde bulunanı o ve başarımızda büyük bir rol oynuyor.''

Mercedes'in iki sürücüsünün de 2021 sezonunun sonunda kontratları bitecek. Bu, Alman takımın iki koltuğu için de çok seçeneği olduğu anlamına geliyor.

Lewis'in yerine Max Verstappen'i almayı düşünüp düşünmedikleri sorulan Alman takım patronu, ''Siz sürekli olarak gelecekte Mercedes'te olabilecek isimlere bakıyorsunuz ancak biz bakmıyoruz. Max, geleceğin yıldızı ancak tek harika isim o değil.''

''Henüz, kazanma potansiyeli olan araçları kullanamamış birçok iyi sürücü var. Bu açıdan, bunun nasıl sonuçlanacağını görmek iyi olacaktır.'' yanıtını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basını, Mercedes'in, sezon ortasında Valtteri Bottas'ın yerine George Russell'ı getireceği iddialarını ortaya atmıştı.

Bu iddia hem takım hem de Fin sürücü tarafından yalanlansa da, Bottas, son birkaç haftadır gridin en çok eleştirilen isimlerinden biri haline geldi.

Hamilton'un spora devam etme kararı alması haline, Bottas'ın akıbetinin ne olacağı sorulan Wolff, ''Valtteri şu anda bizim sürücümüz ve her zaman iki sürücümüze de sadık kalıp, gelecek hakkında çok düşünmemişizdir.''

''Ancak, bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Bu açıdan, iki araç için de tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. İki tane Mercedes genç sürücümüz var, Esteban ve George. Onlar da çok önemli bir rol oynuyor ve aynı zamanda yetişen çok güçlü sürücülerimiz de var.''

''Fakat, bugün önemsememiz gereken iki sürücümüz var, Valtteri ve Lewis.'' cevabını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes

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